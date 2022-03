Se suman al “Truko” liderazgos tamaulipecos

Redacción InfoNorte

Matamoros.- Representantes de diversos sectores han manifestado su opinión en la que señalan que César Verástegui Ostos cuenta con un perfil con las características que debe tener la persona que encabece la próxima administración pública.

En este sentido, la candidatura de César Augusto Verástegui Ostos al gobierno de Tamaulipas sigue sumando una larga lista de actores socio políticos a su favor, incluyendo a grupos identificados con Morena, quienes tras analizar las fortalezas de los aspirantes ven en “El Truko” a la persona más capacitada para ese cargo.

Por ejemplo, la agrupación Cuarta Transformación Tamaulipas (4TT) con representación en todo el estado, en voz de una de sus fundadoras, la Sra. Elvia Esmeralda Cerda, afirman que están cansados que los dirigentes de Morena no los escuchen ni tomen en cuenta, además de que el candidato impuesto no los representa, y que luego de un análisis de los perfiles de quienes contienden por la gubernatura de Tamaulipas, eligieron sumarse a César Verástegui Ostos quien, a pesar de no ser de su partido, representa los principios del morenismo.

También fundadores de Morena en Matamoros, como María Isabel Pérez Morales y Alejandro Alfonso Mayer Garza reconocen a “El Truko” como el líder que necesita Tamaulipas para avanzar en temas como seguridad, educación y salud.

“Ha cumplido en las diferentes encomiendas que el pueblo le ha dado, primero como alcalde de Xicoténcatl, después como legislador, así como Secretario General de Gobierno, su trabajo ha convencido, con el Truko ¡vamos a ganar!”, señala convencido Mayer Garza.

Integrantes del sector empresarial de la frontera de Tamaulipas también se han manifestado a favor de Verástegui Ostos, así lo señaló el reynosense José de Jesús Cruz Hernández, quien afirma: “es una persona que tiene capacidad y conoce cada una de las regiones del estado, se puede confiar en él, tiene conocimiento y carácter para gobernar”.

Por su parte, el matamorense Carlos Alberto González Lima expuso las razones por las cuales el sector empresarial confía en “El Truko” para gobernar la entidad; “necesitamos un Tamaulipas próspero, no queremos un retroceso, y así va a ser porque ´El Truko´ va a ganar y nos va a dar más confianza para tener inversión”; le reconoció su capacidad de trabajo, de convocatoria y cumplimiento de acuerdos, esenciales para encabezar el gobierno.

El sector magisterial de igual forma respalda el proyecto de la alianza “Va por Tamaulipas”, pues consideran que el candidato es una persona comprometida con la sociedad y la educación, la maestra Elsa Salinas Flores afirmó que Verástegui Ostos ha dado muestras de ser una persona que le da un alto valor a la familia, “lo hemos visto acompañado de su esposa, de sus hijos, el valor que le da a su familia nos habla de la persona que es, y es lo que se necesita para avanzar en la estabilidad de una sociedad”.

También los jubilados y pensionados del gobierno federal manifestaron su adhesión al proyecto de César Verástegui, en voz de su dirigente, José Mario Doria Almaguer, señalan que “Tamaulipas necesita alguien que sepa las necesidades de la población, que sepa cómo se labra la tierra, alguien que no viva del nombre que le heredaron¨.

Entre los respaldos que ha recibido César “El Truko” está también el del connotado priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez, quien cuenta con una amplia trayectoria dentro de la política nacional y estatal.

El ex legislador federal refrendó su apoyo al candidato aliancista durante una reciente visita al municipio de Matamoros, donde sostuvieron un encuentro de amigos.