“A mí me gusta dar resultados”: Américo Villarreal, precandidato de Morena en Tamaulipas

Por Roberto Aguilar/Foto especial

Tamaulipas.- Américo Villarreal Anaya afirmó en su cierre de precampaña en Reynosa, que es un hombre de palabra, comprometido y que respaldado por sus convicciones no fallará, “es el proyecto de todos, regido por los principios y valores de Morena; a mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados”, expresó.

El precandidato a gobernador por la alianza “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” reconoció la participación de los morenistas reynosenses en la evolución de democracia participativa, donde el pueblo hace valer su voz.

Exaltó a los morenistas de Reynosa, quienes desde su fundación han jugado un importante papel sembrando la semilla en donde ahora se cosecha a cientos de miles de militantes y simpatizantes interesados y movidos por el bienestar social para todos, por cambiar a México y cambiar a Tamaulipas.

Entre los discursos, don Gumersindo Guerrero afirmó que si los malos gobiernos no cambian, será el pueblo el que tenga que cambiarlos lo cual traerá consigo la verdadera transformación para el estado.

“Hoy hemos despertado y con ojos bien abiertos y nos hemos dado cuenta de que si ellos no cambian somos nosotros los que tenemos que cambiarlos, hemos dicho basta, ya no podemos ni debemos soportar más mentiras, más engaños y más abusos”, agregó.

La diputada local de Morena, Magaly de Andar Robinson, exhortó a la militancia a seguir trabajando en la promoción de la plataforma política del partido y que comuniquen a la gente que no se dejen engañar por quien, dijo, busca la represión y opresión del pueblo.

También acudieron al evento: el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Armando Zertuche; el delegado del CEN de Morena, Ernesto Palacios; y los diputados federales Adriana Lozano y Erasmo González Robledo, así como diputados locales y líderes de Morena en Reynosa.