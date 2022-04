Martha Isabel Alvarado



La otra ‘Revocación’



.-‘Guiño’ de “Makito”, en apoyo a Morena

.-Desde el Ayuntamiento, llamado a votar

.-¿Hay tiro de AMLO con vecino de norte?

.-Diputados Priistas, traen su ‘Revocación’



Pinta interesante la semana, al tenor de la intención de la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, de aprobar en pleno miércoles de Semana Santa la reforma eléctrica impulsada por el presidente LÓPEZ OBRADOR.



Para tal propósito, se requieren 334 votos, pero Morena y sus ‘asociados’ de las bancadas del PT y el Partido Verde, suman un total de 277.



Es decir, que les faltan 57 votos.



En varias de sus conferencias mañaneras recientes, AMLO ha lanzado un ‘llamado’ a los diputados federales del PRI, a “revelarse” y votar la mencionada reforma, conjuntamente con Morena y sus aliados.



Sin embargo, por si existía duda de que algunos diputados de extracción tricolor se ‘torcerían’, “aceitados” por la Secretaría de Gobernación, o por el pastor de la bancada guinda IGNACIO MIER, este domingo se produjo un “No” en ese sentido. ¿Un no rotundo?.



Ya veremos, si el pronunciamiento que hizo ayer el Consejo Político Nacional del PRI, al exhortar a sus diputados federales y Senadores a votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO, surte efecto.



Digamos que el PRI trae su propia ‘Revocación’…de la reforma eléctrica del presidente, por considerar que la misma “atenta contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud, y el medio ambiente”.

Otro de los ángulos interesantes que presenta este tema de la reforma eléctrica de AMLO, tiene que ver con nuestros vecinos del norte, habida cuenta de la carta que la semana pasada envió la representante comercial de Estados Unidos, KATHERINE TAI, a la Secretaria de Economía de la “4-T”, TATIANA CLOUTHIER.



En dicho documento, Estados Unidos advierte que la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pone en mayor riesgo inversiones por 10 mil millones de dólares, de inversionistas norteamericanos.



En ese contexto (y los pronunciamientos de 4 Senadores Demócratas de EE.UU., que acusan a AMLO de usar con fines políticos a la FGR), se inscribirían las frecuentes visitas del Embajador de Estados Unidos en México, KEN SALAZAR, a Palacio Nacional.



Sabido es, que a AMLO le gusta ‘estirar la liga’, y en ese sentido, ha calificado de “mentirosos” a los 4 Senadores Demócratas citados en el párrafo anterior, y amagó con revelar presunta corrupción habida en el sistema energético, de lo que según dijo, ya previno a JOHN KERRY, enviado de Estados Unidos para el clima. ¿Hay tiro?.



Sabido es, que AMLO sabe moverse “como pez en el agua”, cuando del conflicto se trata, pero… ¿será buena idea confrontarse con los ‘gringos’?. La lógica diría que no; pues, para empezar, dos hijos del mandatario: JOSÉ RAMÓN y GONZALO LÓPEZ BELTRÁN, viven, -y viven muy bien-, en Houston y San Diego, respectivamente.



En Reynosa, para los que están ‘preocupados’ por saber el camino que tomará la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, rumbo a las elecciones del 5 de junio próximo, si se va con Morena o con el PAN, surgen algunos ‘indicios’, aunque no propiamente una definición.



Por ejemplo, el hecho de que el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, hijito de Maki, se prodigó organizando el evento en que el Senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS (quien accedió al escaño por ser suplente de Américo Villarreal), realizó una Asamblea Informativa para la defensa de la reforma eléctrica de AMLO. Aunque en un espacio ‘modesto’ como el Casino de los Meseros.

Aunado a lo anterior, al ‘llamado’ que presuntamente estuvo haciendo el Secretario del Ayuntamiento, JOSÉ LUIS MARQUEZ SÁNCHEZ, a los funcionarios municipales de Reynosa, a fin de que acudieran el domingo a votar en la consulta de Revocación de Mandato.



¿Será que siempre sí se la jugarían los PEÑA ORTIZ con Morena?.



La ex alcaldesa Maki Ortiz tiene fama de que le gusta jugar ‘con el score’, y en ese sentido, suponemos que mandará hacer encuestas o algo por el estilo, para tomar su decisión final.



Algo que no hay que perder de vista, sería que, habiéndose quitado “la máscara” de conciliador e interlocutor válido con las distintas fuerzas políticas, el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ya convertido en franco operador de Morena, si incidirá o no en Tamaulipas.



¿Pierden sentido aquellas versiones de que el PAN ‘negociaría’ sus votos a favor de la reforma eléctrica de AMLO, por las gubernaturas de Durango y Tamaulipas; y que el PRI haría lo propio con la del estado de Hidalgo?.



CONTRAFUEGO: Remember 2016.

Hasta la próxima.