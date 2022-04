Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una base nada despreciable…

Un error del tamaño del mundo es creer que los resultados de la Consulta de Revocación de Mandato en Tamaulipas fueron un fracaso para el candidato de Morena, Américo Villarreal, y peor es considerar que solo se prestan para la chunga o fue un ridículo del tamaño del mundo.

Al contrario, los números hablan de una amplia base social para el partido del presidente, en automático, para el candidato del partido del presidente.

Mire, el lunes con mucho atino, también hay que decirlo, los panistas difundían números en Tamaulipas de Andrés Manuel, los 786 mil que obtuvo en su elección presidencial, los 642 mil que obtuvo en la elección local del año pasado y los 451 mil que le favorecieron este domingo, la interpretación que le dan a esos datos es que va en caída libre y, sin embargo, hay otros puntos que los deben tener preocupados, deje me explico.

De que le hablo, pues para ser francos se tiene que decir que la Revocación de Mandato solo es equiparable al proceso electoral del 2019, en la que en una elección constitucional de Diputados al Congreso del Estado el PAN ganó 21 de los 22 distritos en disputa, pero apenas llegó a un total de 425 mil votos de respaldo, es decir, prácticamente ganó con su base, su voto duro, su estructura fue la que triunfó en esa elección.

Más claro, 22 candidatos del PAN que competían casi contra sus propios demonios o fantasmas obtuvieron esos 425 mil votos, lo del domingo fue algo similar, Andrés Manuel López Obrador, o Morena, enfrentando a sus demonios, a sus fantasmas, y obtuvieron más de 450 mil votos que podría calificarse como su base, su voto duro, obvio que no podemos hablar de estructuras porque no las tienen organizadas, pero si de algo parecido, si de que en una elección, solos, el partido del presidente tiene buen respaldo.

Por supuesto, igual debe quedar claro que la elección de este año es difícil que se parezca a la del 2019 o a la de Revocación de Mandato de este domingo, en la primera apenas voto el 32 por ciento del electorado, en la segunda no llegó ni al 17 por ciento de participación y es casi seguro que quien quiera ser el siguiente gobernador deberá obtener el 5 de junio mucho más que eso, quizá no los 786 mil que obtuvo en la elección presidencial Andrés Manuel, quizá no los más de 760 mil sufragios que obtuvo Francisco García Cabeza de Vaca en su elección como mandatario, pero si alrededor de ellos, tal vez más, aunque esperemos que no menos.

En resumen, para los opositores a Morena es válido reírse en público de las cifras que arrojó la Revocación de Mandato, los números son pobres, el porcentaje de participación también lo es, sin embargo, en lo privado deben, más que preocuparse, ocuparse, ya que el musculo de Morena, del candidato a gobernador, ha quedado más que demostrado con una base de votos que no es nada despreciable, que pudiera decirse es más que suficiente por si no salen muchos a votar como en ambas elecciones que le planteo, la del 2019 o la de este domingo con la Revocación de Mandato…

QUE DIJERON HOY EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO, del lado de César Verástegui Ostos aparecieron personajes reconocidos hablando de la consulta, por ejemplo, Carlos Pérez, vocero de la coalición “Va por Tamaulipas” dijo qué fue un gasto estéril, porque en México hay necesidades más apremiantes que hacer este tipo de consultas, “hubiera preferido que se gastara en medicinas para los niños con cáncer, en vacunas contra el COVID para los niños, ya que el Gobierno Federal no ha autorizado la introducción de esas vacunas al país”, dijo.

Señaló como “preocupante” todas las violaciones constitucionales y violaciones a la ley que tiene como consecuencia el debilitamiento del Estado de Derecho, las constantes violaciones de los funcionarios federales, como el Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda, el encargado de la Guardia Nacional, lo que fue grotesco.

Es evidente que el Presidente está perdiendo el apoyo de la gente que lo llevo al poder y, por lo tanto, se abre la posibilidad de que pierda en las próximas elecciones.

El exalcalde y ex legislador Federal y Local Joaquín Hernández Correa, hijo del extinto Líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, dijo; que el Diputado Erasmo González Robledo y varios de sus colaboradores fueron descubiertos durante la jornada electoral, cometiendo delitos electorales.

Durante la jornada electoral de revocación de mandato se presentaron diversas incidencias en la zona sur, como fue el caso de Ciudad Madero, en donde se sorprendió en flagrancia coaccionando

el voto con la cantidad de $300,000 pesos en efectivo, la joven relacionada con el Diputado Erasmo González Robledo, fue puesta a disposición de las autoridades competentes, por el uso de recursos de procedencia desconocida, de los cuales se presupone fueron obtenidos y ejercidos de manera ilícita.

