Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Con Erasmo, ‘ven la tempestad y…



*** Alcaldes ‘caciquean’ el apoyo a Américo

*** D-Durán insiste: investiguen ‘Carmonazo’

*** ‘El Cacharro’ cogido ‘papando moscas’

*** Américo acoge a seis exlíderes del PRD

*** Proponen medalla ‘Bragueta de Oro’



Cd. Victoria.- Definitivamente, algo tendrá que hacer (y a la de ya) el DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA como virtual candidato que es de Morena, si es que su disposición es ganar la elección de gobernador el próximo 5 de junio.

Es cierto, los pequeños (y los no tanto) escollos que le siguen poniendo sus propios correligionarios lo tienen más ocupado en buscar su confirmación como candidato que en procurar los amarres que le permitan mantener las supuestas ventajas que la marca Morena le da por ese simple hecho.

Ya le comentábamos del ‘fuego amigo’ de MAKI ORTIZ y ALEJANDRO ROJAS DÍAZ- DURÁN, que más parecen jugar para el candidato del PAN-gobierno, AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI, que para el galeno VILLARREAL ANAYA.

Pero no solo allí está batallando el también senador con licencia.

En las revisiones que anolistos y especuleros hacen de los avances que lleva esta inédita jornada electoral (solo se votará para gobernador, no para diputados federales o locales, ni para ayuntamientos), deberán considerar que de los 10 municipios grandes que tiene Morena en su poder, apenas tres son abierta y realmente simpatizantes de la candidatura de AMÉRICO, a saber:

La neolaredense CARMEN LILIA CANTÚROSAS (que le ha armado el mejor ambiente en todo el estado), el capitalino LALO GATTÁS (como se lo demostró el pasado fin de semana) y el riobravense JAVIER ‘Calabazo’ VILLEGAS (quizá por la coincidencia con la ‘carmonizada’).

De allí en fuera, el resto habría preferido otro candidato.

Como serían los casos de ADRIÁN OSEGUERA y MAKI ORTIZ (Madero y Reynosa), quienes abiertamente han dejado saber que no están con AMÉRICO.

Tampoco está con el DR. VILLARREAL ANAYA el alcalde de Matamoros, ‘Mr. Gansito’ (alias MARIO LÓPEZ) ni el de Altamira, ARMANDO MARTÍNEZ.

Como tampoco se han manifestado simpatías de diputados federales.

Vamos, ni su homóloga LUPITA COVARRUBIAS, más el agregado de que su suplente, FAUSTINO LÓPEZ, no lo puede ver ni en pintura.

Entre paréntesis, hubo muchos meses en que LÓPEZ VARGAS no salía de las oficinas del ‘Truco’ VERÁSTEGUI en la General de Gobierno.

Por lo menos hasta que fracasó en su intento por ser titular en la fórmula principal para el Senado por Morena, donde se impuso el DR. VILLARREAL ANAYA.

¿Y así, ‘pos’ cómo?

Volvamos a la campaña, donde las cosas no andan mejor para el abanderado guinda.

Con harta contundencia, la guapa y puntillosa MARTHA ISABEL ALVARADO ha advertido que como virtual coordinador trae AMÉRICO al exdiputado panista JOSÉ RAMÓN ‘El Jotaerre’ GÓMEZ LEAL, de los personajes menos presentables de la baraja que en Tamaulipas mueve Morena.

Cuestión de voltear, primero, a analizar los resultados electoreros que como responsable(¿) de los programas federales presentó en la elección del pasado 6 de junio. Un rotundo fracaso.

Y, además, que cuando el horno no está para bollos, por fuerza se tiene que comparar el origen de la riqueza familiar con la de los ‘empresarios’ CARMONA ANGULO: el huachicoleo.

Tal vez por ello, el DR. VILLARREAL ANAYA insista en que sea el exalcalde neolaredense CARLOS CANTÚROSAS quien le coordine la campaña.

Aunque sea a control remoto.

CHISMOGRAFÍA: Esos corruptos que ya no existen porque el famoso YSQ decretó su desaparición, volvieron a ganarle al largo brazo de la justicia en la 4T.

El negocio (perdón, sindicato) petrolero seguirá en manos de CARLOS ROMERO DESCHAMPS a través de su viejo socio RICARDO ALDANA PRIETO, quien fuera su tesorero por algunas épocas.

Siempre la pregunta: ¿‘El Peje’ es, se hace o lo hacen?

Y es que, según sus propias palabras, el merolico nacional ‘ni idea tiene’ de quién es el nuevo dirigente (ya sabemos que el líder es DESCHAMPS) del sindicato petrolero. Así, de ésas.

A propósito, no faltaron los que intentaron comparar la vida licenciosa que se da ALEJANDRO ROMERO DURÁN (junior del cacique petrolero) y la exhibida a los lujos con que se deja consentir el primogénito de ‘El Peje’.

Nada que ver, la neta.

El joven ALEJANDRO es hijo de un hampón privilegiado por la impunidad oficial.

Mientras que JOSÉ RAMÓN es consentido por su esposa e hijo de un impoluto.

Acuérdense que ‘no semos iguales’.

Por cierto, como el gobierno de Panamá le ‘bateó’ al acosador sexual PEDRO SALMERÓN como embajador, ahora ‘El Peje’ les propone un insulto mayor, como es la ínclita e impresentable exsenadora JESUSA RODRÍGUEZ, desempleada desde que OLGA SÁNCHEZ CORDERO dejó de ser la florerito de Gobernación y retomó su escaño en el Senado.

