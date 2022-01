“Soy un hombre de palabra y soy un hombre de acuerdos”: César “Truco” Verástegui

Redacción InfoNorte

Reynosa.- El precandidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, César “Truco” Verástegui, afirmó que es un hombre de resultados, “soy un hombre de palabra, soy un hombre de acuerdos y siempre he cumplido lo que yo hablo, para cuando ya hablo es porque ya lo analicé si puedo cumplir o no”.

Verástegui fue abordado por diversos medios de comunicación, quienes le preguntaron si Maki Ortiz, Óscar Luebbert y Betico son bienvenidos a su proyecto.

“Todos son bienvenidos, yo he estado buscando a todos aquellos tamaulipecos que quieran aportar, que sean valiosos y en el caso de la señora, de la doctora Maki Ortiz pues es un activo muy importante aquí en Reynosa, digo si decimos que vale dos votos o qué es deshonesto estoy totalmente en contra de esos comentarios, yo creo que es un activo muy importante, una mujer valiosa, yo siempre he tenido una buena relación con ella, nunca he tenido malas con ella”, respondió César Verástegui.

Agregó que, “simplemente ella agarró un camino que es muy respetable y es su derecho legítimo, pero bueno por si alguna razón se dan las condiciones donde yo tenga la oportunidad de sentarme a dialogar con ella, claro qué tengo el interés y desde aquí le mando un saludo muy afectuoso, ella sabe, ella me conoce que siempre he sido muy correcto, siempre respetado las formas, siempre he sido muy leal a mis principios, y bueno pues ahora sí si las condiciones se dan será bienvenida, claro que desde aquí le mando una invitación a que se integre, a que si se dan las condiciones para poder sentarnos a dialogar, me gustaría tener esa oportunidad”.

El precandidato afirmó que tiene la certeza que el PAN lo respalda porque saben que él siempre ha sido una persona congruente lo que dice y lo que hace; y que en el organismo político al que pertenece están conscientes que están en tiempos donde se necesitan todos, “y más aún, si yo siempre he sido muy correcto, si siempre he cuidado las formas con todos, porque siempre me ha gustado respetar porque no me gusta que me falten al respeto, precisamente para poder construir en unidad”.

El “Truco” hizo un llamado a los priístas, panistas, perredistas y a la sociedad civil en general para que se acerquen a esta alianza, para que lo conozcan a él y a los resultados que ha logrado a lo largo de su vida, de lo que destacó que ha tenido la oportunidad de interactuar con diferentes personalidades y actores políticos con quienes le tocó convivir.

Destacó el recibimiento que le dieron los militantes priistas de San Fernando y de Valle Hermoso, hasta cierto punto inesperado pero muy cálido, y sobre todo se mostraron listos y dispuestos a trabajar en conjunto con la propuesta de la alianza “Va por Tamaulipas”.

“Me han recibido excelentemente bien la verdad, estoy sorprendido de la clase política del priismo, me han recibido quizás inmerecidamente lo cual les agradezco estás atenciones; he logrado hacer empatía con ellos independientemente de que ellos hayan estado en otro partido o con otra ideología; siempre he respetado, creo que eso es lo que de alguna manera hace que acepten que yo sea su precandidato”, expresó.