No podemos olvidar que Erasmo González es investigado por su relación directa con Sergio Carmona Ángulo, “El Rey Del Huachicol”, ejecutado en Monterrey, Nuevo León; así como de ser el vínculo para el financiamiento de los alcaldes morenistas de Nuevo Laredo y de Ciudad Victoria.

El Coordinador Estatal de voceros de la coalición, Luis Enrique Arreola Vidal dijo que el día de ayer se dio a conocer que el candidato a Gobernador de Morena, Américo Villarreal Guerra, es investigado por el departamento de seguridad interior de los Estados Unidos por su vinculación con el tráfico de huachicol.

El Regidor Roberto González Barba dijo que Mario Delgado y sus operadores violaron la ley al acarrear e influir en el sentido de la votación durante la consulta.

Esta acción amerita de 6 meses a tres años de prisión a quien organice la reunión o el transporte de votantes durante la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto.

Por esta acción, la coalición “Va por Tamaulipas” solicita que se sancione como ‘delito grave’ el acarreo en la jornada electoral y sea aplicado todo el peso de la ley contra todoS los mapaches electorales de Morena.

Y que se investigue y aclare lo que afirmo uno de los fundadores de Morena: Porfirio Muñoz Ledo que durante la campaña interna para la dirigencia nacional de Morena Mario Delgado utilizó recursos de procedencia ilícita y dudosa y con los hechos que han salido a la luz de manera reciente sospechamos que fue Erasmo quien fue el vínculo para que los “Carmona” financiaran dicha campaña.

La Secretaria General del CDE del PRI, Mayra Ojeda, dijo que Morena va en caída libre en Tamaulipas, cada vez ha mermado más su base electoral, a pesar del uso faccioso de las instituciones, compra de votos, operación y acarreo de los Gobernadores y Alcaldes emanados de Morena y el uso y operación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales a través de los servidores de la nación.

En Tamaulipas, el presidente obtuvo 459,000 votos con movilización en los municipios en donde gobierna, principalmente en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Ciudad Madero y Altamira.

En contraste a los resultados de la elección anterior del 2021, a Morena no le alcanza para ganarle a la Coalición “Va por Tamaulipas” realizando la suma de votos obtenidos del PAN más sus aliados electorales PRI y PRD.

El exdiputado Federal y Local Luis Alonso Mejía García dijo que Morena ha perdido más de 15 millones de votos en 3 años, ha decepcionado a las y los mexicanos con sus malos gobiernos en los Estados que Gobiernan y ante sus malas acciones y ocurrencias: Precios de productos básicos por las nubes, incremento en combustibles, desbastó de medicinas, retroceso en educación y mayor violencia contra las mujeres.

Dijo, las acciones del Gobierno Morenista son un crimen y merecen que se castiguen con cárcel.

Existe la presunción de que durante la jornada del día de ayer se utilizaron los padrones de los beneficiarios de los programas sociales de pensión para adultos, mayores y jóvenes construyendo el futuro.

Se estuvieron efectuando llamadas y existen varios testimonios y grabaciones donde el partido Morena y sus operadores ofrecieron dinero y movilizaron personas a las urnas, lo cual constituye un delito electoral.

De igual manera, los servidores de la nación estuvieron volanteando, por lo que pedimos todo el peso de la ley contra estos servidores públicos, los cuales fueron captados en flagrancia.

MIENTRAS TANTO AMERICO VILLARREAL DIJO QUE… Los resultados y las tendencias que indican todas las encuestas, donde las preferencias nos favorecen en esta contienda “son reales y eso tiene desesperados a nuestros adversarios, por eso me atacan”, aseguró el doctor Américo Villarreal Anaya.

Al comparecer ante los medios, la mañana de este lunes, el candidato de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Tamaulipas insistió en que las encuestas son de “de veras”. “Lo que dice el papel es lo que se ve, se siente y se palpa en todo el Estado en los eventos que hemos realizado”, indicó.

“Nosotros no perdemos el tiempo en guerra sucia, la gente ya los conoce, sabe cómo son, como actúan y se conducen”, dijo.

El abanderado de ‘Juntos Hacemos Historia’ delineó el perfil de quienes serían sus colaboradores en el Gobierno del Estado.

“Que sean gente capaz, muy capaz, valiosa, pero que sean tamaulipecos y no traídos de otros estados”.

El doctor Américo Villarreal celebró que en la consulta de revocación de mandato y aún con una tercera parte de las casillas instaladas más de 491 mil tamaulipecos se manifestaron a favor de la continuidad del presidente López Obrador”. “Fue un gran triunfo de este movimiento a favor de la transformación”.

