Funeraria con mujeres en lencería se hace viral

AGENCIAS

Cuando alguien muere es un momento difícil para amigos y familiares. Los funerales tienden a ser silenciosos, donde todos los presentes deben comportarse con seriedad y respeto por el ataúd en la sala.

No es común que un fallecido deje planeado su último adiós, pero en caso de que sí, algunos quieren música, otros dejan claro que los presentes no vistan de negro en su velorio, y algunos más que no dejen entrar a ciertas personas, pero entre las peticiones no se encuentra tener a mujeres en lencería durante el funeral.

Tal como lo propone una funeraria rusa, que lanzó un video promocional de sus servicios con chicas en diminuta ropa interior. El clip, que rápidamente se hizo viral, no dejó buenos comentarios en las redes sociales, donde lo calificaron de mal gusto.

El clip publicitario muestra a las mujeres en lencería negra sobre, dentro y a un lado de los féretros en posiciones sugerentes. No se sabe si la empresa quería solo promocionar sus servicios o también piensa incluir a las mujeres por si algún caballero o dama quisiera como última voluntad ser acompañado por ellas en sus últimos momentos, aunque ya no las viera.

El video generó muchas opiniones, pero la mayoría concordaba en que era algo “horrible y de locos” publicitar algo “sombrío con mujeres desnudas”, pues resultaba una burla para el dolor de las personas que pierden a un ser querido.