Martha Isabel Alvarado



La Porrista



.-Maki Ortíz salió a ‘agarrar’ reflectores

.-Opacado, “Makito”, en Día del Abrazo

.-Queja en Gobernación contra ‘Rojitas’

.-Recursos del FASP llegarán ‘por Adela’



Ya se supo, que sí estuvo el domingo en la Ciudad de México, el precandidato de Morena a la gubernatura AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, aunque no se quedó al evento con 208 alcaldes emanados de ese Partido, efectuado en el World Trade Center.



Es decir, que Villarreal Anaya sólo participó en la reunión previa a dicho evento, encabezada por el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, en las oficinas de Bucareli, en la que estuvieron gobernadores de ese Partido, y los 6 precandidatos que contenderán en las elecciones de junio.



Trascendió, que en dicha reunión se ventiló una queja contra el Senador suplente de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, por el ‘ruido’ que ha metido al proceso electoral de Tamaulipas.



En el evento con los 208 alcaldes de Morena y gobernadores de ese mismo Partido, estuvo la Secretaria de Seguridad Pública, ex reportera del periódico “La Jornada”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, quien dijo algo muy importante.



Rosa Icela anunció, que ante el clima de violencia que prevalece en diversas regiones del país, el gobierno federal busca adelantar la entrega a estados y municipios de los recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP).



Reveló la Secretaria de Seguridad, que el presidente LÓPEZ OBRADOR, ya autorizó el “refinanciamiento” del FASP, a fin de que se entreguen los recursos a estados y municipios correspondientes a 2023 y 2024. ¿Será?.



Habrá que ver si la dispersión de dichos recursos del FASP, es pareja, o sólo para los gobiernos municipales y estatales de Morena.



No es por intrigar, pero los gobiernos estatales de Morena son los más rebasados por la violencia, a grado tal que, en Colima y Sonora, hay localidades que se han auto-impuesto un ‘toque de queda’.



Ejemplo de ello, el municipio de Caborca (Sonora), cuyo alcalde ABRAHAM MIER, como el gobernador ALFONSO DURAZO MONTAÑO, surgieron del Movimiento de Regeneración Nacional.



Precisamente el ex Secretario de Seguridad, Durazo Montaño, habló en el evento del World Trade Center a nombre de los gobernadores de Morena, pero por lo visto, venía en modo “porrista”, a juzgar por sus expresiones verbales y no verbales.



Durazo inició su participación pidiendo un aplauso para el titular del Poder Ejecutivo Federal, al tiempo que reprochó a los medios de información que lo critican. “No permanezcamos ajenos al escándalo de esos medios y voceros conservadores y su campaña mediática insólita, sin parangón en la historia, en contra del presidente López Obrador. No aceptemos ni permitamos que se le injurie, calumnie ni ofenda impunemente”, dijo.



Habría que anotar que actualmente Morena gobierna en 629 municipios del país, y por lo mismo, llama la atención que sólo 208 hayan acudido al evento del domingo. Ninguno de Tamaulipas.



Por cuanto hace a los temas de nuestra región, llamó la atención, que en la ceremonia del 46 Aniversario del Abrazo entre alcaldes de Hidalgo, Texas y Reynosa, realizada el pasado jueves, la que “se robó el show” fue la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, que llegó acompañando a su retoño, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ, quien a querer o no, quedó en segundo plano.



El Mayor de Hidalgo, Texas, SERGIO CORONADO, llegó acompañado de su esposa, la conductora de Telemundo 40, MAYRA GALVÁN.



¿Será que Maki Ortíz salió a ‘agarrar’ un poco de ‘reflector’, bajo la consideración de que el capital político, del que tanto presume, se le está “amorcillando”?. ¿O sólo para que “Makito” no llegara solo como un hongo?.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy 8 de marzo, habría que señalar, que ni el gobierno de la “4-T” encabezado por AMLO, ni el de la CDMX a cargo de CLAUDIA SHEINBAUM, han encontrado una estrategia para atender a las mujeres en sus demandas de equidad y justicia, ante la violencia de que son objeto muchas de ellas. Prefieren ‘amurallarse’.



Gracias a las muy apreciadas compañeras de la Red de Mujeres Periodistas de Reynosa que preside ROSALÍA QUINTÁ URESTI, por la invitación al Foro de Mujeres Haciendo Historia en Reynosa, a realizarse la tarde de hoy en el auditorio de la CANACO.



CONTRAFUEGO: Al género femenino, hay que honrarlo siempre.

