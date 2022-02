Martha Isabel Alvarado



¿Quién es la estrella?



.-AVA, ¿‘aislado’ de sus ex competidores?

.-Revela El Guasón: “no me han hablado”

.-Enfrenta AMLO, semana “para el olvido”

.-Las redes sociales ¿ya no tan ‘benditas’?



El que fuera Oficial Mayor (o Enlace Administrativo con la SHCP) de las Secretarías de: Educación, Economía y Gobernación, en el gobierno de la “4-T”, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ y esta que escribe, coincidimos (la tarde del martes) en el área de cajas de un centro comercial de Reynosa.



Aprovechando la ocasión, le preguntamos a Garza González, conocido en el ámbito de la grilla como “El Guasón”, si se integraría a la campaña del pre candidato de Morena a la gubernatura, el Senador con licencia AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



“A mí no me han hablado”, fue la respuesta textual que nos dio el que fuera diputado local plurinominal bajo las siglas del PRD, en los tiempos en que AMLO hacía política también bajo esas siglas.



No es por intrigar, pero esta respuesta de Garza González, coincide con otras que hemos captado en el mismo sentido, de diversas fuentes: que Villarreal Anaya no habla casi con nadie, toda vez que habría ‘concesionado’ la labor de interlocución en el ex ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.



De ahí que, incluso en las fotos, a ratos da la impresión de que la ‘estrella’ de la pre campaña de Morena es “JR”, y no Villarreal Anaya.



Retomando los comentarios que nos hizo Héctor Garza, él se declara satisfecho de que 150 mil ciudadanos lo escucharon durante sus recorridos por diversas regiones del estado en los últimos tres años, y de tener contactos en el 60 por ciento de las secciones electorales del estado. Traducido esto como su capital político.



Pregunta por cuenta de este espacio: ¿Se dará el ‘lujo’ el pre candidato de Morena, Américo Villarreal Jr., de desairar ese tipo de activos que pudiera sumar a su proyecto por la gubernatura?.



“La contienda del 5 de junio es como la lucha libre: uno contra uno, pero aquí no hay relevos australianos, nada de que ya me cansé y entra el que sigue”, fue la frase textual que pronunció Garza González al despedirnos, suponemos, dando a entender que falta vigor en el tipo de pre campaña que está haciendo Villarreal Anaya.



El que ha tenido una semana “para el olvido”, es el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, diversos problemas originados ‘en casa’, han acaparado la agenda mediática todos estos días, incluso, ganando espacios en medios informativos internacionales.



Empezando por el escándalo de las casas de Houston que habitó su hijo mayor, JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, junto con su esposa de origen brasileño, CAROLYN ADAMS, reputada como cabildera del ámbito energético.



La presunción de un conflicto de intereses con la empresa “Baker Hugues” titular de un contrato por 151 millones de dólares en la refinería de “Dos Bocas”, actualmente en construcción, ha enmarañado aún más dicho tema del hijo de AMLO y su mujer.



A grado tal, que López Obrador se vio obligado a manifestar en su conferencia mañanera del martes: “En el escándalo de mi hijo, sobre la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo, si tienen pruebas, que las presenten. Nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos”.



Es casi seguro que AMLO ya no consideraría “benditas” a las redes sociales, como alguna vez las ‘bautizó’, luego del ‘relajo’ que se armó, sobre todo en Twitter, con “La mansión del Bienestar”, en alusión a la casa de Houston de José Ramón López Beltrán. Uff.



Lo que debe de dolerle el tema de su hijo José Ramón al presidente, considerando que su ‘bandera’ es el combate a la corrupción, y que él personalmente nunca ha sido evidenciado como corrupto.



Otro tema ‘sensible’ en el hogar presidencial, sería el rechazo del gobierno de Panamá a la propuesta del gobierno de AMLO para que el escritor e historiador PEDRO SALMERÓN ocupara el cargo de Embajador en aquel país, bajo el trascendido de que su ‘madrina’ en ese propósito era la señora BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER.



Por si fuera poco, la ex Embajadora de México en Estados Unidos, MARTHA BÁRCENA, tía política de la esposa de AMLO, dio entrevistas a distintos medios, en las que externó severas críticas sobre los perfiles de los nuevos Embajadores propuestos por la “4-T”, entre ellos el de Salmerón, e incluso, llegó al grado de puntualizar que lo más grave era el silencio del Canciller MARCELO EBRARD ante esta situación que ella considera deplorable para el Servicio Exterior.



CONTRAFUEGO: En Palacio, urge un mega distractor.

Hasta la próxima.