Para Héctor Herrera, la afición ha hecho que el Estadio Azteca ya no pese

AGENCIAS

Líder de una generación de futbolistas que emigró a Europa y para la que el Estadio Azteca no suele ser el bastión de antaño, Héctor Herrera por fin expresa cómo perciben los actuales seleccionados al Coloso de Santa Úrsula… Y está bastante lejos de ser algo positivo.

De cara a la primera fecha triple de la eliminatoria durante 2022, el volante del Atlético de Madrid reconoce que el Monstruo de las 100 mil Cabezas ha dejado de pesar, pero no por lo futbolístico. Desde su perspectiva, el público ha dejado de hacer su parte.

“Siento que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que está en México y que juega contra México”, asegura HH, en entrevista con W Deportes. “Siento que dicen que el Azteca es grande e impone; sí, impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte para que el rival diga ‘estoy cag…’, por así decirlo”.

Desde su perspectiva, eso ha impedido que el Tricolor haga valer su localía y tenga un andar menos complicado de cara a las Copas del Mundo.

“En ese aspecto, podríamos ser más fuertes. Es algo que yo veo o me gustaría ver en mi país, en mi estadio, sentir que la gente verdaderamente está metida”, agrega. “Si el resultado es otro, nos tocará dar la cara. En el partido hay que meter juntos, en el futbol es importante lo del jugador número 12”.

Cualidad que sí nota en la mayoría de los adversarios con los que la Selección Mexicana suele dirimir el boleto al máximo evento futbolístico.

“Lo decía un poco porque cuando vas a jugar a Honduras, Costa Rica, Panamá y Jamaica, siempre sientes desde la llegada. Por ejemplo, en El Salvador la gente siempre está metida, con el equipo y ponen música, juegos y todo, para que no descansemos bien”, relata. “Lo sientes cuando llegas al estadio, cómo la gente te aprieta desde el inicio, no sólo cuando entras a la cancha. Ahí te hacen sentir lo que estás jugando y que no eres bienvenido”.