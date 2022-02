Sigue a la baja el número de contagios Covid en Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó 606 casos de Covid-19 al cerrar la jornada de este miércoles, reiterando el llamado a fortalecer la cultura de la prevención, evitar exponer a los más vulnerables y completar el esquema de vacunación contra la enfermedad.

Confirmó además 15 fallecimientos asociados a complicaciones graves, por lo que pidió mantener el control de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión o diabetes y aplicarse la dosis de refuerzo en la fecha que les corresponda.

La dependencia estatal hizo un llamado a no bajar la guardia y atender en todo momento recomendaciones como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, el lavado correcto y frecuente de manos, respetar la sana distancia y no asistir a lugares concurridos o reuniones sociales en las que no se respeten las medidas de prevención.