Eduardo Gattás hace públicas amenazas de muerte contra él y su familia

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás (Morena), afirmó este jueves que recibió amenazas de muerte contra él y su familia, incluyendo a sus hermanos, motivo por el cual viajará a la Ciudad de México para ver al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.

“Hago público en este momento que hemos recibido ya amenazas para mí y hacia mi familia, incluido a mis hermanos, ya hay una amenaza hacia mi persona”, expresó durante una entrevista que ofreció al llegar a la Presidencia Municipal.

Dijo que va a Gobernación a ver al secretario, “tengo una ficha técnica en el sentido de todas las amenazas que hemos recibido”.

-¿Qué tipo de amenazas?

“Amenazas de muerte hacia mi persona. Me dejaron unos mensajes ahí en la casa”, respondió.

-¿A quién responsabilizas alcalde?

“Es meramente político, espero que ya no siga escalando este ataque hacia mi persona. Hemos recibido ataques hacia mis redes sociales ya, inclusive a Face tuvimos un problemita, ya se resolvió, pero nos quitaron, hackearon el Telegram. Lo acabamos de recuperar”.

Eduardo Gattás afirmó que desea esperar a hacer un análisis, “ya me están ayudando también parte de gobierno federal a hacer un análisis”. Mencionó que en este momento desea ser muy cauto, “me voy a aguantar, pero si está escalando muy fuerte y en este momento ya recibí amenazas, para mí y para mi familia, incluyendo mis hermanos”, reiteró.

-¿A nivel local ya presentaste una denuncia?

“No he hecho, porque para qué las hago las denuncias a nivel local, las voy a hacer a nivel federal, llevo una ficha técnica, ya también se le va a hacer una ficha técnica al Presidente de la República, a ver si se la puedo hacer llegar antes del evento que tiene en la ciudad de Nuevo Laredo”.

-¿Teme por su seguridad y la de su familia?

“Es correcto”.

-¿Pedirá seguridad?

“Pues estoy viendo eso, evaluarlo, al ciudadano no le gusta eso, y si el victorense me dice que me quede sin escolta sin nada, no traigo escoltas, traemos piedras nada más, es lo único que traemos, no traemos nada”, respondió.

Cuando le preguntaron si se trataría por el proceso electoral, el alcalde dijo lo siguiente: “Pues yo creo que en primer lugar es por el raiting en el que estamos, le hemos podido dar respuesta al ciudadano, es por ese lado, yo en el tema ya de las amenazas quiero esperarme un poquito, no quiero escalar a otra parte que no tengamos retorno, pero si hago público en este momento las amenazas de muerte para mí y para mi familia, incluyendo mis hermanos”.