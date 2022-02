Martha Isabel Alvarado



Américo, ‘the one and only’



.-Ratifican a AVA, precandidato único

.-Delegado de Morena, acalla ‘barullo’

.-Protestan vs nuevo ‘súper delegado’

.-Sub delegados, externarían malestar



Se tardó casi una semana, pero ya dijo el delegado del CEN de Morena en Tamaulipas, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, que “no le busquen tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro”.



Palacios Cordero es como un ‘fantasma’ (casi nadie lo ve), pero finalmente salió a decir que el único pre candidato de Morena a la gubernatura, es AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y que está más firme que nunca como tal.



Lo anterior, ante el ‘ruido’ que metieron ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, auto proclamado “pre candidato legítimo”, y la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, con su ‘combo’ de impugnaciones.



No estaría de más, que el delegado de Morena se ponga a ‘chambear’, y no defienda a Villarreal Anaya sólo de palabra.



A propósito de impugnaciones, se sabe que en los terrenos de Morena hay inconformidad respecto a la designación del ex alcalde de Güemes, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ como delegado de la “4-T” en Tamaulipas, en sustitución de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien retornaría a la titularidad de RTC.



La falta de confianza de la gente de Morena hacia la figura de Luis Lauro Reyes, tendría que ver con el hecho de que este le jugó las contras al Partido guinda en el municipio de Güemes, en la elección de junio del 2021, tras enterarse que no sería postulado para la reelección.



Como es del dominio público, ante ese ‘descolón’ que le dieron, Luis Lauro se habría “apalabrado” con GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, quien le abrió la puerta de Movimiento Ciudadano para que postulara a su señora esposa, VALERIA OROZCO DE REYES.



Con tan mala suerte para Luis Lauro, que su cónyuge no pudo ganar los comicios, pero lo que sí logró fue dividir el voto de Morena, y de algún modo, propiciar el triunfo del PRI, en la persona del ahora alcalde, LORENZO MORALES AMARO.



¿Cómo explicaría Luis Lauro Reyes que Morena haya caído al cuarto lugar en la elección de 2021, en el municipio a su cargo?.



Dicha elección la ganó el PRI con 3 mil 721 votos; en segundo lugar quedó el PAN con 2 mil 945; Movimiento Ciudadano en tercer sitio con 2 mil 580, y en cuarto y último lugar Morena con 481 sufragios.



El que debe estar muy agradecido con el ex alcalde de Güemes, es Gustavo Cárdenas, pues según se sabe, los votos de Luis Lauro y su esposa Valeria, le fueron útiles para lograr la diputación local plurinominal que ahora ostenta.



Todo indicaría, que pese a la derrota de 2021, la suerte le sonríe a Luis Lauro Reyes, ya que el pre candidato de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal, lo propuso para el cargo de ‘súper delegado’, que ocuparía a partir del 1 de marzo próximo.



Sin embargo, habrá que ver en qué queda una protesta que los ocho sub delegados de las distintas regiones de Tamaulipas, realizarían en las oficinas centrales de la Coordinación de los Programas del Bienestar en la Ciudad de México, en oposición al nombramiento de Luis Carlos Reyes precisamente.



Los ‘cabecillas’ de dicha protesta, presuntamente, serían los sub delegados ELOY OCHOA y JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ, por cierto, ‘afines’ al ex ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.



¿Por qué serán tan ‘liosos’ los de Morena?. Hasta parece que traen el ‘gen’ peleonero de aquellas tribus del PRD.



Qué les cuesta aceptar al ‘recomendado’ del pre candidato Américo Villarreal, sobre todo, considerando que, si este resulta favorecido por el voto ciudadano el próximo 5 de junio, dentro de poco estaría despachando como gobernador.



En lo concerniente al Congreso del Estado, podría decirse que Morena volvió a fallar, por cuanto no logró la dispensa de trámite de una Iniciativa que legalizaría el matrimonio igualitario en Tamaulipas. La votación quedó: 4 diputados a favor y 32 en contra.



Lo más probable es que dicha Iniciativa, presentada por la diputada de Morena, NANCY RUÍZ MARTÍNEZ, sea votada hasta después de las elecciones del 5 de junio.



El diputado EDGARDO MELHEM planteó respecto a tal Iniciativa: “La fracción parlamentaria del PRI estamos a favor de los matrimonios igualitarios, lo único que me sorprende es que vienen muchos temas más que no conocemos en la Iniciativa, que sí es importante revisarlo y aprobarlo en comisiones, y que se turne al Pleno con un dictamen bien elaborado”.



CONTRAFUEGO: No pueden lo más, ni pueden lo menos.

Hasta la próxima.