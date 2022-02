Desde La Capital

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

ARRANQUE DE MORENA …¿SIN JINETE?

* AVA no consigue sumas mínimas

* El enemigo del ‘Truco’ viste azul

* Regresa Biasi; negocios y política

* Mentadas de madre para D-Durán

* Américo ya no quiere al ‘Jotaerre’

Cd. Victoria.- “Quien pega primero, pega dos veces” es uno los más repetidos y cumplidos dichos que la voz popular acostumbra pronunciar en las contiendas de cualquier tipo, de lo que sean.

Y hoy podría estarse repitiendo en la lucha electoral por el Poder Ejecutivo de Tamaulipas, con fecha límite el 5 de junio venidero.

Ciertamente, bien se sabe que las encuestas y escrutinios demoscópicos se han devaluado más que el peso frente al dólar, pues basta con que cualquier persona o equipo pague ese sondeo para salir favorito sobre quien sea y por la ventaja que se desee.

Sin embargo, una empresa relativamente seria es con la que El Financiero del ex DF acostumbra ir dando seguimiento a las campañas político-electorales.

Y da la casualidad de que en la anunciada esta semana da como líder al abanderado del PAN (PRI y PRD) AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, sobre AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con la estafeta de Morena (PVEM y PT).

Llama la atención ese hecho pues hasta hace un par de semanas pocos daban posibilidad de que el PAN retuviera el Poder.

Con el agregado de que todas aquellas encuestas se hacían solo con la marca, con las siglas de la franquicia que encabeza cada alianza: PAN y Morena.

Hasta entonces, la supuesta ventaja era bastante amplia.

Repitiendo: sin candidato.

Aun cuando desde octubre era fácil deducir que el PAN-gobierno propondría a VERÁSTEGUI OSTOS, mientras en Morena le jugaban al tío Lolo y, presumiendo una democracia que no conocen, invitaban al registro de quien quisiera tomar la estafeta guinda.

Así les llegaron hasta 38 aspirantes (algunos más bobos y bobas que los propios cupuleros de Morena, pero…), para acabar con un acto de prestidigitación (que algunos llaman ‘magua’) tan burdo que hasta ‘Beto El Boticario’ se caería de vergüenza.

Con un descarado acuerdo, los cupuleros guindas salieron con que el DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ganaba un par de encuestas que nunca, jamás se realizaron.

Pero ésa es otra historia, que mucho, harto le está costando al galeno VILLARREAL ANAYA.

El caso es que la encuesta publicada por El Financiero provocó verdaderas reacciones de preocupación en el ‘war room’ (¿sabrán lo que significa?) del DR. AMÉRICO.

Unas francamente de pánico, pues no se ve por dónde ni de quién salgan las ideas para que la campaña comience a caminar.

Otras preocupantes, porque en Morena no tienen, no existe un líder que convoque y mucho menos que obligue a los grupos locales a sumarse al candidato AMÉRICO.

Tampoco disponen ya de la maravillosa, fabulosa e inagotable bolsa de los ‘empresarios’ CARMONA ANGULO.

A poco menos de cuatro meses, el mismo AMÉRICO JR. no atina a seleccionar a quien le coordine oficial y directamente la campaña.

Vamos, ni siquiera tiene propuestas serias, porque aquello de que CARLOS CANTÚROSAS la coordine desde el extranjero no dejó de ser real y verdadera jalada.

Ciertamente, con el desprestigio de la administración saliente, ‘El Truco’ VERÁSTEGUI OSTOS no debiera ‘dormirse en sus laureles’.

Deberá deslindarse (y entre más pronto, mejor) de los muchos y caros errores que la administración cabecista ha cometido.

El principal, la humillación, no solo a los priístas que ahora son sus aliados, sino a los propios panistas, de quienes se decantó desde finales de 2016.

De tal modo que los propios panistas disienten cuando llaman a la administración cabecista como si hubiera sido un gobierno panista, cuando en realidad lo ha sido de amigos de GARCÍA CABEZA DE VACA.

De modo que, aunque es cierto que ‘quien pega primero pega dos veces’, también se recuerda el dicho ranchero por el cual ‘caballo que alcanza gana’, pero…

En el caso de Morena, pareciera que AMÉRICO no quiere tomar las riendas.

O, al menos, no sabe cómo.

CHISMOGRAFÍA: Por la puerta grande parece reaparecer el empresario matamorense LUIS ALFREDO BIASI.

Y es que, luego del par de descontones que le dio la justicia (federal y estatal), ahora está metido de lleno en el negocio al que mejor le sabe: la importación de vehículos americanos a territorio nacional.

Actividad que hace algunos años le dio a ganar muchos, muchos millones de dólares, lo cual le provocó enemistades que lo llevaron preso al penal federal de Nayarit, primero, y luego a la ergástula estatal en Tamatán.

Hoy lo hace asociado con marcas ya reconocidas como la ONAPAFA y la UCD, y para el efecto ya habría reabierto sus oficinas cercanas al puente ‘Los Tomates’.

Libradas sus batallas legales, también LUIS ALFREDO se reactiva políticamente apoyando la candidatura del cañero AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI para gobernador.

Pocos lo saben, pero BIASI fue en 2015 patrocinador económico para que DANTE DELGADO hiciera dirigente estatal del MC al impresentable GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

Personaje éste que, a las semanas de asumido ese cargo partidista, mordió la mano de quien le permitió agenciarse jugosas ganancias, primero en la elección federal de 2015 y, más aún, en 2016, practicando el esquirolato como solo él, GUSTAVO ADOLFO, sabe.

