Fortalece UAT alianzas para el desarrollo de la educación superior en el sur de Tamaulipas

Redacción InfoNorte

El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezó la firma de convenios de colaboración que tienen como objetivo consolidar los esfuerzos del Consorcio de Instituciones Públicas de Educación Superior del Sur de Tamaulipas en beneficio de las futuras generaciones de profesionistas de esta región del estado.

En este contexto, el C. P. Mendoza Cavazos realizó la firma de los acuerdos con el M. C. Miguel Ángel Villar Morales, Director del Instituto Tecnológico de Altamira; el Dr. Gustavo Hernández Martínez, Rector de la Universidad Politécnica de Altamira; el Mtro. Isaac Rebaj Sevcovicius, Rector de la Universidad Tecnológica de Altamira; y el Dr. Luciano Aguilera Vázquez, Director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

En su oportunidad, el Rector de la UAT refrendó el compromiso que tienen las instituciones de educación superior por mejorar la educación en esta región mediante la continuidad de alianzas estratégicas que aporten al mejoramiento de la formación de profesionales preparados, útiles, con valores y principios.

Agradeció a las instituciones que conforman este consorcio y manifestó que se delimitarán las rutas críticas que permitan implementar acciones pertinentes y trabajos específicos en temas de investigación científica, impacto en el sector productivo y pertinencia de los programas educativos, a favor de la comunidad de esta región.

“No somos competencia, juntos somos más fuertes; tenemos esa obligación y responsabilidad con el compromiso de buscar mejorar la educación superior en la zona sur del estado”, manifestó el Rector de la UAT.

Sus homólogos, por su parte, coincidieron en que este convenio representa una importante alianza y suma de esfuerzos con el objetivo de brindar una mejor educación superior a la juventud y de impulsar de manera conjunta la investigación y la academia.