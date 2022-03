Comparte César Verástegui experiencias con agencias de seguridad de EU

Redacción InfoNorte

San Antonio, Texas. – En el marco de la Feria Internacional para la Seguridad en la Frontera realizada en esta ciudad, César Verástegui Ostos compartió experiencias al sostener diversos encuentros con las agencias Homeland Security, Border Patrol del Valle del Río Grande y Laredo, Texas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Presidente del Consejo de Comercio y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos.

Dentro de los temas abordados destacó la cooperación actual entre el Gobierno de Tamaulipas y las Agencias de Seguridad de los Estados Unidos para atender de manera binacional la seguridad en ambos lados de la frontera, que se realiza a través del programa de “Seguridad y Prosperidad Fronteriza” en el cual Verástegui Ostos participó durante los últimos años al presidir la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas.

Cabe destacar la estrecha relación de amistad entre los funcionarios que coincidieron que, en el tiempo en que Verástegui Ostos se desempeñó en la administración estatal, con quienes aprovechó para recordar momentos y diversos logros obtenidos y compartió la importancia de dar continuidad al tiempo de reforzar los trabajos y la cooperación conjunta.

Dentro de los encuentros que sostuvo destacó la reunión con Emily Kepler, Directora Ejecutiva de Seguridad e Inteligencia y reconocimiento del departamento de U.S. Customs and Border Protection, U.S. Department of Homeland Security; José Gardea, Director de operaciones extranjeras para La Patrulla Fronteriza del Gobierno de Estados Unidos (Washington,D.C.) del Departamento de Seguridad Nacional; Javier Rodríguez del Departamento de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande y José González de operaciones extranjeras de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande.

Además de Greg Burwell, Director ejecutivo de operaciones extranjeras de la Patrulla Fronteriza en el Sector de Laredo del departamento de Seguridad Nacional y José Martínez, también del departamento de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas, Alex Amaro, Jefe Alterno del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y Nelson Balido, Presidente del Consejo de Comercio y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos y ex funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.