Cambiando de tema, cuando nos platicaron en diciembre que la maestra se casaba, tildamos de embustero a nuestro informante, pero… ¡¡nooo!!

Sí, se matrimonia… con su abogado, por cierto, con la mitad de los 77 años de la GORDILLO.

¡¡Aaaah!!, el amor.

Por un lado, un güevonazo muy poco atractivo logra el amor de bella joven, adinerada y, además, buena pa’ los negocios con el papi de su panzón querubín.

Por otro, un joven (36 años) abogado logra convencer a su multimillonaria clienta (fortuna heredada, ‘of cors’) de su sincero amor.

En algo radicalmente distinto, con sumo sigilo se dio el relevo del caballeroso FIDEL CÁRDENAS como delegado de Relaciones Exteriores en nuestro estado.

Tan en silencio que no ha trascendido la identidad del nuevo titular.

Se va a extrañar la amable atención que a todo público brindó el tamaulipeco de Mante, cuyo nuevo destino laboral no ha trascendido.

Posición que obedecía a los intereses políticos de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Por cierto y, contra lo que se supone, la posición de RICARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (exdiputado local por el PRI) como delegado de Gobernación no es por GONZÁLEZ VALDERRAMA, sino a la estrecha relación de su progenitor, JAIME RODRÍGUEZ INURRIGARRO (exalcalde capitalino y exdiputado federal), con el pastor senatorial RICARDO MONREAL. Salió al aire.

Aquí el lector dará oportunidad al pésame.

Comencemos por la propia familia, pues recién dejó de existir mi primo MANUEL RODRÍGUEZ, hijo del finado ‘Tío NICA’ y de los pocos RODRÍGUEZ de esa estirpe que siguen habitando por estos lares.

Luego, a mis queridos amigos HUMBERTO y HUGO GARCÍA, por el deceso acaecido en Matamoros de su señora madre, doña MIRTALA, madre política de mi también amigo JAIME SEGUY.

Y en esta capital, lamentar el fallecimiento, el lunes, de mi querido amigo Coronel MATÍAS RODRÍGUEZ GARCÍA, quien fuera director de la Policía Judicial en tiempos del DR. EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU y de la Rural con el ING. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA en la gubernatura.

Fue el Coronel MATÍAS de esos personajes que obligan a hacer la diferencia entre soldados y militares, como bien repetía con insistencia mi también ya fallecido amigo, el GRAL. ARTURO OLGUÍN HERNÁNDEZ.

En otro tema, registre usted, amable lector, que la supuesta influencia del ‘Jotaerre’ como ‘coordinador’ de la campaña de AMÉRICO VILLARREAL comienza a evaporarse.

De acuerdo con allegado a la familia VILLARREAL-SANTIAGO, el evento del pasado fin de semana en esta capital habría sido ‘la gota que derramó el vaso’.

El asunto es que fue la propia MARÍA DE LA LUZ SANTIAGO DE VILLARREAL, esposa del candidato guinda, la que puso en su lugar a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ.

El reclamo fue duro y no tan discreto.

La eventual próxima primera dama estatal habría reclamado al ‘Jotaerre’ que trajera al candidato AMÉRICO en eventos ‘pírricos’, con asistencia de apenas unas decenas de personas.

En ese sentido, dícese que ‘El Jotaerre’ buscaría quedar como el gran ‘coordinador’, dejando al margen a los alcaldes, que se supone tienen el control de sus municipios.

Pareciera que el galeno VILLARREAL ANAYA comienza a darse cuenta del ‘valor’ real de GÓMEZ LEAL como ‘operador electorero’. Veremos y diremos.

Se cierra el espacio, de modo que dejaremos pendiente la mentada de madre que muy bien se merece el senador ¡¡suuupleenteee!! ALEJANDRO ROJAS DÍAZ- DURÁN.

Al menos por parte de quien abajo suscribe al calce.

Digo, porque eso de usar la línea telefónica para joder con que quiere ser candidato ‘legítimo’ de Morena para gobernador, lo puede promover primero con la más anciana de su casa.

Respeta, ALEJANDRITO, para que reclames respeto.

Finalmente, se acaba la precampaña y resulta que el virtual (sigue impugnada su designación) candidato de Morena a la gubernatura se atascó desde el 23 (¿22?) de diciembre en que lo ‘destaparon’.

El desaseado proceso de imposición ha hecho imposible que por lo menos los principales contendientes en la interna se sumen al favorecido.

Digo, después del ‘hola, adiós’ de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, tampoco le han alzado la mano ni ADRIÁN OSEGUERA, ‘Mr.Gansito’ LÓPEZ, MAKI ORTIZ o ‘El Guasón’ GARZA GONZÁLEZ.

De MAKI ORTIZ se entiende, primero, porque es quien ha impugnado la selección de AMÉRICO y, segundo, porque sabe perfectamente bien que ella jamás será la abanderada guinda en Tamaulipas.

En ese sentido, si se acaba la precampaña y AMÉRICO no ha conseguido siquiera cerrar heridas con sus propios ‘compañeros’, ¿cómo alguien puede ir pensando en ganar el 5 de junio?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que el peor enemigo del ‘Truco’ VERÁSTEGUI está en las propias filas azules?

Que es un perdedor, dicen, pues no se le conoce un triunfo electoral, propio o extraño.

Lo hacen responsable de la estruendosa derrota azul el año pasado, pues operó contra lo que dice ‘el librito’ electoral.

Que se quiere meter donde quiera, pero no sabe cumplir compromisos.

Adivina, adivinador.

Sale… y vale.