Martín Sánchez Treviño

Diputado morenista le niega el saludo a la Bandera Nacional

Algo extraño está ocurriendo al interior de Morena pues apenas concluyeron las precampañas y los tres partidos coaligados en una candidatura común se muestran inquietos porque el gabinete y el titular del ejecutivo del estado ha mostrado movilidad en los 43 municipios. Asimismo, Arturo Díez Gutiérrez Navarro enmudeció, mando al puerto de Tampico a los integrantes del grupo de logística y se guardo para la campaña constitucional.

A los seguidores del partido guinda les preocupa que quienes compitieron por la candidatura para la gubernatura no figuran en los equipos de trabajo del senador con licencia y en contra pelo muestran mayor movilidad algunos grupos políticos proclives al candidato de Va Por Tamaulipas. Los seguidores del hijo de Xicoténcatl aseguran que tienen presencia en 29 de los 43 municipios en las principales regiones de esta entidad.

Ahora bien, lo cierto es que las elecciones se ganan con votos en el territorio del contrario y no con denuncias o quejas estridentes. Pues según informes vertidos del interior del equipo del Doctor, la actividad política al interior de la candidatura de Juntos Hacemos Historia la maneja un grupo de chilangos. Habrá que medir la precampaña y los avances del galeno, pues esta demostrado “que para los toros de jaral los caballos de allí mesmo”, dice el adagio popular.

La mayor preocupación es manifiesta por parte del delegado de Morena, Ernesto Palacios Cordero, quien cada vez que la prensa lo cuestiona el por qué los cuadros que participaron en el proceso interno están ausentes en la estructura de la precampaña y la campaña para ganar la contienda que concluye el 5 de junio.

Los mismos alcaldes de extracción morenista están dispersos y sus acciones están fuera del radio electoral del partido que los abanderó para llegar a los puestos que desempeñan, pues a excepción de Eduardo Gattás Báez y Carmen Lilia CantuRosas, los demás están huidos del color guinda.

Y los diputados locales están sumidos en una severa crisis quizá debido a que dieron prioridad a “asesores” políticos que carecen del conocimiento de las leyes, pues el 95 por ciento de la fracción de Morena desconocen la mínima letra del derecho y por lo mismo sus iniciativas carecen de sustento legal. El Presidente del Congreso, Armando Zertuche Zuani es un psicólogo que si bien ha ocupado una curul en la cámara federal de diputados, “pero no todo el que chifla es arriero”, volvemos con las máximas populares.

Y con diputados como Vital Román Martínez, quien durante el día del Ejercito Mexicano fue incapaz de saludar la Bandera Mexicana, no obstante que una de la materias que impartió en la secundaria general 3 era la de civismo, ¿Que puede esperar la población de ilustre diputado?. Con los altos mandos militares y los funcionarios estatales y municipales haciendo lo propio.

En cuestiones de mayor civilidad, la coordinación estatal de protección civil alertó a la población, por el trasvase el trasvase de 40 metros cúbicos de agua por segundo durante 30 días del mes de marzo, de la Presa Internacional La Amistad en Coahuila a la Presa Falcón que se localiza en Nueva Ciudad Guerrero Tamaulipas, el primer embalse está al 30 por ciento de su capacidad y la segunda tiene un 16 por ciento, el líquido servirá para cubrir las necesidades de agua para uso urbano en los municipios de la franja fronteriza tamaulipeca por la ausencia de lluvias.

El Comité Técnico de Operación Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua aprobó el desfogue, se estima que los escurrimientos se harán visible el próximo jueves en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Nueva Ciudad Guerrero.

La dependencia informó que el embalse La Amistad está la 30 por ciento y La Falcón cuenta con 16 por ciento y Las Blancas que se localiza en los limites del estado de Nuevo León con Tamaulipas se mantiene en el 21 por ciento. Las Presas La Amistad y La Falcón se construyeron al amparo del Tratado Internacional de Limites de agua con recursos de México y Estados Unidos.

La gerencia regional golfo norte de esta ciudad, informó que durante el mes de marzo se esperan lluvias para Tamaulipas del 10 por ciento en Marzo y 36 por ciento en el mes de Abril, con pronósticos a largo plazo.

En el rubro de la academia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas avanza en las tareas para el retorno gradual de estudiantes a las aulas y laboratorios en las diferentes facultades, unidades académicas y escuelas.

Por ello la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano dio inicio a las clases presenciales con estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, para las sesiones prácticas en materias como Antropometría, Gastronomía y Técnicas Culinarias.

La directora de este plantel Guillermina de la Cruz informó que, luego de dos años de confinamiento por la pandemia del COVID-19, se reanudaron las actividades presenciales de manera gradual y voluntaria, atendiendo las indicaciones del Rector Guillermo Mendoza Cavazos.