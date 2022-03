“Truko, es la mejor opción”, coinciden jubilados

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria, Tam.- La Asociación Civil Proyecto Tamaulipas y la Asociación de Jubilados y Pensionados Federales “Guadalupe Victoria” se pronuncian para respaldar el proyecto que encabeza César Verástegui Ostos, precandidato a la gubernatura por la alianza “Va por Tamaulipas”.

Cabe destacar que José Mario Doria Almaguer, dirigente del organismo “Proyecto Tamaulipas” dijo que cuentan con presencia en 29 municipios del centro, norte y sur de la entidad; añadió que a ellos se incorporará la Asociación de Jubilados y Pensionados Federales “Guadalupe Victoria”.

En este sentido, ambas organizaciones estarán trabajando en torno al precandidato a la gubernatura César Augusto Verástegui Ostos, ya que consideran que “Truko” Verástegui es una persona de compromisos, de palabra, con amplio conocimiento de Tamaulipas, sus regiones, sus problemas y sus oportunidades.

Entre los motivos por los que decidieron apoyar este proyecto destaca su convicción de que nuestra entidad necesita alguien que conozca las necesidades de los tamaulipecos.

“Necesitamos alguien que sepa cómo se labra la tierra, que sepa, lo que se batalla para pagar un recibo de luz, alguien que no haya vivido de un nombre o un apellido, que no esté esperando a que una ola lo saque de la playa, solamente quien no trabaja no se equivoca, pero él ha salido muy bien librado”, afirmó.

Manifestó que tanto la Asociación Civil Proyecto Tamaulipas y la Asociación de Jubilados y Pensionados Federales “Guadalupe Victoria coinciden que dentro de quienes se nombran para competir por la gubernatura de la entidad, es César Verástegui Ostos el más preparado, “es un hombre de trabajo, de compromiso, alguien que conoce los sentimientos de la gente”, afirmó Doria Almaguer quien remata: “es la mejor opción”, reiteró.