Marco Antonio Vázquez Villanueva

Son masturbaciones mentales…

Pensar que el haber arrebatado el Congreso a Morena (como sucedió este miércoles 9 de marzo, que en una votación el PAN echó de la presidencia de la Junta de Coordinación Política a su presidente de color guinda) garantiza el triunfo de El Truko, encabezando la coalición Todos por Tamaulipas compuesta por el PAN-PRI-PRD es una locura, un sueño, es más, lo recomendable sería que no hicieran tanta alharaca de semejante acto porque los dibuja como gandallas a la vista del pueblo que en las elección del año pasado prefirió a Morena en las urnas.

Sin embargo, los azules también ganan porque la acción por si sola dibuja lo que son la gran mayoría de los morenos encumbrados políticamente en este momento, los alcaldes y sus diputados una bola de traidores que no tienen más religión o ideología que el dinero, que son capaces de traicionar hasta a su madre si eso les supone una ganancia.

Lo peor es que si los morenos no son traidores nomás son incapaces, limitados mentalmente, en el mejor de los casos, soberbios y torpes, políticamente hablando, al grado de preferir darle el poder al enemigo, es más, que sus odios internos los llevan primero a destruirse y a echar a perder el apoyo de la población a Morena con tal de que no gane el grupo interno que no los quiere en su movimiento.

Es visible, desde la luna, quienes orquestaron la traición a Morena, al pueblo, fueron ellos mismos, ni siquiera se necesitó la operación política del gobierno o del PAN, quienes no hicieron otra cosa que aprovechar la coyuntura de sus desacuerdos para empujar a quienes tarde o temprano iban a traicionar a esas corrientes.

Y si, Armando Zertuche, quien es fue el primer Diputado opositor a un gobierno en ser presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, pasará a la historia, para vergüenza de él, como quien se dejó arrebatar el poder y fue incapaz de sostener el movimiento que le confiaron, aunque, también hay que decirlo, muchas voces dicen que lo hacía a propósito, que su incapacidad no era casual ni de a gratis.

En resumen, lo que pasó en el Congreso de Tamaulipas en realidad no beneficia a nadie, menos al pueblo que vergonzosamente observa como sus decisiones políticas no se respetan, que Diputadas de Morena corren a los brazos del PAN en condiciones sospechosas.

Vienen tiempos difíciles para el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix García, un hombre al que le dicen El Moyo, de entrada, no tiene ningún apoyo de la dirigencia de su partido que esta en manos del más limitado dirigente partidista que se había visto del lado azul en todos los tiempos, de quien se autonombra El Cachorro, y tampoco recibirá gran apoyo de la General de Gobierno tampoco lucen mucho.

En esas condiciones el nuevo dirigente del congreso tendrá que comenzar un proceso para legitimarse ante la ciudadanía, para quitarle el tufo de agandalle a su arribó a tal posición, lo que no le será nada fácil en las condiciones de un poder que está moralmente abatido porque nadie los quiere, nadie confía en ellos.

Vaya, en México decirle a alguien diputado es lo mismo, o peor, que llamarle corrupto, asesino o ratero, ese es el prestigio que se cargan y por ello es que les será doblemente difícil que la gente los respete como tales, digo, a menos que le meta mucho trabajo y mucho dinero a esa tarea…

Y, finalmente, reiterar que quien piense que el PAN dio un golpe o avanzó un paso en la persecución de la gubernatura, que ganó votos, solo se está haciendo masturbaciones mentales, más sino logra su ahora dirigente del Congreso evitar temas escabrosos para ellos o quitarle todos los reflectores a los mismos en el periodo electoral, cualquier acción que ahí se realice, que parezca una cosa mala aunque sea buena, se va a publicitar lo suficiente para hacerlos ver mal y recuerde que lo más fácil del mundo es destruir, de todo, lo único bueno para los azules es que le quitaron un arma a los de Morena que estaban aprovechando su poder en el Congreso, poco y tímidamente, pero lo hacían…

DIRIGENTES NACIONALES DEL PAN, PRI Y PRD, PREGONAN DEFENDER LOGROS EN TAMAULIPAS… Es muy importante la influencia que tiene Tamaulipas en los rubros comercial, político, empresarial y social para México, lo que hace a esta entidad clave en la elección de este año, por lo que los partidos PRI, PAN y PRD coinciden en cerrar filas para detener la destrucción del país que se realiza en los últimos tres años.

En este sentido, los líderes nacionales de los partidos que integran la alianza “Va por México”, Alejandro Cárdenas Moreno (Alito), Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalba hicieron un llamado a los tamaulipecos a defender el futuro desde lo local con líderes como César Truko Verástegui.

Para el presidente del PRI nacional, eliminar programas federales en materia de salud, sociales, agrícolas y educativos, además la continua amenaza a institutos que por muchos años se han edificado para darle certeza a los mexicanos como el INE o el continuo ataque a la libertad de expresión ha hecho un daño sin precedente a México.

“Ustedes saben que el país no va bien, que MORENA es una desgracia y una tragedia para el país; están destruyendo lo que hemos construido a lo largo de décadas, desaparecieron las estancias infantiles, el PROSPERA, el Seguro Popular, los refugios para mujeres; no hay un solo programa de vivienda, han destrozado el campo mexicano, todo eso que ustedes saben debemos de cuidarlo por eso hay que ir hacia adelante siempre con compromiso con trabajo”, señaló Alito Moreno.

Por su parte, el presidente del partido Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó “vamos a defender juntos el derecho de los tamaulipecos a tener un mejor futuro, vamos a trabajar juntos para que logremos el estado que ustedes merecen y que nosotros queremos que tengan”.

En este sentido Jesús Zambrano, presidente del PRD nacional, dijo “No vamos a permitir que se consolide esta tendencia que sustentan desde Palacio Nacional y que quieren extenderlo a otros Estados de la República como Tamaulipas, no hay que permitirlo, no se merecen ustedes como tamaulipecos, un mañana de estas características”-

Asimismo, reconocieron en César Verástegui Ostos, candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, como una pieza clave para la defensa y fortalecimiento de los avances logrados en la entidad y como un factor decisivo en la consecución y recuperación de los beneficios sustraídos a los tamaulipecos por parte de la federación.

Los tres abanderados coincidieron con el precandidato de la coalición PRI, PAN, PRD, César Augusto Verastegui, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se llevó a cabo en este puerto, donde los partidos realizaron talleres, conferencias mesas de trabajo y en el cual se firmó la Agenda por las Mujeres de Tamaulipas.

