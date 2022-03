Marco Antonio Vázquez Villanueva

El pozo profundo de la bestialidad…

La impunidad y la corrupción son padres de todos nuestros problemas, ahí nace la inseguridad, pobreza, desempleo, violación a los derechos humanos y hasta el tener una democracia cuestionada en México, un sistema político corrupto, anquilosado, tanto que ha permitido que muy pocos se queden con casi toda la riqueza de este país.

Tan mal estamos que le podría citar miles de ejemplos de nuestros problemas y, sin embargo, trataré de ser ilustrativo con una sola pregunta, ¿usted sabe por qué muchos políticos se enriquecen groseramente si solo tienen ingresos por su trabajo en el gobierno o los puestos de elección popular?, no, yo tampoco, bueno sí, pero no tengo pruebas.

La reflexión nace porque este 21 de marzo conmemoramos un año más, 216 para ser exactos, del nacimiento de Don Benito Juárez García, el indio de San Pablo Guelatao, Oaxaca.

Le hablo de aquel indio oaxaqueño que aprendió a hablar y escribir el español ya siendo adolescente y no obstante a todas esas desventajas soñó y se superó en todo lo que pretendía, quizá sea el primero o el único político que ha ocupado todos los puestos de elección popular y los más altos cargos en la administración pública, incluyendo el ser Presidente de la República.

Sí, conozco otras historias que lo pintan como un tirano o cosas peores, pero yo me quedo con la historia romántica, como siempre, y por ello es que le digo que a él, a Don Benito Juárez, se le atribuyen frases y más frases para dibujarlo como un hombre que toda la vida estará vigente en el entendido que los genios no tienen temporalidad.

Su pensamiento político ha perdurado e incluso en ellos podemos encontrar los yerros que nos han traído hasta estos días aciagos, donde no sabemos si habremos de morir por un virus, de hambre, una bala, o de plano en manos de algún delincuente protegido o auspiciado por un “político” de altos vuelos.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”, la dibujan como su máxima y si, es un pensamiento que hoy nos deja claro porque estamos como estamos, la respuesta es porque ya nadie respeta los derechos de los demás.

Sin embargo en el pensamiento de Don Benito encontraremos frases todavía con más fondo, decía, por ejemplo, que “el primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley; sólo debe distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos; al vicio y al crimen para procurar su castigo”, y de ello podemos encontrar muy poco en nuestro México, y quizá, otra vez, por eso estamos como estamos.

“No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”, también lo dijo Don Benito, una frase que nos recuerda como sean construido capitales fincados en delitos que tanto nos duelen, pero más lo cuestionado de muchas riquezas de políticos, de hombres que sin tener empresas son más ricos que el más rico del país entero.

Le insisto lo de siempre, este año Tamaulipas está en medio de un proceso electoral para elegir a su nuevo gobernador y es en las boletas electorales donde tenemos que buscar quien pueda cubrir los requisitos de los que habla Don Benito en sus pensamientos.

Por supuesto que se puede, quizá sea necesario recordarle otra de las frases del también conocido como El Benemérito de las Américas, “Hay que seguir la lucha con lo que podamos, hasta que podamos”, pero sin olvidar otra parte de su pensamiento para no caer en esas trampas de la política, hay que hacernos su misma pregunta, “Porque México, mi país, es tan extraño que está formado, a mitad y mitad, de una fuente inagotable de ternura y de un pozo profundo de bestialidad?”.

Si, Don Benito Juárez también habló, ya desde aquellos tiempos, de los jóvenes, de los ciudadanos, de la educación como la mejor herramienta para no caer en las garras de políticos nefastos, de la educación como la base de superación personal y social.

Hoy hay sospechas de que poco se ha atendido el pensamiento de Don Benito, pero tenemos la certeza de que si actuamos, si participamos en la política, podemos resolver los problemas, le repito, “hay que seguir la lucha con lo que podamos, hasta que podamos”, por lo menos para no hundirnos en ese pozo profundo de bestialidad en el que, cuando vemos tanta muerte, tanta corrupción, tanta impunidad, nos da la impresión que estamos metidos.

D0NA UN JUGUETE, GANA UNA SONRISA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha la colecta del programa Corazón de Niño “Dona un juguete, gana una sonrisa”, que tiene como finalidad reunir la mayor cantidad posible de juguetes que serán entregados a la población infantil de escasos recursos de nuestra entidad.

La Dirección de Participación Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Comunicación y Difusión de la UAT, informó que la Colecta Universitaria 2022 inició este 17 de marzo mediante una intensa campaña que se está realizando en las redes sociales de la Universidad.

La colecta permanecerá abierta hasta el 27 de abril, para lo cual se está convocando a todos los integrantes de la comunidad universitaria a participar en estas acciones que impulsa la administración del Rector Guillermo Mendoza Cavazos con la finalidad de estrechar los vínculos de la Universidad con la sociedad, fomentar los valores de la solidaridad y la contribución de los universitarios en las causas a favor de la población más vulnerable.

Se invita a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general para que, siguiendo los protocolos de salud correspondientes, participen con la donación de un juguete —de preferencia no bélico y que no use pilas— acudiendo a los centros de acopio que estarán ubicados en cada una de las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT en las zonas norte, centro y sur del estado.

También se cuenta con centros de acopio en los diferentes puntos de la administración central de la Universidad y en la Dirección de Participación Estudiantil, ubicada en la esquina de la calle 13 y bulevar López Mateos, en Ciudad Victoria.

La entrega de los juguetes recolectados está prevista para el 30 de abril de 2022, Día del Niño y de la Niña, en el horario y lugar que cada una de dependencias educativas de la Universidad determine en su momento, la cual se llevará a cabo por los alumnos y personal de cada institución como parte del desarrollo de esta actividad.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com