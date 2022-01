Martha Isabel Alvarado



Obsesión por la boleta



.-A los de Morena les urge un conciliador

.-‘Pleitos’ que menguan proyecto de AVA

.-¿Un fuereño opera campaña del Truco?

.-Maki Ortiz se entrevistó con líder de MC



La pregunta que muchos se hacen, es: ¿Qué se ha hecho la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ desde aquel episodio “bipolar”, en que primero felicitó en su cuenta de Twitter a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA por ganar la candidatura de Morena a gobernador, y luego lo impugnó en el Tribunal Electoral Federal?.



Como es sabido, a dicha impugnación de Maki Ortiz, con fecha 30 de diciembre del 2021, el TEPFJ le dio “palo”, y fue rencauzada a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.



El órgano interno de Morena, es decir, la Comisión de Honestidad y Justicia, dentro del expediente CNHJ-TAMPS-001-2022, declaró sobreseída la Queja de Maki Ortíz, cuyos agravios para echar abajo la candidatura de Villarreal Anaya, declaró infundados.



Extraoficialmente se sabe, que la ex alcaldesa volverá a la carga ante el TEPJF, para insistir en su pretensión de ‘tumbar’ a Américo Villarreal quien, por cierto, no hace mucho la minimizó, al grado de decir en una entrevista, que Maki solo valía dos votos, el de ella y el de su hijo, el actual alcalde de Reynosa CARLOS PEÑA ORTIZ.



Una cosa es indiscutible, y esa es que Maki Ortiz sigue adelante con su obsesión de estar en la boleta electoral del próximo 5 de junio.



En ese sentido, un dato que pocos saben, es que hace ocho días, el lunes 17 de enero, Maki Ortiz se habría entrevistado en la Ciudad de México con el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, DANTE DELGADO RANNAURO.



Se infiere que, de haber logrado algo consistente con el máximo jerarca del Partido Naranja, la ex alcaldesa ya lo hubiera ventilado, toda vez que ha transcurrido una semana de ese encuentro.



El día previo a su viaje a la CDMX (el domingo 16 de enero), Maki recibió una visita importante en su casa de Reynosa: la del pre candidato de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, El Truco.



Aquí lo hemos comentado, que existen antecedentes de políticos a los que Maki Ortiz ha grabado en audio y video cuando la han visitado en su residencia, misma que por lo visto tendría espacios como los de aquella famosa casa del “Big Brother”, que sólo su dueña sabrá cuáles son.



Aunque en el caso de César Verástegui, dudamos que la ex alcaldesa de Reynosa se haya aventado el tiro de grabarlo. Una, porque ellos son amigos desde hace varios años, según lo ha manifestado “El Truco”. Y otra, por el tamaño de la ‘bronca’ en que se metería ella, si más adelante surge un video de esa conversación. Suponemos.



Ya que hablamos de Morena, resulta evidente que a ese Partido le estaría faltando un conciliador con suficiente peso específico para atemperar las confrontaciones que últimamente se están dando entre los propios integrantes de la ‘familia’ guinda, mismas que no favorecen a su pre candidato a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL, sino todo lo contrario.



Por ejemplo, el reclamo del alcalde de Madero ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, a quien, por lo visto, le sigue lloviendo sobre mojado.



Como es sabido, Oseguera tildó de irresponsable a Zertuche Zuani, por haber exigido a la diputada local del distrito 19 con sede en Altamira, LETICIA VARGAS ALVAREZ, que acudiera a una sesión presencial, encontrándose ella contagiada de Covid.

¿Quién sería el indicado para hacer esa chamba en Morena?. ¿Acaso el delegado del CEN, ERNESTO PALACIOS, que insiste en mantener un ‘perfil bajo’?. ¿O el ex ‘súper delegado’ de la “4-T”, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, hoy por hoy, ‘dueño’ de la agenda de Américo Villarreal?. Sería más difícil para este último esa labor, considerando su ‘personalidad’, tan ‘hermética’ y carente de humildad.



En la campaña enfrente, la de la alianza PRI, PAN, PRD, y su abanderado CÉSAR VERÁSTEGUI, El Truco, ha trascendido que el coordinador de la estructura, es el mismo que “empinó” a los candidatos del PAN en la elección del 6 de junio pasado.



O sea, el ‘conductor’ del ‘camión’ azul, que llevó al despeñadero a: PILAR GÓMEZ en Victoria, IVETTE BERMEA en Matamoros, YAHLEEL ABDALÁ en Nuevo Laredo, CHUMA MORENO en Reynosa, entre otros, así como a muchos candidatos a diputados locales y federales de mayoría. Se trata de un tal ÁLVARO NIÑO, que según se dice, es fuereño. ¿Será?.



CONTRAFUEGO: “Si haces las mismas cosas, no esperes resultados diferentes”.

Hasta la próxima.