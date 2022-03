Marco Antonio Vázquez Villanueva

La política, como en los viejos tiempos…

Parece como si los partidos políticos hubiesen recuperado su memoria e hicieron de la capital tamaulipeca un centro de fiesta, de espectáculo, su caja de resonancia para mandar a todos los rincones del Estado la algarabía, simpatías, y hasta los posibles votos que podían tener en la mano sus candidatos.

Era domingo, se veían autobuses por todas partes, y hubo dos mítines que seguro causarían la envidia a los que organizaban los de antes, miles y miles de personas a mediodía con la coalición Va por Tamaulipas liderada por El Truko Verástegui y otro número parecido por la tarde que provocó la candidatura de Juntos Hacemos Historia de Américo Villarreal, antes que ellos, muy tímidamente, se registró el candidato naranja, Arturo Diez Gutiérrez, ese que no quiere que nos digan mataulipas.

Claro, se trata de los aspirantes al gobierno de Tamaulipas y sus seguidores, se nota que andan contentos, muy optimistas, como en campaña, sin regatearle nada al ciudadano, ni siquiera el discurso que los hace ver como personas que conocen nuestra realidad, mejor aún, que pueden cambiar nuestra situación y hacer de este Estado una región más amable, segura, digna para vivir.

Las movilizaciones, a quienes hemos visto esta clase de eventos por muchos años, nos recordaron viejos tiempos de la política, de allá cuando al PRI poco le importaba ser un partido casi único y mostraba su presunta unidad y su músculo político rumbo a cualquier elección, lo diferente es que ahora fueron dos los que hicieron concentraciones masivas, ahora son dos los que se van a disputar el cargo con más posibilidades.

En todo esto le pregunto, ¿sirven de algo las concentraciones de personas de ese tamaño?, la verdad es que no, son actos solo para arrancarle optimismo y sonrisas a los candidatos ya que al final, y desde hace unos años, las elecciones se ganan con votos no con lo vistoso de los actos de campañas, es lo mismo que las encuestas, tampoco reflejan, necesariamente, lo que pudiera ocurrir el día de la elección sí quienes aparecen de punteros no las respaldan con trabajo.

De los discursos resalta, le insisto, la esperanza, la idea de que los tres aspirantes saben dónde estamos, aunque después ya veremos si pueden sostener ese ritmo, si son capaces de ofrecernos más, mejor aún, de cumplir sus propósitos.

El caso es que vimos los actos de campaña como en los viejos tiempos, y al doble, lo que sigue es que no nos vaya a ir como en el pasado, es decir, que se acabe la elección y si nos vieron ni quien se acuerdo, exacto, ya no debemos conformarnos con llenar mítines para la foto o el video, no, lurge participar en el gobierno que viene pero no de comparsas sino vigilarlos, apoyarlos, aplaudirles o criticarlos pero a tiempo y siempre…

TRUKP SERÁ GOBERNADOR, DIRIGENTE NACIONAL DEL PRI… Alejandro “Alito”, Moreno Cárdenas, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, afirmó que el próximo gobernador de Tamaulipas será el Truko Verástegui, y convocó a los partidos que integran la alianza “Va por Tamaulipas” a trabajar para lograr este objetivo.

Durante el encuentro de ciudadanos que se congregaron para atestiguar el registro de César Verástegui Ostos como candidato de la coalición integrada por el PRI – PAN – PRD, los exhortó a trabajar por esta meta, a ir juntos y a no confiarse “porque, nada ni nadie nos va a regalar nada, nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer, es el momento y la hora de demostrar de qué están hechos los tamaulipecos, vamos a demostrarle de qué estamos hechos los mexicanos, porque todos ustedes lo saben, hay que decirlo MORENA es una tragedia y una desgracia para este país”.

Hizo un recuento de los programas, servicios y recursos que el gobierno federal ha cancelado y que afectan a mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes y niños, ante esto, señaló que “no podemos permitir que -los de MORENA- quieran llegar a los gobiernos porque son insensibles, incapaces, desaparecieron todos los programas para las mujeres, para los jóvenes, el PROSPERA, el Seguro Popular, las estancias infantiles y últimamente desaparecieron las escuelas de tiempo completo, le dieron un golpe a las familias tamaulipecas y mexicanas.

En este sentido, hizo un llamado a todos los simpatizantes de la alianza Va por Tamaulipas: “Por eso vamos juntos hagamos y seamos los mejores promotores de nuestro proyecto, hoy les digo con ese ánimo, con esa pasión de caminar, con esta pasión de estar aquí bajo el sol, le vamos a demostrar a estos cínicos sinvergüenzas de MORENA que el 5 de junio les vamos a ganar aquí en Tamaulipas, vamos con la fuerza y la fortaleza de la coalición”.

AMERIJCO REPRESENTA ESPERANZA, CARMEN LILIA CANTUROSAS… La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, afirmó que la candidatura de Américo Villarreal Anaya representa esperanza para un Tamaulipas dañado y olvidado que necesita una persona con sus valores y su perfil para rescatar al estado.

“Américo representa esperanza para un Tamaulipas que ha estado muy dañado, un Tamaulipas que ha estado olvidado, indudablemente en Américo y en MORENA tenemos gran esperanza”, manifestó.

Destacó, que en Américo Villarreal y en MORENA, los Tamaulipecos cuentan con un hombre de bien, honesto y sobre todo trasparente, que es lo realmente ocupa Tamaulipas “Tenemos un hombre de principios, que se que he es un hombre honesto y que nos va a aportar muchísimo”.

Canturosas Villarreal destacó que las mujeres tamaulipecas habrán de jugar un papel importante en las campañas políticas “la mujer en Morena juega un papel muy importante, donde existen mujeres valientes, entronas y quienes buscan un cambio para la prosperidad de las mujeres”.

Al concluir, remarcó el gran trabajo de los alcaldes morenistas en 5 meses que tienen gobernado, trabajando con honestidad y buscando prosperidad.

NOMÁS PARA EL APUNTE… como si sirvieran de algo los Diputados locales de Tamaulipas se han entrampado en sus locuras quien sabe si por ignorancia o tontejez, ahora el PAN y PRI están exigiendo el desafuero y que se investigue a la Diputada que es coordinadora de Morena en el poder legislativo, quien, a su vez, solo responde a las acusaciones con la clásica de que es guerra sucia.

Quien sabe si por ignorancia o mero protagonismo los Diputados piden que Úrsula Salazar solicite licencia y enfrente las acusaciones sin fuero, se ven tan mal que ya no recuerdan que al gobernador le fincaron acusaciones más graves y ellos lo protegieron argumentando acoso político.

Otra verdad, para eso es el fuero, para que cuestiones políticas no interfieran en la vida democrática y publica de un Estado.

Por lo demás, o mejor sería que presenten una denuncia en la fiscalía y que esa representación pueda obtener pruebas suficientes para juzgar a la legisladora de Morena, por lo demás, es cierto, puede ser una gran ladrona, lavadora de dinero, pero tiene garantías y existe un Estado de derecho que obliga a seguir los procedimientos de acuerdo a la ley, no de caprichos ni antojos, ándele, así como con Francisco García Cabeza de Vaca, solo se sigue la ley, aunque a muchos les duela…

