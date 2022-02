Martha Isabel Alvarado



Visita presidencial en puerta





.-Confirma AMLO, visita a Nuevo Laredo

.-El sábado en la aduana, será el evento

.-Día 17, del episodio “El hijo Incómodo”

.-Ex candidata de Morena apoya a Truko



Mientras que el presidente LÓPEZ OBRADOR se pelea con el periodista CARLOS LORET DE MOLA por haber ventilado en el medio de comunicación “Latinus”, la lujosa vida de su hijo JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, hay estados de la República Mexicana en que la violencia toca un grado extremo, entre ellos, Colima y Zacatecas.



Desde el pasado jueves la Universidad de Colima suspendió clases, a consecuencia del pico de violencia en que se encuentra envuelta esa entidad, el cual ha dejado un saldo de 22 muertos y varias decenas de lesionados.



La gobernadora de Colima, emanada de Morena, INDIRA VIZCAÍNO SILVA, nativa de Baja California y abogada de profesión, ‘apanicada’, corrió a pedir ayuda al Secretario de Marina, RAFAEL OJEDA DURÁN, toda vez que la inseguridad también trastocó la actividad económica del estado, paralizando prácticamente el puerto de Manzanillo.



Ni en el Día del Amor amainó la escalada de violencia en Colima, que ayer amaneció bajo enfrentamientos y tiroteos en diversos sectores.



Por cuanto hace a Zacatecas, donde la violencia ya es una constante, a temprana hora de ayer se registró el asesinato de una mujer integrante de la Policía Estatal Preventiva, caso con el que ya suman 14 elementos del orden inmolados en lo que va del presente año.



Como es sabido, el gobernador de Zacatecas, DAVID MONREAL ÁVILA, hermano del Senador RICARDO MONREAL, también surgió de las filas de Morena, pero ni así le estaría ayudando el gobierno de la “4-T” a frenar la escalada de violencia…o solo que por eso sea.



Por cierto, con la del día de ayer, ya son 17 conferencias mañaneras en las que el presidente LÓPEZ OBRADOR toca el tema de su hijo José Ramón, esta vez, a instancias de una reportera a la que el mandatario aludió como “aquella compañera de amarillo”, antes de cederle la palabra.



Para nada está arrepentido López Obrador, ni preocupado, de haber revelado los supuestos honorarios de Loret de Mola, lo cual implicaría varios delitos, todo lo contrario.



“Me dejo de llamar Andrés Manuel si el 90 por ciento de los mexicanos sabía lo que ganaba un conductor de noticias. No, ni por aquí le pasaba”, expresó el presidente en la mañanera de ayer.



En esa misma conferencia, AMLO dio por buena la versión que su hijo José Ramón plantea como ‘su verdad’: que trabaja como asesor legal de una compañía asentada en Houston, propiedad del empresario DANIEL CHAVEZ, del Grupo Vidanta.



El argumento de defensa de José Ramón López Beltrán suena medio raro, dado que la compañía “KEI Partners”, para la que dice que trabaja, es propiedad de un empresario amigo de su papá, que además funge como supervisor de la obra del Tren Maya, supuestamente sin cobrar nada.



Por lo pronto, ayer salió a relucir que José Ramón López Beltrán tendría que estar afiliado a la Barra de Abogados de Texas o a la Barra Federal de Abogados, pues de lo contrario, ni siquiera sería candidato a la Visa “TN”, que ampara su residencia en EE.UU.



Veremos en que termina el prolongado episodio del hijo ‘incómodo’.



A pregunta expresa del reportero CARLOS GUZMÁN de “Ava Noticias”, el presidente López Obrador anunció que el jueves estará en Tijuana, el viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que el sábado por la tarde estará en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en las instalaciones de la aduana, luego de encabezar la ceremonia del Día del Ejército en la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila.



La alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, anfitriona de la visita presidencial, ya alista varias gestiones, entre otras, recursos para la edificación de colectores sanitarios.



Y ante la posibilidad de que el Secretario de SEDATU, ROMÁN MEYER, venga con la comitiva de AMLO, la alcaldesa Canturosas anticipa que le solicitará apoyo para la construcción de espacios de esparcimiento en el sector poniente de la ciudad.



Respecto a los temas de la ‘grilla’, trascendió, que la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Camargo en la elección de junio del año pasado, misma que perdió por 2 votos, ELIZABETH RESÉNDEZ DELGADO, ya se sumó al proyecto del precandidato de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “El Truko”.



CONTRAFUEGO: Cuál Estado de derecho.

Hasta la próxima.