Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ni pa´ las tortillas…

Con bombo y platillo se presume el aumento al salario mínimo durante los últimos años, la verdad y hay que decirla, es sin presentes su incremento en este sexenio, de 88 pesos que comenzó llegó, para el 2022, a los 172 al interior del país y hasta los 213 pesos en la zona fronteriza, subió más del cien por ciento en cuatro años.

Dirá ustedes que es mucho sin embargo es la pura pantalla, los aumentos en el precio del gas, gasolina, diésel, más los sufridos en la canasta básica pulverizan todo eso, algo más, realmente los trabajadores en pocos casos ganaban un salario mínimo como ahora ocurre con mayor frecuencia, insisto, el beneficio es solo en el papel.

Le pongo un ejemplo claro, ¿cuántos kilos de tortilla consume en su casa al día?, supongamos que uno o dos, pues le tengo la mala noticia de que ese producto, en el mismo periodo, también ha aumentado casi al cien por ciento y lo superará con mucho en los próximos meses según las predicciones ya que puede llegar a los 26 o 27 pesos para este año.

El problema grave es que los aumentos están empobreciendo rápidamente a las clases medias trabajadoras, el maestro ya no puede mantener a su familia dignamente, tampoco lo puede hacer un trabajador de la salud pública, este sector, el trabajador y profesionista, es el más golpeado al grado que muchos de sus miembros tienen dos empleos o realizan otras tareas adicionales tratando de alcanzar para la despensa.

Por supuesto, mientras todo esto sucede el presidente Andrés Manuel prefiere acusar a periodistas de corruptos y chayoteros, los empresarios en lugar de protestar y presionar al gobierno mejor se dedican a subir los precios de sus productos y servicios , eso provoca que la cadena se vaya hasta golpear feamente a los más pobres, a quienes ya no alcanzan a comer las tres veces al día, situación a la que están por entrar millones de familias de trabajadores que antes se podían dar el lujo de tener un carro o boiler en sus casas.

Y hay cosas peores, pareciera que el chisme nos nutre, da la impresión de que el morbo nos llena la panza y se aprovecha cualquier cosa para no hablar de lo trascedente, lo de hoy, por ejemplo, es el matrimonio de la exdirigente de los maestros Elba Esther Gordillo, de 77 años, con un abogado 41 años más joven, de escasos 36, y todo eso sucede mientras el país se derrumba, mientras la inflación sigue incontrolable, mientras la violencia y la inseguridad siguen causando miles de muertes, mientras que el Covid nos sigue matando personas queridas.

¿Los políticos?, ¿la gente sensata?, pues parece que no hay, digo, si los observa son quienes se dedican a distribuir videos y memes de la boda de la maestra en lugar de ir diseñando la forma de defender a los más necesitados, a quienes todavía no logran ver lo que se avecina en pocos años si no se frena está frivolidad.

Exacto, son buenos los aumentos que ha sufrido el salario mínimo durante este sexenio, pero inútiles, tan inútiles que ahora ni pa´ las tortillas alcanza, y ya no exija más porque el huevo, carne, aguacate, o tan solo la cebolla, tomate y el chile para acompañar “las gordas” con una salsa parecen inalcanzables y, todavía peor, habrá que pasárselos a golpe de pecho porque comprar limones para una agüita de limón en este país ya es propio de los ricos o de los muy ricos…

El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió con el gabinete de la administración central, los trabajos en seguimiento a la mejora continua de la Gestión Institucional, cuyo proceso está reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

En la reunión efectuada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, con la asistencia de titulares de las diferentes secretarías de la Rectoría, el C.P. Mendoza Cavazos dio la bienvenida a la Dra. Olga Hernández Limón, Coordinadora de Vinculación del COPAES, quien participó por videoconferencia con la exposición de las observaciones de este organismo para el mejoramiento de la calidad de la gestión institucional.

En este contexto, el Rector destacó la importancia de contar con las herramientas de evaluación, observaciones y recomendaciones del COPAES, organismo que acreditó en el 2021 la gestión institucional de la Universidad.

Señaló que este ejercicio permitirá hacer un plan de acción para el mejoramiento y vigencia de esta acreditación, y que de igual manera, contribuye a enriquecer la integración del Plan de Desarrollo Institucional para la gestión rectoral 2022-2025.

Apuntó la importancia de abordar en este proceso los nuevos desafíos que son clave en el futuro de la educación superior, en temas como la inclusión, la equidad, la sustentabilidad y sostenibilidad, la responsabilidad social, la innovación de la enseñanza, la educación híbrida, entre otros.

“Estas recomendaciones vienen a impactar esos conceptos. Estamos trabajando en una nueva estructura, en un nuevo Plan de Desarrollo Institucional y en revisar toda nuestra normatividad, y creo que es valioso el documento para poder complementarlo y enriquecerlo, con esta nueva filosofía y etapa de la educación superior a nivel nacional”, concluyó el Rector.

Durante la exposición, por parte del COPAES, la Dra. Olga Hernández Limón destacó la importancia de retomar este trabajo derivado de la acreditación, por el inicio de la presente administración rectoral que encabeza el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos.

Hablo de los retos que la pandemia ha dejado a la educación superior, entre estos, las oportunidades de colaboración y la educación virtual hibrida, como nuevas estrategias que emergen.

En otros aspectos, detalló que al 2050 la educación superior visualiza temas clave como son, el acceso educativo universal e inclusivo y la educación híbrida como un modelo para aumentar el acceso; la educación centrada en el estudiante y sostenible en diferentes dimensiones; la organización del conocimiento en diferentes modalidades para asegurar el aprendizaje; en promover la investigación e innovación retomando el pensamiento crítico; y las conexiones de una educación superior que esté vinculada con la sociedad para atender sus problemas