Cambiando de tema, en nuestra agenda tenemos que este miércoles 2 de febrero es cumpleaños del exrector HUMBERTO FILIZOLA HACES y de mi muy queridísimo compadre ALFONSO GARCÍA CHIMALPOPOCA, a quienes enviamos nuestros parabienes.

Por cierto, ya comienzan a circular las invitaciones para el evento en que la senadora COVARRUBIAS CERVANTES tendrá lo que denomina ‘Tercer Informe de Actividades Legislativas’ (¿¿!!).

En otras, si la clase política no los conociera, de verdad que sería un exitazo el hecho de que seis exdirigentes del PRD, en lugar de sumarse a la alianza con el ‘Truco’ VERÁSTEGUI y el PAN-gobierno, se manifestaron simpatizantes del DR. AMÉRICO VILLARREAL.

Estamos hablando de PEDRO ALONSO PÉREZ, JULIO MARTÍNEZ INFANTE, CUITLÁHUAC ORTEGA, ALBERTO SÁNCHEZ NERI, JORGE VALDEZ y ALFONSO TREJO.

La mayoría de ellos radica en esta capital, y es tanta su influencia, que el PRD no tiene un solo regidor en el ayuntamiento capitalino.

De la misma manera, muy mal habla del mayordomo estatal del PAN, RENÉ ‘Cacharro’ CANTÚ, el que un personaje de la talla de ERNESTO FERRARA THERIOT haya renunciado a su militancia azul para convertirse en guinda.

Actual regidor del ayuntamiento encabezado por CARMEN LILIA CANTÚROSAS, decidió abandonar su militancia en el PAN y se adhiere a la bancada del PVEM en el mismo cabildo, aliados de Morena.

Agarrando ‘papando moscas’ al ‘Cacharro’ CANTÚ.

Deben tener razón quienes calculan que el regidor FERRARA se alía a los CANTÚROSAS, sus amigos de siempre, pero…

¿Y dónde andaba la flamantérrima secretaria estatal de Bienestar YALHEEL ABDALÁ?

¿Cómo es que el exalcalde priísta DANIEL PEÑA TREVIÑO rechaza la alianza PRI-PAN después de ser su aliado en la pasada campaña?

En tanto, sigue el intercambio de manotazos en el Congreso local, aunque la peor parte la está sacando el pastor ARMANDO ZERTUCHE, demostrando una absoluta ineptitud.

Esta vez, este martes, intentaron destituir a la neolaredense IMELDA SANMIGUEL como presidenta de la Legislatura, pero fracasaron (¡¡oootra vez!!) en el intento.

Intentaron madrugar a la bancada azul, pero no contaron que éstos, más los del PRI, abandonaron la sesión y dejaron la cámara sin quórum.

Se quedaron todos los curulecos guindas, más el acomodaticio GUSTAVO CÁRDENAS, para sumar 17, cuando el mínimo requerido son 19.

La diputada IMELDA es presidenta de la cámara hasta junio venidero.

Y, según los propios reglamentos de la Cámara, en caso de ser removida tendría que relevarla alguien de su mismo partido.

En cambio, y sabiendo que es un callo que duele mucho, ROJAS DÍAZ-DURÁN exigió a la dirigencia nacional de Morena que investigue a fondo los patrocinios que unos delincuentes como los hermanos CARMONA ANGULO hicieron con candidatos que participaron en los comicios del año pasado.

Y citó nombres. Por ejemplo, el del propio AMÉRICO, el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ, el alcalde JAVIER VILLEGAS y la excandidata a alcaldesa de Tampico OLGA SOSA.

Por cierto, la linda y talentosa comunicadora CENDY ROBLES hace saber que dejó de prestar sus servicios como vocera para el referido senador ¡¡suupleeenteee!!

Finalmente, todo parece indicar que los morenos ‘ven la tempestad y no se hincan’.

Viene ello a cuento porque el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO parece convencido de que el DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA le debe la candidatura.

Es decir, que aquello de la ‘carmonizada’ no es un cuento.

El presidente de la comisión de Presupuesto en San Lázaro se pavonea, quizá sabedor de que la justicia no aplica en personajes de la 4T (¿dónde sí?).

Así las cosas, GONZÁLEZ ROBLEDO paseó para llamar la atención en el evento que para AMÉRICO se organizó el fin de semana en esta capital.

Pero no solo eso, pues además se jacta de ser el factótum para que el máximo dirigente de la polémica ‘columna armada’ de Hidalgo (Mainero y Villagrán) se haya manifestado contra el PAN-gobierno y en favor del DR. AMÉRICO.

Lo dicho, pareciera que ‘ven la tempestad y no se hincan’.

A propósito, ¿quién fue el amanuense que le ‘escribió’ el discurso a la señora esposa del DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA?

¿Están para apoyar al senador con licencia o son enviados del PAN-gobierno?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que los lacayos del merolico en San Lázaro propondrán la creación de una nueva medalla al mérito?

La llamarán ‘La Bragueta de Oro’.

Neta que no le entendí. Ah, raza.

En ese sentido, quien debiera estar preocupada es la ‘corcholata’ CLAUDIA SHEINBAUM.

Y es que se dio tanta simpatía por el nuevo ricachón, que en una de ésas y en Morena aplican que “de padrote a presidente solo hay un paso”.

Sale y… vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz