Morena y sus opositores se enfrascarán en un pleitazo de pronóstico reservado este fin de semana, van por la reforma eléctrica intentando regresarle a la CFE el monopolio en la producción y distribución de la electricidad, sobre todo, intentando acabar con empresas productoras de energías limpias por supuestos contratos ventajosos, aunque algunos opinen que el problema es que son de allegados al PAN y PRI.

Lo lamentable es que nadie habla de bajar los costos de la energía eléctrica para los mexicanos, lo que parece imposible ya que los impuestos que se pagan por la misma, más la gasolina, gas, refrescos, cigarros y cervezas, es lo que mantiene, en gran medida, los programas de apoyos directos en dinero que mantiene el gobierno federal.

En fin, de lo que se habla es que Morena intentará que los mexicanos le apoyen llamando traidores y vendepatrias a todo aquel que esté en contra de su proyecto, no dan más explicaciones que no sea regresar el monopolio a la CFE, que somos mexicanos y, si acaso, que algunas empresas tienen contratos muy ventajosos, es más ahora ni siquiera hablan de luz más barata como la prometieron en campaña de Andrés Manuel y no han cumplido.

Por supuesto, hay que hacer lo mejor para el país, si hay empresas que están abusando pues regularlas, someterlas a la ley, pero de ninguna manera se debe hacer una ley para desaparecerlas porque nos convertiríamos en un país poco confiable para la inversión extranjera y eso podría provocar fuga de capitales y desempleo a corto y mediano plazo.

Lo que no posible, desde luego, es satanizar la producción de energías limpias, más baratas y sanas para el entorno y que se haga nomás porque los propietarios de las empresas no comulgan con las ideas del presidente o porque presuntamente son socios de gobernadores panistas o priístas, dichos que no han comprobado, aunque los del gobierno federal lo dan por cierto.

Vamos pues, si hubo o existe algo irregular lo ideal es limpiarlo, quitarle todo el tufo de corrupción a ese proceso, pero no desaparecer o frenar la construcción de parques eólicos, por ejemplo, nomás por intereses políticos.

Se puede, desde luego, proponer que la Corte u organismos internacionales revisen los procesos, que todo aquel contrato que sea violatorio a la ley sea echado abajo, que se negocien nuevas reglas que les den certeza a ambas partes, al gobierno y las empresas, con tal de que no se tiren esas inversiones que, además, muchas ya están muy avanzadas y también, por lo que se sabe, nos han costado a los mexicanos.

Exacto, en el tema de la luz ya no son tiempos de ser patrioteros, menos de apostarle a una sola forma de producirla, quizá si sea todavía necesidad de que el Estado la regule, pero también hay formas de no afectar todo lo que se haya avanzado.

No, ya no son días de tirar todo lo que se hizo en el pasado a la basura nomás para molestar políticamente a unos u otros, México requiere modernizarse, requiere un gobierno más abierto y menos vengativo ya que solo de esa manera podremos avanzar y, sobre todo, un día soñar con que se puede hacer realidad eso de hace cuatro años en la campaña de que “la luz no solo se mantenga en su precio, sino que baje, que sea más barata”…

QUE SE DIJO EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO VERASTEGUI HABLO EN LA FRONTERA donde dijo que el potencial de la esa región tamaulipeca es inmenso, por lo que para César Truko Verástegui, candidato por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, es fundamental generar las condiciones que consoliden su vocación industrial, comercial y agrícola.

En este sentido, el abanderado por la Coalición “Va por Tamaulipas” inicia su tercer día de agenda de actividades tocando el turno a Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa, sosteniendo mesas de trabajo con empresarios de los diversos sectores, con sociedad civil, ONG’s y encuentros multitudinarios con la militancia de los tres partidos que representa y simpatizantes de otras fuerzas políticas que se suman a su paso.

Con gran aceptación la comunidad empresarial de la frontera ha tomado la agenda de propuestas para el desarrollo económico. En Nuevo Laredo destaca la conclusión del puente internacional ferroviario, la modernización del puente 3, la gestión para edificar el 4/5, la infraestructura especializada necesaria para agilizar el transporte terrestre entre otros.

Para los emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la frontera y el resto del Estado dispondrá de una bolsa superior a los 35 mil millones de pesos para el apalancamiento de sus proyectos, así como programas específicamente diseñados para apoyo al campo, la creación de zonas comerciales y empuje al turismo.

Del mismo modo, lo anterior estará acompañado por esquemas claros de seguridad, programas de salud y certeza jurídica. Para el resto de la semana el candidato a la gubernatura visitará municipios del centro y sur del Estado.

AMERICO EVALUO EL PRIMER FORO… El doctor Américo Villarreal Anaya encabezó la presentación de los resultados y conclusiones del primer foro temático de su campaña a la gubernatura de Tamaulipas con el tema ‘Democracia Participativa, Industria y Turismo’, celebrado en Tampico, el cual representa un valioso documento para la elaboración de lo que será su Programa Estatal de Desarrollo.

“Este foro es parte del cambio y la transformación, es una propuesta de democracia participativa en la que sociedad y gobierno se tienen que relacionar para encontrar las mejores oportunidades y soluciones para lograr el desarrollo de nuestra entidad”, dijo el candidato común a la gubernatura de Morena, PVEM y PT.

Ante empresarios, investigadores, académicos, profesionistas e invitados que participaron con más de 300 propuestas en las 5 mesas temáticas en las que se subdividió el Foro: agua, ganadería, pesca y desarrollo regional, energía y desarrollo económico e industria, el candidato morenista reconoció que estas conclusiones y participaciones son esenciales para tener una perspectiva y aprovechar las grandes oportunidades que ofrece nuestra entidad.

“Tamaulipas es el mejor Estado del país, no hay otro como éste, pero no se ha hecho justicia”, indicó.

Américo Villarreal reiteró que su gobierno será con liderazgo, honestidad, austero, y con tamaulipecos y tamaulipecas capaces de brindar las mejores soluciones que pueda tener nuestra sociedad y además, con el compromiso social de atender a su gente y que reflejen el interés por el desarrollo de su tierra.

Agregó que las mujeres se sumarán en un gobierno de paridad, “porque las mujeres son participativas, tenaces, honestas y son igual de valiosas”.

“Recuperaremos nuestra identidad tamaulipeca que ha quedado fragmentada, debemos ser otra vez orgullosamente tamaulipecos”, apuntó.

