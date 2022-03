Martín Sánchez Treviño

Una financiera para tiempos de contingencia

Ante la sequía financiera que enfrentan los sectores productivos de regiones como Tamaulipas, donde hay una diversidad de inversionistas que requieren de financiamiento barato para el desarrollo y crecimiento de la economía, la Financiera Rural dispersará durante el 2022 más de 2,600 millones de pesos, principalmente en los municipios de Reynosa, Valle Hermoso, Mante y Ciudad Victoria, con un interés de 1 por ciento, lo que representa un atractivo para los emprendedores de empresas y negocios, en esas y otras regiones de esa entidad.

La dispersión de recursos, también se harán en los centros de desarrollo rural de la Sagarpa, aunque los financiamientos no están etiquetados únicamente para las actividades agropecuarias, sino también distintos rubros y giros del comercios y negocios en general.

Los beneficiarios podrán obtener financiamientos desde 50 mil hasta 1 millón de pesos. Según la doctora Martha Aurelia Limas Sánchez, Delegada de la Financiera Rural en Tamaulipas, se expiden desde la perspectiva de la banca de desarrollo, pues se trata de un programa emergente de contingencia.

Para este año 2022 se aplicará un esquema de inclusión financiera en la que los Presidentes de los 43 municipios de esta región participarán para respaldar a la población que no tenga una garantía hipotecaria y prendaria, del orden del 30 por ciento del financiamiento. Por la situación que predomina en el país, la falta de créditos blandos y una banca de primer piso, la Financiera Rural es una alternativa que los agricultores, citricultores, ganaderos y pescadores han adoptado para sus empresas.

En otro orden, que no tiene que ver con el desarrollo económico de la entidad ni la oportunidad financiera, los partidos políticos están en la puja de sus prospectos para la gubernatura de la entidad.

Ayer lo amigos de Américo Villarreal Anaya precandidato de Morena se reunieron ayer en el feudo del doctor en el Poblado Aquiles Serdán del municipio de Victoria. Los seguidores del hijo de ex gobernador aseguran que su proyecto está firme y tiene condiciones para ganar los comicios correspondientes.

Po cierto, ante el problema del agua Villarreal ha fijado una postura clara y convincente, hay la impresión de que ese será una de las líneas de la campaña electoral, que incluso escaló durante la semana anterior el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Aunque su equipo de campaña, lejos de alentar un mensaje triunfalista construyen acuerdos y fortalecen estructuras sociales para entrar de lleno a la campaña electoral el próximo 3 de abril.

Asimismo, el panista César Verastegui Ostos esta haciendo un trabajo de inclusión de los grupos sociales de todas las regiones tamaulipecas. Mediáticamente el panista tiene presencia y los partidos que lo arropan como son el PRI y el PRD hacen lo propio en los municipios donde de manera tradicional tiene presencia.

Lo cierto es que Verastegui es de los tres precandidatos con mayor movilidad en el territorio tamaulipeco y quizá por ello su equipo de campaña difunde estudios de opinión done muestran una ligera ventaja sobre los aspirantes de Morena y Movimiento Ciudadano.

En este sentido el ex secretario general de gobierno, llevaría la delantera debido en parte a que durante los últimos 5 años tuvo el contacto permanente con los grupos sociales, económicos y políticos, a quien ayudo a resolver situaciones inmediatas.

Arturo Diez Gutiérrez Navarro, de Movimiento Ciudadano, según los estudios de opinión tiene un honroso 15 por ciento de preferencias que sería de utilidad para cualquiera de los otros dos aspirantes al cargo de gobernador, que se decidan a sumarlo durante la campaña electoral.