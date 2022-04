Marco Antonio Vázquez Villanueva

Arrasan con todo…

Dos temas dominan en este momento las noticias, la reforma eléctrica y los incendios forestales.

En el primer tema, la reforma eléctrica, aun cuando hubo foros, se levantaron opiniones y hasta los Diputados federales fingieron muy bien que el interés superior eran los más pobres, es claro que al pueblo ni siquiera lo tomaron en cuenta, es más, hasta parece que les valemos madre.

Uno y otro bando, los azules en compañía de tricolores, amarillos y hasta naranjas contra los morenos aliados con los verdes y rojos, discutieron, pero al final hicieron lo que quisieron, votaron conforme a la línea que les marcaban sus liderazgos, sus intereses no los del consumidor.

Es decir, se hizo un show de esos que tienen bien entretenida a la gradería con todo y que ya sabíamos el triste final, y no por el resultado del mismo, de que la reforma no iba a pasar, sino porque desde muy lejos se observó que el objetivo de discutir la reforma eléctrica no era bajar las tarifas o ser más eficientes en el tema de la luz sino los votos, peor todavía, se trataba de dividir más al país, polarizar al pueblo al grado de hacernos creer que somos enemigos unos de otros, de quienes no piensen igual que nosotros, el objetivo, no reclamarles a ellos, a los políticos que todo destrozan.

Qué es la verdad en la reforma, pues un bando tienen razón cuando hablan de que hay empresas saqueando al país, lo reconocieron sus opositores, y del otro lado también tiene razón cuando hablan de que no se puede eliminar la producción de energías limpias nomás porque es un tema de modernidad y competencia con el mundo y, al final, ambos se equivocan al tomarnos como rehenes, en creer que somos tontos, al politizar un tema tan importante como México por el mezquino interés de los votos y no de nuestro bienestar.

El segundo tema, el de los incendios, con la pena de ver que hace un mes se nos quema nuestro cielo, las lluvias amortiguaron un poco, pero no se han acabado ya que la sequía ha provocado estragos en nuestros campesinos y productores agropecuarios. Con una ventaja en este aspecto, el pueblo, la sociedad civil, se ha organizado para apoyar a quienes los combaten, despensas, ayudas de todo tipo fluyen y dan esperanza, nos hacen creer que no todo está perdido, que podemos meternos a los temas que nos interesan y tarde o temprano dominarlos.

En resumen y a lo que vamos, una sola enseñanza nos deja ambas situaciones y ojalá nos pongamos las pilas para entender que los incendios, como los políticos, si no los vigilamos desde el principio, arrasan con todo…

APOYAN ANGELES AZULES A PASEANTES… Durante el operativo de Semana Santa 2022, del periodo del 08 al 17 abril (Semana Mayor) la Subsecretaría de Transporte Público informó que el Servicio de auxilio mecánico, orientación e información turística Ángeles Azules Tam brindó un promedio de 584 servicios, en un recorrido de 36 mil 809 kilómetros.

El Gobierno de Tamaulipas, a través de este grupo de asistencia carretera, atendió poco más de 2 mil 336 paseantes que requirieron de atención de este cuerpo de apoyo mecánico.

Durante la Semana Mayor del año en curso el cuerpo de apoyo mecánico-orientación turística registró un promedio de 334 llamadas recibidas y atendidas; 245 llamadas directamente al teléfono fijo de los Ángeles Azules y 89 a través del 911.

Del total de servicios proporcionados, 56 fueron para paisanos procedentes de los Estados Unidos, 305 para connacionales de otras entidades federativas y 233 para residentes tamaulipecos.

Una de las plataformas de mayor uso y reacción de respuesta lo registra el Whatsapp, 334 mensajes atendidos, 22 servicios nocturnos otorgados y 65 de orientación turística.

Cabe destacar que en el Operativo de Semana Santa 2022 participaron de manera interinstitucional más de 3 mil elementos de 17 dependencias federales y estatales, todas unidas en un mismo propósito: brindar atención, información, orientación y seguridad a las familias que visiten Tamaulipas durante el periodo vacacional.

El grupo de asistencia carretera Ángeles Azules Tam cuenta con personal certificado en los principales tramos carreteros de la entidad; las unidades están equipadas con herramientas para resolver fallas mecánicas.

QUE DIJERON HOY EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO VERASTEGUI habló en una entrevista en la región semidesértica conocida como El Cuarto Distrito o el altiplano tamaulipeco, ahí dijo que el problema es el agua y si hay manera de resolver con la simple acción de meterle recursos.

“Obviamente en el pasado no se había hecho porque son inversiones considerables, pero bueno yo he trabajado mucho en los temas sociales desde hace muchos años y me queda claro que siempre se ve el costo beneficio, pero siempre la persona que esté en esta situación crítica se va quedando rezagada. No hay que temer lo que cueste. Aquí tenemos el problema en Bustamante del segundo cañón y el tercer cañón. La ventaja es que tenemos agua, nomás hay que meterle recurso y hay manera, hay un programa que se llama PASO, es agua potable y alcantarillado para la zona urbana y uno PROSAPI para las zonas rurales, hay una estructura financiera donde pone una parte el municipio, otra parte el estado y otra parte la federación. En ese sentido lo podemos sacar adelante, simplemente hay que tener la voluntad y bueno, son áreas que se han quedado rezagadas durante muchos años y hay que atenderlas.

Acusó que este gobierno de Morena les ha desaparecido programas a los más pobres, lo que no ocurría con los gobiernos del PRI y PAN que solo cambiaban los nombres y los titulares de áreas.

“había PROSPERA, ellos tenían la beca educativa, la beca alimentaria y la beca de salud. La de salud estaba vinculada con el seguro popular y cuando llegaba un gobierno simplemente la reforzaba o le cambiaba el nombre, incluso cuando fuera de otro color. En este caso, en el 2018, quitan todo esto y en este programa estaba cuantos niños tenían y que grado de instrucción estaban cursando, entonces obviamente les pega mucho y hoy lo sienten. Le quitan todos los apoyos federales en el tema de ganadería, en materia de agricultura y pues lo sienten hoy. ¿De qué viven estos municipios? La verdad está muy crítica la situación, pero la gente quiere su programa alimentario y buscar la manera para apoyarlos con incentivos agrícolas para que puedan seguir sembrando. Ahorita se me acercaba la gente pidiéndome que se les ayudará con semilla. Acaba de llover, el día de ayer llovió y está la tierra en punto para sembrar maíz en esta zona y bueno, necesitan ayuda con la semilla. Es un tema, es un dilema en donde uno como candidato ve que puedes hacer. Es un tema que también es humanitario. Si nos vamos al tema de salud, de igual manera, pues lo hablamos, de todos los medicamentos; sobre todo para el cáncer y obviamente pues ustedes saben quién es el presidente de la comisión de salud del senado de la república. Le metieron cero pesos verdad, es del congreso que tiene los recursos, pero obviamente la cámara es donde tienen que pasar. Teniendo una influencia considerable y como presidente de la comisión no puede ser que no haya peleado ni siquiera para que se trajeran un peso a Tamaulipas.

AMERICO DIJO QUE TAMAULIPAS NECESITA Tamaulipas necesita un cambio donde no haya “moches”, no los necesita; por el contrario, le urge una transformación y una dirección distinta, dijo ante empresarios, asociaciones y profesionistas, el doctor Américo Villarreal Anaya.

El candidato común a la gubernatura por los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista, afirmó estar plenamente convencido que la transformación que él ofrece, incluye el tener un gobierno honesto, que vea por la gente y no considere la ‘cultura del moche’, que cada vez se ensaña más con los inversionistas.

Por ello sostuvo que estará comprometido en construir con ellos un gobierno con liderazgo, austero, capaz, honesto y que los servidores públicos tengan un profundo amor por Tamaulipas, para que se coloque en la esfera nacional e internacional como el mejor, ya que su gente, la ubicación geográfica y características, se lo permiten.

Insistió que, los problemas como la inseguridad que se viven en la entidad, no son por generación espontánea, sino que son producto de la desatención de los gobiernos.

Así, ante las mujeres y hombres de negocios de esta frontera, el candidato de “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” sostuvo que en el gobierno de la transformación que él ofrece coloca al ser humano al centro de las políticas públicas, para que de ahí detone todo el desarrollo en las diferentes áreas de la mano de los grupos empresariales

A este evento asistieron los colegios de arquitectos, ingenieros civiles, constructores, restauranteros, inmobiliarias, notarios públicos, entre otros.

