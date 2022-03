Martha Isabel Alvarado



Con el tiempo y un ganchito



.-AVA, fue quien acercó a Maki con Morena

.-Ex alcaldesa fiel a su tradición ‘mordelona’

.-Leticia Salazar, de regreso a ‘redil’ de CDV

.-Marco Gallegos, diputado de ‘doble ánimo’



Dice un dicho ranchero: “Con el tiempo y un ganchito, hasta las de arriba bajan”. El cual recordamos, al ver a la ex alcaldesa panista LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, caminando detrás del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en imágenes captadas el pasado miércoles en Matamoros.



Como es sabido, el mandatario estatal estuvo en esa Heroica Ciudad, para presentar su 6º. y último Informe de Gobierno, al que acudieron, el alcalde anfitrión, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ y ALBERTO ALANÍS del municipio de Valle Hermoso.



Qué raro estuvo eso, de que el Obispo EUGENIO LIRA RUGARCÍA, no haya estado presente en el Informe del gobernador CABEZA DE VACA realizado en Matamoros, sede de la Diócesis a su cargo, pero tampoco en el de Reynosa, al que envió representante.



¿Acaso para que no se le ‘encele’ la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, de la que al parecer es muy “fan”?.



Volviendo con el tema de LETY SALAZAR, como bien se ha de recordar, ella habría buscado en 2021 ser candidata de Morena a la diputación federal por el distrito 04, y según se sabe, a punto estuvo de lograrlo, pero surgió un ‘detallito’ que lo impidió.



Es decir, que alguien “tarjeteó” al delegado del CEN de Morena, ERNESTO PALACIOS CORDERO, respecto a la ex alcaldesa de Matamoros, informándolo del caso de los hermanos mexicoamericanos, ÉRICA, ALEX y JOSÉ ÁNGEL ALVARADO RIVERA, que fueron privados de la vida en 2014, presuntamente, por integrantes del grupo “Hércules”.



En una Recomendación que emitió en enero de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la propia CNDH estableció, que la PGR (hoy Fiscalía General de la República), aún tiene el caso de los hermanos Érica, Alex y José Ángel, como “activo”.



El 26 de diciembre de 2020, Lety Salazar fue citada a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, en base a una acusación de la Auditoría Superior del Estado, del presunto desvío de 300 millones de pesos.



Previo a ello, en septiembre de 2017, Leticia Salazar asistió al Informe de la diputada local plurinominal de Movimiento Ciudadano, GUADALUPE BIASI, y a pregunta expresa de los reporteros sobre si ‘emigraría’ al Partido Naranja, respondió: “Yo soy panista y seguiré siendo panista”.



Luego de sus fallidos ‘escarceos’ con Morena, la ‘redención’ de Lety Salazar, sería resultado de los buenos oficios del hoy precandidato de la alianza PRI, PAN, PRD a la gubernatura, CÉSAR VERÁSTEGUI, en sus tiempos como Secretario General de Gobierno.



La que se resiste a volver al ‘redil’ panista (siguiendo los pasos de Lety Salazar), es la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, quien le sigue ‘testereando’ lo más que puede la candidatura a su colega, el Doctor AMÉRICO VILLARREAL, con hartas ganas de ‘tumbarlo’.



Lo que son las cosas. El primerísimo acercamiento que aún siendo alcaldesa de Reynosa tuvo Maki Ortiz con Morena, fue en agosto de 2019. ¿Gracias a quién?. Pues al entonces Senador Américo Villarreal que la invitó a su Informe celebrado en Tampico, al que asistieron también el Senador RICARDO MONREAL, y YEIDCKOL POLEVNSKY, en aquellos ayeres presidenta del CEN morenista. ¿Lo recuerdan?.



De que a Maki Ortiz se le da aquello de “morder la mano que le dio de comer”, se le da. Incluso, la de sus ‘patrocinadores’.



Durante la conferencia de prensa que se vio obligado a ofrecer en Ciudad Victoria el delegado del CEN de Morena, ERNESTO PALACIOS, acompañado del abogado EDUARDO GOVEA, para desmentir que la candidatura de Américo se hubiera ‘caído’, más de una pregunta traía “jiribilla makista”, por así decirlo.



En una de esas preguntas, por poco y pedía quien la formuló, que allí mismo designaran candidata de Morena a la ex alcaldesa de Reynosa. ¿Así o más?.



Ya que hablamos de personajes ligados al bando morenista, quien se vio patético esta semana, fue el diputado local, MARCO GALLEGOS, que días atrás dio la espalda a sus compañeros de bancada para votar una Iniciativa en acuerdo con los del PAN. Y, sin embargo, cuando el gobernador Cabeza de Vaca acudió al Congreso Local para entregar el compendio de su 6º. Informe y dar un discurso, el susodicho, dizque en una acción de “protesta”, alzó una pancarta con la leyenda: “Lo único bueno del Informe, es que es el último. Eso se llama…¿doble ánimo?.



Hasta la próxima.