.-Claudia Sheinbaum, visitaría Tamaulipas

.-Jefa de CDMX, el domingo, con Américo

.-Cumplió IETAM, salió bien el 1er. debate

.-Que inviertan los candidatos en asesores



En el debate del domingo no vimos a ningún candidato ‘mandón’, sobrado de facultades, como se dice en la tauromaquia. De algún modo, a los tres les faltó contundencia para redondear una buena tarde, y dejar un mejor sabor de boca.



Quizá, lo que les faltó a los candidatos fueron buenos asesores, pues ninguno dio la impresión de traer bien ‘macheteados’ los temas materia del debate, aunque claramente, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA dominó en lo concerniente a Salud.



Como era de esperarse, CÉSAR VERÁSTEGUI se ‘agarró’ del tema de Seguridad, y con un dejo de orgullo, dijo ser parte de los avances alcanzados por el actual gobierno en ese rubro.



Avances que nadie regatea, aunque ciertamente, siguen ‘lloviendo’ alertas por parte del gobierno de Estados Unidos, que prohíben a sus ciudadanos viajar a algunos municipios de Tamaulipas, a fin de que no pongan en riesgo su vida.



El candidato mejor articulado durante el debate, fue Américo Villarreal, de la alianza Morena, PT y Partido Verde, quien no desaprovechó la ocasión, y remató sus intervenciones pidiendo el voto de confianza de los ciudadanos.



Hay que reconocer que, quien tuvo mejor dominio escénico, fue el abanderado del MC, ARTURO DIEZ, evidentemente, le ha ayudado alternar con personajes que juegan en otra liga. Aunque no salió de la cantaleta de que es el único que ha recorrido los 43 municipios del estado, lo que a posteriori, dio lugar a los típicos “memes”.



Américo salió al paso, cuando Verástegui trajo a colación el tema del finado empresario SERGIO CARMONA, señalando los Contratos que éste obtuvo del gobierno de Tamaulipas, pero le faltó ‘rematarlo’, para ‘desembarazarse’ de una vez por todas de ese “sambenito”.



La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) arroja que las empresas “Permart” y “Joser”, propiedad de Sergio Carmona y su hermano Julio, recibieron contratos por 350 millones de pesos de diversas dependencias estatales de Tamaulipas entre el 2018 y el 2020. ¿Acaso se les olvidó a los asesores de Américo ponerle estos datos en la ‘mochila’?.



“El Truco” pagó el noviciado de ser ‘primerizo’ en los ruedos: casi se queda sin voz en el arranque del debate, presa de evidente nerviosismo, algo que se conoce como “pánico escénico”. Suponemos que poco a poco irá agarrando ‘tablas’.



Trascendió que el vice-presidente de la Cámara de Diputados, el panista SANTIAGO CREEL MIRANDA, fue el ‘second’ principal en la ‘esquina’ de CÉSAR VERÁSTEGUI, para lo cual viajó a Tamaulipas el fin de semana.



El que fuera Secretario de Gobernación durante el sexenio de VICENTE FOX, que a punto estuvo de ser candidato presidencial del PAN en 2006 (pero se le ‘atravesó’ FELIPE CALDERÓN), es buen parlamentario y destaca por su oficio político, pero tampoco podía hacer ‘milagros’ de un día para otro.



Como en todos los debates, en el del pasado domingo no podía faltar el típico “descontón”, mismo que corrió a cargo de Verástegui Ostos, quien dirigiéndose a Diez Gutiérrez lo tildó de mantenido por su suegro; y a Américo le ‘cantó’ que nunca ha trabajado.



Sin embargo, ni Arturo ni Américo se ‘engancharon’ con este “buscapiés” de Verástegui, y ambos siguieron en lo suyo.



Justo en ese punto, es bueno reconocer que la moderadora ANA MARÍA LOMELÍ tuvo un desempeño muy sobrio y una postura profesional, que de algún modo impidió que el debate se convirtiera en un ‘herradero’.



Bien por el IETAM, que logró concretar una transmisión sin cortes ni errores, además de un arranque ‘just in time’, justo a la hora programada. Esperemos que el segundo debate, agendado para el día 22 de mayo próximo, sea aún mejor.



Ojalá que, para el segundo debate, los candidatos se decidan a gastar (mejor dicho, invertir) en buenos asesores, y no sólo se atengan a los ‘chilangos’ que creen que se las saben de todas, todas.



Si otra cosa no sucede, el próximo domingo estará en Tamaulipas la jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, quien compartiría agenda en Tampico con AMÉRICO VILLARREAL.



