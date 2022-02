UIFE y Fiscalía Anticorrupción investigan a alcalde de Ciudad Victoria

Por Roberto Aguilar/Foto especial

Ciudad Victoria.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Tamaulipas, Román Vasconcelos, y el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, confirmaron la investigación que se realiza para esclarecer el origen de 6 millones 617 mil 17 pesos, que presuntamente utilizó el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez (Morena), para adquirir una camioneta blindada y el pago de enganche de una casa en la Playa Miramar, en el sur de la entidad.

Los funcionarios confirmaron que se realizó una segunda invitación para quien nombraron como Eduardo “N”, para que comparezca, debido a que el 25 de noviembre del 2021 no acudió a una primera invitación.

Vasconcelos y Ramírez encabezaron una rueda de prensa en la que también estuvo la titular del Área Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ana Lilia Chicas, quien afirmó que los cargos judiciales que podría enfrentar son delito de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como defraudación fiscal, que pertenece al orden federal.

El Fiscal Anticorrupción explicó que el motivo de la rueda de prensa fue dar a conocer el estado que guarda el tema del señor Eduardo “N”, quien en días pasados manifestó que sufría acoso de personal de la UIFE.

“Las declaraciones vertidas por el C. Eduardo “N” consideramos que son tendenciosas y falsas, pretenden confundir a la sociedad respecto a una situación que no pasa, me refiero a que él ha manifestado y asegurado que la Unidad de Inteligencia Financiera lo persigue, lo asedia e incluso, esta persecución, señala, que ha trascendido a su núcleo familiar lo cual es total y absolutamente falso”, expresó Ramírez.

Y advirtió: “Estamos convencidos que lo que a él lo persigue es su reciente pasado, me refiero a su complicidad con Sergio Carmona y sus empresas, para esto daremos a conocer algunos detalles, no podemos revelar absolutamente todo lo que es el trabajo del expediente de análisis de su situación patrimonial, sin embargo, revelaremos algunos datos importantes”.

Mostró un documento y precisó que el 25 de noviembre del 2021 se le formuló por parte de la UIF una cordial y atenta invitación a Eduardo “N” a que acudiera a las oficinas para aclarar algunas situaciones que se ventilaron. No acudió y el domingo nuevamente hubo una segunda invitación.

Sobre los señalamientos del vehículo en el cual se traslada Eduardo Gattás mencionó que el costo es de 3 millones 769 mil 517 pesos, incluyendo el costo del blindaje.

Dijo que otro bien inmueble es la compra de una propiedad en el sur del estado, y el fiscal dio a conocer una carta bajo protesta de decir verdad, que firmó Gattás, en la cual indicó que al día de dar el enganche se encontraba al corriente de todas sus obligaciones tributarias y que el dinero que entregó como enganche, dijo que era completamente lícito.

“Aunado a la carta, puso como referencia a tres personajes, estos personajes son actualmente funcionarios de su administración”, añadió el fiscal.

Sobre la camioneta, Raúl Ramírez dijo que en conclusión tienen documentos que prueban, en principio, el vínculo con el señor Sergio Carmona, dado que la empresa Grupo Industrial Permat fue la que adquirió dicho vehículo, “el señor Eduardo “N” ha manifestado que fue un trato entre particulares y que ese vehículo era de su propiedad”.

Reiteró que después del segundo citatorio esperan que acuda a la UIFE a efectos de demostrar el origen del recurso, no solamente del recurso sino también de la propiedad, dado que suman un total de 6 millones 617 mil 017 pesos, cantidad que él erogó en solo 3 meses.

Además, “a la fecha, el señor Eduardo “N” no tiene registrados el cumplimiento de sus obligaciones en los últimos cinco años”, de ahí que para ellos resulta muy importante les aclare el origen del recurso.

La cita a comparecer es para el próximo jueves en Ciudad Victoria, “la investigación la tenemos muy avanzada solo estamos esperando que él, de manera gentil, acuda y nos aclare las dudas para efectos de ya nosotros tomar una determinación de hacia donde camina ese expediente de análisis”.

-¿Y si no atiende la invitación?

“Debemos ser claros, procederemos a que ya no sea una atenta invitación sino que sea muy probablemente una cita judicial”, respondió el Fiscal Anticorrupción; al existir la negativa se judicializa la carpeta de investigación.