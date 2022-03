“Vamos a pintar Tamaulipas de naranja”: Arturo Díez Gutiérrez, en su registro por MC

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Luego de entregar su documentación y solicitar su registro como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, ante el Instituto Estatal Electoral (IETAM), Arturo Díez Gutiérrez afirmó que comienza el camino más importante que han tomado como equipo, “y a diferencia de los otros, nuestra alianza es con las y los ciudadanos, por eso vamos a recuperar el orgullo de ser Tamaulipecos”, señaló.

Díez Gutiérrez acudió al IETAM acompañado del coordinador nacional de MC, Dante Delgado; y de la diputada federal, Ivonne Ortega.

En su discurso, aseguró que es uno más de los miles de tamaulipecos que tuvieron la esperanza de que los gobiernos anteriores arreglarían lo que tenían que arreglar, “pero nos fallaron, confiamos en ellos, les abrimos las puertas de nuestras casas, pero nos defraudaron, se olvidaban de la gente y nos condenaron a ser un estado fallido”, expresó.

Y agregó: “Están también aquellos que dicen que son cambio pero son los mismos de siempre, los que dicen que no roban, no mienten y no traicionan, pero terminan igual: robando, mintiendo y traicionando; sabemos perfectamente que sólo están disfrazados con otro color, porque no quieren perder su hueso, pero ellos tampoco son cambio”.

Díez Gutiérrez convocó a conquistar juntos un gobierno diferente, porque lo mismo de siempre solo nos lleva a la violencia como el pan de cada día, al estado fallido con la impunidad como ley.

Díez Gutiérrez afirmó que, “tenemos que demostrar que no somos Mataulipas, porque lo merecen nuestros hijos y porque hoy comienza esta nueva oportunidad, somos, a mucha honra, Tamaulipas. Por eso les digo, prepárense porque vamos con todo, para lograr pintar al estado de naranja y porque la gente necesita un gobierno de Díez y quiero decirles que no vengo solo, vengo con un equipo de ciudadanos tamaulipecos bien entrón y movido, no como los típicos políticos de siempre”.