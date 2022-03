Marco Antonio Vázquez Villanueva

Calentando motores…

Mientras los morenos y aliados se quejaron del gobierno estatal al que acusaron de perseguir a los alcaldes de Morena, hostigarlos y fabricarles delitos con objetivos electorales, por el otro lado los seguidores de El Truko no frenan en afirmar que solo su candidato tiene los pantalones para darnos seguridad y siguen afanados en que pueden ganar por lo que no desperdician ninguna oportunidad de estar presentes en el ciudadano.

Muestra de ello es que los seguidores de El Truko, César Verástegui, han tomado por asalto cualquier espacio, medio o entrevista, son los líderes empresariales y grupos afines al PAN los que ensalzan la labor del exsecretario General de Gobierno.

Ayer, por ejemplo, la constante en las publicaciones fue una entrevista a un empresario matamorense, Carlos Alberto González Lima, quien afirmó que Tamaulipas necesita seguir avanzando en seguridad, la educación y la salud para mantener la confianza en los inversionistas y seguir generando empleo, lo que provocará que mejore la calidad de vida de las personas y es César Augusto Verástegui Ostos, el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, quien garantiza lograr esos avances a fin de revertir los efectos de la desconfianza que ha generado el gobierno federal.

“Se ha devastado la confianza a nivel federal y eso hace que los empresarios nacionales y extranjeros no inviertan en Matamoros y Tamaulipas, que no haya crecimiento en el empleo, la gente no tiene un salario digno y no puede sacar adelante a su familia”, aseguró González Lima.

Agregó que entre los retos que afronta la Entidad está el continuar con la recuperación de la seguridad, mejorar el sistema de salud que ha sido devastado por el gobierno federal, y dar un gran impulso a la educación que se ha visto severamente afectada por la pandemia y que El Truko tiene pantalones para ello.

“En Tamaulipas se ha generado confianza y certidumbre, que vienen de la mano de la seguridad, con el respeto al estado de derecho, que se incentive la inversión para que haya empleo, ‘El Truko’ tiene la experiencia y los pantalones para hacerlo”.

De parte de los morenos y aliados, hicieron de los lunes su día de conferencia con la prensa, ahí el tema principal fue, además del descrito líneas arriba, el acusar que se hace propagando oficial en tiempos de veda sin que el INE la frene o actúe en consecuencia.

Por supuesto, los ataques que sufren para ellos todo se reduce a una guerra sucia, aunque afirman que la misma no dará resultados, que las encuestas los siguen favoreciendo, haciendo alusión a que su precandidato, Américo Villarreal, ganará el próximo 5 de junio.

A fuerza de ser sinceros, ambas campañas se parecen mucho a todas las que hemos visto con todo y que se insista que ninguna elección es igual a otra, están en temporada de veda, también acabó la de precandidatura, pero saben que por la gubernatura bien vale la pena buscarle cualquier resquicio a la ley para seguir presentes, con un agregado, ambos lados tienen similar comportamiento por lo que no sería nada sano quedarse de manitas cruzadas ni de personas el quejarse.

¿A quién le irá mejor de los dos?, el tiempo nos lo dirá, y no se desespere que no falta mucho, en menos de cien días sabremos en manos de quien estará el futuro de Tamaulipas, por lo pronto, lo de hoy, es seguir calentando motores…

GRADUAL Y SEGURO REGRESO A CLASES EN LA UAT… Cumpliendo los protocolos sanitarios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha ido avanzando en sus estrategias para el retorno gradual de estudiantes a las aulas y laboratorios en las diferentes facultades, unidades académicas y escuelas.

En este contexto, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) inició la actividad presencial con estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, para las sesiones prácticas en materias como Antropometría, Gastronomía y Técnicas Culinarias.

Entrevistada al respecto, la directora de este plantel ubicado en el centro universitario de Victoria, la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, informó que, luego de dos años de confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, se reanudaron las actividades presenciales de manera gradual y voluntaria, atendiendo las indicaciones del Rector Guillermo Mendoza Cavazos.

“Iniciamos el retorno presencial voluntario y gradual, las actividades son de las materias que se relacionan con los laboratorios de la Licenciatura en Nutrición”, indicó.

Puntualizó que son más de 200 alumnos, que, de forma voluntaria y gradualmente, están asistiendo en forma rotativa a sus clases.

Refirió que, según las estimaciones de las autoridades universitarias y contando con el aval de las autoridades de Salud, se van a ir incorporando más estudiantes de los otros programas que oferta esta unidad académica, como son las carreras de Trabajo Social y Psicología.

“Pretendemos que a corto plazo se vayan incorporando más alumnos de los otros programas educativos en materias de prácticas, debido a que la práctica es fundamental para su formación profesional”, asentó.

Subrayó que, tal y como en otros planteles de la UAT, han estado regresando a clases presenciales los alumnos que requieren realizar sus prácticas en laboratorios, debido a que estas actividades son esenciales para la formación de los jóvenes.

“Son actividades que ya no podían posponerse, porque es mediante estas que los jóvenes van adquiriendo los conocimientos, que posteriormente en su profesión les van a permitir aplicar las habilidades y los valores, que los hacen mejores profesionales”, concluyó.

