En una reunión con priístas de Río Bravo, el aspirante a candidato de la coalición Va Por Tamaulipas compuesta por el PAN-PRI y PRD dijo que tienen que trabajar para lograr la unidad que provoque sacar adelante su proyecto de candidatura y, de paso, lanzó una frase para decirle a la gente que ellos si saben gobernar y presumir que los otros, los de Morena, no, “ya se dieron cuenta que no es lo mismo tenerlas que mantenerlas”, dijo El Truco César Verástegui Ostos a quienes les gestiona su simpatía.

La frase es arrancada de la sabiduría popular, del refranero que para estas tierras siempre fue muy prolífico y quizá por ello encierra mucho más de lo que dice.

Mire, hay que decirlo con todas sus letras, el refrán encaja en gobiernos de todos los colores y, además, será un punto importante ya que inclinará el voto a favor o en contra de los partidos en el poder, principalmente de Morena y PAN que se repartieron el Estado en la última elección local, que son quienes las tienen y, de aquí a junio, sabremos si las pudieron mantener.

En las estadísticas Morena gobierna más electores, los municipios con mayor población Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Altamira, Madero están en sus manos, antes la lógica era simple, tienen más presupuesto, tienes más electores, tienes más capacidad de organizar una estructura electoral para conservar el poder y van a ganar otra vez, sin embargo, las cosas hoy son diferentes, ya no hay dinero que sea suficiente para creer sea cierta esa idea.

¿Ejemplo?, en Victoria, Nuevo Laredo, Río Bravo y Altamira los gobiernos municipales eran de otros colores a los de hoy, gastaron sumas estratosféricas en despensas, apoyos, en infinidad de acciones para motivar el voto a su favor en la elección del 2020, el resultado hay que repetirlo, perdieron, gobernaron mal, sus autoridades municipales en turno no se dieron cuenta nunca que no era lo mismo tenerlas que mantenerlas, si tenían una amplia estructura electoral, si gastaron mucho en la gestión del voto, pero, le insisto, ya no hay dinero suficiente que compre una elección.

Pero trae algo más de fondo el dicho, ahora los gobiernos de esos municipios son de color guinda y, necesariamente, el poder los va a desgastar, más si siguen guardándose los presupuestos o ejerciéndolos con amigos que no les reditúen nada al exterior.

Exacto, El Truco puso el dedo en la llaga, pero lo mismo pasará en los municipios del PAN, con el gobierno estatal del PAN, no podrán conservar las tendencias si no hacen un trabajo serio y eficiente en los siguientes cuatro o cinco meses.

LA GRILLA… Por lo pronto hay que decir que el precandidato de la alianza Va por Tamaulipas, allá en Río Bravo, afirmó que siempre ha tenido claro que trabajar duro para alcanzar objetivos es lo que da fruto “y lo que da resultados por voluntad popular”.

Señaló que en el 2018 se instauraron desde el centro del país políticas públicas que le han pegado fuerte a los municipios del norte, sobre todo a la vocación agrícola de esta región, a la que le quitaron incentivos que les permitían a los agricultores mantener a flote el campo.

“Tenemos referencias de gobiernos del pasado que cuando había crisis de falta de agua, por ejemplo, había incentivos compensatorios para los distritos de riego, a los módulos, para los agricultores; desde hace dos años la gente está haciendo un gran sacrificio”, porque se han cancelado estos apoyos, afirmó.

En este sentido, manifestó que se siente muy orgulloso de la distinción y el recibimiento que le hacen las militancias integradas en la alianza Va por Tamaulipas, a quienes invitó seguir trabajando para servir a Río Bravo, a Tamaulipas y a México.

Cabe destacar que durante la reunión que sostuvo con la estructura priísta, la excandidata a diputada local de este organismo político, Ismenia Treviño Salinas y actualmente presidenta del OMNPRI Río Bravo, al referirse al Truco destacó que “a este hombre le sobra carácter para sacar adelante a Tamaulipas, pero también quiero decirle amigo César, que todos los hombres y mujeres que usted ve aquí, estamos unidos en esta alianza, nos sobra carácter para defender lo que es de los riobravenses y de los tamaulipecos; porque estamos muy bien representados por un gran líder, al cual le reiteramos nuestro apoyo y nuestra experiencia.

El Truco, agradeció a los priístas las muestras de apoyo, “verdaderamente me hacen sentir que estoy en casa, créanme que es una gran satisfacción sentirme a gusto, cómodo y confiado, porque sé que el esfuerzo que ustedes hacen, va a servir para sacar adelante este proyecto llamado Tamaulipas”.

AMERICO LE GANA OTRA VEZ A MAKY… En Abasolo, el precandidato de Morena recibió la noticia de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido bateo la impugnación de la exalcaldesa del PAN en Reynosa, Maky Ortiz, quien pretendía ser candidata de Morena a gobernadora, en pocas palabras le dijeron que su queja es infundada ya que no denuncia al precandidato sino al partido que fue quien organizó el proceso de selección de sus defensores en los Estado que posteriormente se convertirán en candidatos.

Allá en Abasolo, el precandidato al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya le dijo a la gente de este municipio que MORENA los va a escuchar, que ya está en el centro de la búsqueda de ese bienestar y reiteró su compromiso con el proyecto guinda al invitar a los presentes a ser protagonistas del cambio, que es la gran oportunidad para México y Tamaulipas.

“El proyecto yo estaré velando para que suceda, agradezco su presencia y respaldo a la precandidatura, y vamos a trabajar siempre con los valores que enarbola el presidente de la República, no robar, no mentir, no engañar”.

“Estamos siendo muy respetuosos de las indicaciones de la autoridad electoral”, y de paso dejó en claro que Morena es la esperanza que traerá la transformación de Tamaulipas.

Américo Villarreal se dirigió a los simpatizantes de MORENA a quienes aseguró que él quiere encabezar en Tamaulipas la política de escuchar y hablar con la gente para, juntos, resolver los problemas.

Luego de agradecer a doña Manuela y a don Pedro por ser los anfitriones en este municipio, Américo indicó que “ahora tenemos un gobierno que cambió las leyes para hacer acciones humanistas que busquen proteger a las niñas, a los niños, a las mujeres y a las y los tamaulipecos, ha quedado atrás la política neoliberal del acaparamiento de la riqueza en unos cuantos. Ahora vamos por la Cuarta Transformación en Tamaulipas, más humanista, que vela por los Derechos Humanos para que las y los tamaulipecos vivan en convivencia y armonía, pero sobre todo buscando el bienestar”.

