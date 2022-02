Martha Isabel Alvarado



Apoyo ‘decorativo’



.-Falla la Estrategia de Seguridad de la ‘4-T’

.-El ‘Plan de Apoyo a Zacatecas’, puro rollo

.-Tamaulipas “se rasca con sus propias uñas”

.-Esposa de AVA: “Venimos a apapacharlos”



Algo sigue sin funcionar bien, respecto a la Estrategia de Seguridad del gobierno de la “4-T”, a juzgar por el saldo rojo que arrojó el fin de semana pasado, equivalente a 212 asesinatos violentos.



En el desglose de esa cifra, 19 casos se registraron en el estado de Zacatecas, actualmente gobernado por Morena, algo que AMLO catalogó como “un acto de provocación”.



Lo que habría que destacar respecto a esto último, sería que el 24 de noviembre pasado, el presidente LÓPEZ OBRADOR estuvo en dicha entidad, encabezando el arranque formal del “Plan de Apoyo a Zacatecas”, diseñado para combatir la ola de violencia en esa zona.



¿Lo recuerdan?. En dicho evento, AMLO se hizo acompañar de todo su gabinete, prácticamente, en lo que políticamente se interpretaría como una impresionante muestra de apoyo al gobernador DAVID MONREAL. Ahí les van los nombres:



Estuvieron: el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; el Secretario de Marina, JOSÉ RAFAEL OJEDA y el Secretario de la Defensa Nacional, general LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, quien anunció el despliegue de 460 elementos que se sumarían a los 3 mil 848 ya destacamentados en ese estado, para revertir la violencia.



Estuvo también acompañando a AMLO en ese arranque del Plan Zacatecas, la ex reportera del periódico “La Jornada” que actualmente ostenta el cargo de Secretaria de Seguridad Pública, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ y el entonces Secretario del Bienestar, JAVIER MAY RODRÍGUEZ.



Asimismo, acudieron a dicho evento: el Secretario de la Reforma Agraria, VÍCTOR VILLALOBOS; la Secretaria del Trabajo, LUISA MARÍA ALCALDE; el Secretario de Comunicaciones JORGE ARGANIS, la Secretaria del Medio Ambiente MARÍA LUISA ALBORES, e incluso el Secretario de la Función Pública, ROBERTO SALCEDO.



Otra que acompañó a AMLO en aquel evento de Zacatecas, presentado con bombo y platillo, fue la Secretaria de Educación, DELFINA GÓMEZ, quien presuntamente incurrió en un delito electoral siendo alcaldesa de Texcoco (de 2012 a 2015), al exigir “moches” a los empleados del Ayuntamiento a su cargo, por más de 2 millones de pesos, para apoyar el ‘movimiento’ de Morena.



Fue tal aquel despliegue que realizó el gobierno federal para presentar el dichoso “Plan de Apoyo a Zacatecas”, que el presídium del mismo parecía la Orquesta Filarmónica de Viena.



Acudieron también: el Director de la CFE, MANUEL BARTTLET, el director de la CNA, GERMÁN MARTÍNEZ SANTOYO, el Director del IMSS, ZOÉ ROBLEDO; el Director de Pemex, OCTAVIO ROMERO OROPEZA; el Director de Banobras, JORGE MENDOZA, el Coordinador de los Programas Sociales, CARLOS TORRES, así como el voz-cero presidencial JESÚS RAMÍREZ CUEVAS.



¿Y todo para qué?, como diría el grupo “Intocable”, si tan sólo durante la jornada del sábado, solamente, 19 personas fueron asesinadas violentamente en Zacatecas, 16 de ellas en Fresnillo, que sigue ocupando el primerísimo lugar entre los Municipios más violentos a nivel nacional, de acuerdo con el INEGI.



A juzgar por el mal momento que atraviesa la relación del coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA con el presidente LÓPEZ OBRADOR, podría decirse que aquel evento del 24 de noviembre pasado, fue meramente ‘decorativo’, pues como Estrategia contra la violencia, nomás no ha funcionado.



Bajo este orden de cosas, se infiere que hay estados de la República que en materia de Seguridad han ‘aprendido’ a “rascarse con sus propias uñas”, como sería el caso de Tamaulipas.



El fundador y director de la organización “Semáforo Delictivo”, SANTIAGO ROEL, comentó la semana pasada en entrevista con PASCAL BELTRÁN DEL RÍO, para Imagen Radio: “Tamaulipas es un fenómeno, no es nuevo, ya tiene tiempo, algo están haciendo bien. No se ha erradicado la violencia en todo el estado, pero algo están haciendo bien, por eso es que aparece en semáforo verde”.



Finalmente, vale la pena rescatar una frase de la señora MARÍA DE LA LUZ SANTIAGO DIEZ DE BONILLA, pronunciada en un evento realizado el fin de semana con representantes de la comunidad médica de Matamoros: “Venimos a apapachar a la gente, a escucharlos y apapacharlos a ustedes”, dijo, en alusión a que en la labor de los profesionales de la salud, tiene mucho que ver la calidez.



¿A poco no estarían bien que doña María Luz le sugiera eso a su esposo, el precandidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA?.



CONTRAFUEGO: “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

Hasta la próxima.