Martha Isabel Alvarado



Un triunfo de Deschamps



.-AMLO y CDV, ¿Sólo cortesía política?

.-‘Traducen’ imagen como negociación

.-¿Solapa “4-T” a Romero Deschamps?

.-Valida STPS, triunfo de Aldana Prieto



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la “4-T”, a cargo de LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, de 34 años, la integrante más joven del gabinete de AMLO, sigue dando de qué hablar, respecto al tema del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM.



Como es sabido, el 31 de enero pasado se llevó a cabo el proceso para elegir al nuevo Secretario General del STPRM, en el cual participaron 25 aspirantes al cargo.



Con lo puristas que son los de la “4-T”, todo apuntaba a que uno de esos 25 aspirantes, RICARDO ALDANA PRIETO, por haber fungido como tesorero del ex líder del STPRM en la gestión de CARLOS ROMERO DESCHAMPS, y por estar implicado en el escándalo conocido como “Pemexgate”, sería descartado de plano.



Y nada, que de los 63 mil 700 sufragios emitidos en la jornada del 31 de enero, 44 mil 983 fueron para Aldana Prieto, que de esta manera quedó en primer lugar de la tabla.



A dicho resultado sobrevinieron 461 impugnaciones, entre ellas la interpuesta por la Senadora de Morena y aspirante a la Secretaria General del STPRM, CECILIA SÁNCHEZ GARCÍA, quien calificó el proceso como “una elección amañada”.



“Resultó un fraude avalado por la Secretaría del Trabajo y este gobierno. Un fraude contra los trabajadores que querían un cambio, que votaron en 2018 por este gobierno. Esto es muy decepcionante. No se logró sacar la base corrupta que dejó Carlos Romero Deschamps”, apuntó Sánchez García.



Todo lo anterior viene a colación, porque la noche de este lunes, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, avaló el resultado de la elección del 31 de enero pasado, y, por lo tanto, el triunfo de Ricardo Aldana Prieto, desechando tajantemente las 461 impugnaciones.



¿A poco no suena lo anterior a un triunfo de Romero Deschamps?.



El compañero y muy apreciado amigo LUPE DÍAZ MARTÍNEZ, autor de la columna “Desde la Capital”, según lo comentó en su participación en la emisión de este lunes de “Reporteros en la Mesa”, considera que lo más importante de la visita presidencial que tuvo lugar el sábado en Nuevo Laredo, fue la foto en la que aparecen AMLO y el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



A través del micrófono, Díaz Martínez externó su sorpresa respecto a dicha imagen, luego de que el gobierno de la “4-T” y el propio AMLO, han enderezado descalificaciones y acciones como el Desafuero, contra el gobernador CDV.



“¿Qué fue lo que pasó?, en la foto aparecen muy sonrientes”, cuestionó el reconocido editor y columnista.



Por nuestra parte, apuntamos en la misma emisión, que además de la foto, nos llamó la atención la publicación que hizo el gobernador Cabeza de Vaca en Twitter, diciendo:



“Un gusto recibir en Nuevo Laredo al Presidente López Obrador, quien nos dio a conocer diversos proyectos de modernización e infraestructura aduanera a fin de fortalecer la competitividad de México y Tamaulipas en comercio exterior”.



Las dos primeras palabras: “Un gusto”, ¿Sólo cortesía política?.



Dicha foto sigue siendo muy comentada, y la frase que la acompaña, ‘traducida’ por algunos como sinónimo de “arreglo”, y por otros más, como “negociación”. ¿Será?.



Otra foto, no tan ‘famosa’ como la anteriormente comentada, pero no menos relevante, es la que circula en redes sociales, en la que aparecen el gobernador de Texas, emanado del Partido Republicano, GREG ABBOTT y el representante del gobierno de Tamaulipas en dicho estado, FRANCISCO GALVÁN GARZA, en el marco de una reunión de trabajo efectuada el 20 de febrero pasado en Brownsville.



En dicha reunión, a la que asistieron un grupo de empresarios, se abordaron diversos temas: Seguridad, Migración, Salud y Desarrollo Económico, con miras a empatar una agenda bilateral.



Por lo visto, sin tanto ‘ruido’, “Pancho” Galván es de los funcionarios que más lustre dan a GobTam, del otro lado del río Bravo.



A propósito del Valle de Texas, como aquí lo anotamos con antelación, el gobernador CABEZA DE VACA estuvo ayer en McAllen, donde el Mayor JAVIER VILLALOBOS le entregó las llaves de la Ciudad. Al tenor de lo cual, el mandatario tamaulipeco ya tendría dos llaves de McAllen, pues el alcalde anterior, JIM DARLING, le prodigó una distinción semejante.



CONTRAFUEGO: ¿Abrazos, no ‘fuerazos’?.

Hasta la próxima.