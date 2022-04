Marco Antonio Vázquez Villanueva

Que hay un empate…

Celebraron los panistas tamaulipecos que César Verástegui Ostos, El Truko, apareciera con un empate técnico con Américo Villarreal de Morena, en realidad está milésimas arriba y, según ellos, “caballo que alcanza gana”, por supuesto que aderezan más las cosas cuando argumentan que está teniendo más éxitos en la campaña por multitudinario de sus mítines, como pruebas exhiben fotografías de Tampico, Reynosa, Río Bravo.

Claro los morenistas descalifican y hasta se carcajean de esos pensamientos, de esas fotos, de esos datos, ya sabe, ellos tienen otros y dicen que, de acuerdo con El Universal, ellos siguen muy arriba, que la encuestadora Enkoll los coloca hasta con 60 puntos, 30 más que el panista y que van a ganar, vaya, algunos hasta dicen que no tiene ninguna importancia la presencia o no de tanta gente en los eventos.

El caso es que las encuestas y los mítines son tema de alegría del PAN y Morena y como no queremos que nada se las eche a perder, pues hay que darles el beneficio de la duda a uno y otro, miré, al final, el próximo 5 de junio, las urnas van a hablar y ya lo demás será lo de menos.

Cosas irrefutables, El Truko está abarrotando cada uno de sus eventos, no dejan un solo espacio libre para que la percepción de la gente sea de que va a ganar, quieren que todos sus electores se activen, piensen que todo dependerá de ellos y no se queden en casa el día de la elección.

También es irrefutable que Américo Villarreal tiene eventos con miles de personas y siendo el opositor en el Estado quizá se pueda aquilatar más su poder de convocatoria.

Obvio es que esa clase de manifestaciones de poder político les dan ánimos para lo que venga a ambos contendientes, lo demás es lógico, como el observar de lejos que unos llegar a festinar unas encuestas y otros las otras, mientras descalifican las primeras, que apenas ven algún estudio donde pierdan y acusan que han sido comprado y además les ponen toda clase de adjetivos a quienes las difunden.

Si me apura, ambas posturas, hay que decirlo, no son más que vanidad, encuestas y mítines no siempre dicen lo que el pueblo siente, menos como habrá de actuar el día de la elección, eso se sabe por experiencia.

También es verdad, si usted es ferviente creyente de las encuestas y de exhibir el musculo político, que cuando se hacen ambas cosas con honestidad pues si nos hablan con claridad de una realidad política o lo que puede suceder, pero tampoco pasan esos actos de ser una fotografía, de exhibir lo que se vive, lo que se percibe o se siente en un momento, no a mediano plazo, menos a largo plazo.

Por formación le creo a las encuestas, por experiencia he de mencionarle que el humor social se percibe con claridad en un mitin y, sin embargo, también hay que estar consciente de los tiempos y el actual quizá sea para que las encuestadoras investiguen que quiere este pueblo, también para que cada mitin o asamblea, más que para dar a conocer un mundo color de rosa que no ve la sociedad, se realice para explicar lo que cuestiona la gente, vaya, que se utilicen para fomentar la unidad, para decirle al pueblo porque es posible todo lo que nos ofrecen en campaña, qué van a hacer para ir cambiando este Tamaulipas qué, como dice su himno, sigue siendo una entidad altiva y heroica.

Hablar de un empate, o de mucha ventaja de uno u otro, hablar de encuestas y mítines no va a llevarnos más que a la eterna discusión de la compra de esos instrumentos o que otros digan que se trata de acarreo de personas de ambos lados y, créalo, ya es tiempo de superar esos escenarios, lo de hoy es ver que se le ofrece a este Tamaulipas, es bueno, sin duda muy bueno, que un candidato a gobernador salga bien evaluado en una encuesta o que sea vitoreado por la gente, nos habla de liderazgos que necesitamos porque están escasos en esta región, pero, le insisto, más que de ello hoy deberíamos estar discutiendo hacía a dónde vamos y cómo se le habrá de hacer para llegar vivos, completos y con esperanza a ese sitio común que todos los aspirantes a un puesto de elección popular nos ofrecen…

LOS QUE NOS DIJERON HOY… César El TRUKO Verástegui mostró no sólo músculo si no unidad pura, al reforzar la alianza Va x Tamaulipas más allá de las tres fuerzas principales, convocando a todas las figuras de Río Bravo que saben trabajar por y para la gente, con la energía y el calor de la gente río bravense.

“A los amigos que participaron en la elección próxima pasada, por independiente, a los amigos que votaron por el Pato, a los amigos que votaron por Claudio Medina, a los amigos que votaron por encuentro social, esta gran diversidad de ideología, esta gran diversidad de criterios, esta es la gran diversidad que vamos a convertir en fuerza, esta fuerza la vamos a convertir en triunfo este 5 de junio” aseguró el candidato.

Durante su mensaje, Truko fue claro y directo al señalar a quienes no han tenido la capacidad de dar atención ni siquiera a los servicios públicos básicos de la localidad; “Es el primer municipio que yo veo que los baches los andan tapando con tierra, eso es penoso, es vergonzoso, pero para que se den cuenta que no es lo mismo tenerlas que mantenerlas”.

Como candidato de la coalición recalcó que para trabajar y servirle al pueblo hay que tener corazón y espíritu, espíritu de servir al prójimo, además dijo, “siempre he sido una persona seria, de trabajo, honrada y honesta, que me gusta escuchar, que sé escuchar, que sé acordar y que sé cumplir y que no los voy a defraudar”.

POR SU Parte AMERICO ofreció la modernización de todos los puentes fronterizos y accesos viales, serán una prioridad, dijo ante agentes aduanales y transportistas, el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato de “Juntos Hacemos Historia” Morena, Verde y PT a la gubernatura de Tamaulipas.

En su mensaje, se comprometió a gestionar y apoyar la modernización y adecuación de los puentes fronterizos, así como a facilitar el acceso y salida al principal puerto de México.

“Me comprometo a un gobierno con liderazgo, honesto y austero”, al igual que en la puesta en marcha de la escuela para operadores de autotransportes y en el impulso y gestión para la modernización del Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo.

Por su parte, Carlos Fernández Martínez, Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales dijo que “los aduaneros de esta frontera tiene un fin superior que es Nuevo Laredo”.

Américo Villarreal estuvo acompañado de Yolanda Malagón Medina, Presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales en Nuevo Laredo; la Diputada federal Ana Laura Huerta Valdovinos, entre otras personalidades.

