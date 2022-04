Martha Isabel Alvarado



De esas cosas raras que ocurren en la presente campaña para gobernador, en Reynosa, se está organizando un Foro en el que presuntamente participarían: CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, aunque este último, a diferencia de los dos primeros, no ha confirmado.



Lo raro del caso, es que dicho Foro lo está organizando el Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa, organismo que no existe en esta ciudad desde el año 2015.



Así lo reconoció el dirigente de la Cámara de Comercio de Reynosa, ROBERTO CRUZ HERNÁNDEZ, quien declaró lo siguiente:



“El Consejo Coordinador Empresarial existió hace mucho tiempo en Reynosa, es donde se conjuntan las principales Cámaras y Organismos Empresariales de Reynosa, que por alguna razón dejó de funcionar”, manifiesta textualmente Cruz Hernández.



Agrega el dirigente de Canaco: “Ahorita nosotros estamos haciendo el esfuerzo, los organismos, coincidiendo y bueno, tratando de “revivir”, si se puede decir, este mecanismo que funcionó mucho tiempo y que en otros estados de la República funciona”.



A la pregunta expresa sobre quién es el Presidente del -supuesto- Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa, Roberto Cruz refiere: “No tenemos un coordinador, ya que este es un esfuerzo que está iniciando, las decisiones se toman de manera colegiada, entre todos, hasta ver un mecanismo que nos permita tener un coordinador”.



Respecto al cuestionamiento en torno al Acta Constitutiva de este supuesto Consejo Coordinador Empresarial de la actualidad, Cruz Hernández dice que no la tienen.



“Lo ideal es tener todo como debe de ser, estamos viendo si podemos conformar un Acta nueva, la que existe es de hace años, de cuando Mario Soria era presidente de Coparmex”.



En ese sentido, habría que recordar que MARIO SORIA LANDERO dejó la dirigencia de la Coparmex Reynosa en 2015, para ocupar el cargo de Contralor del gobierno estatal en 2016, en el que permaneció hasta noviembre de 2019, en que fue relevado por CARMEN ZEPEDA HUERTA, quien a su vez renunció en noviembre de 2021, quedando acéfala la dependencia.



Volviendo con el tema del supuesto Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa, cabe la pregunta: ¿Puede un organismo ‘fantasma’, o en ciernes, llevar a cabo un evento con los tres candidatos a la gubernatura tamaulipeca?.



¿Dónde queda la formalidad que debe caracterizar a este tipo de organizaciones?. Comparar a este ‘organismo’ de Reynosa, con el Consejo Coordinador Empresarial que hasta hace poco representaba a nivel nacional CARLOS SALAZAR LOMELÍN y que hoy preside FRANCISCO CERVANTES, sería dejarlo en calidad de ‘caricatura’.



Lo más curioso, es que el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción de Reynosa, AMIC, JOSÉ INÉS SERNA SALINAS (allegado de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ), fue quien hizo ‘punta’ para ir a entregarle al “Truco” Verástegui la invitación a este Foro, el miércoles, en un hotel de la zona Dorada, previo a la conferencia de prensa de MARKO CORTÉS, pero en el evento de medios que tuvieron la mañana del jueves los del supuesto Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa, no se dejó ver. ¿Why?.



Ya que líneas arriba aludimos al presidente del CEN del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA, durante su visita a Reynosa observamos que ya cambió su ‘discurso’, aquel donde dijo que de las 6 gubernaturas que se disputarán el 5 de junio próximo, su Partido sólo podía aspirar a ganar la de Aguascalientes.



Como bien se ha de recordar, se trató de un audio ‘filtrado’ de una reunión efectuada con líderes del PAN el 25 de septiembre de 2021, en la que Cortés Mendoza, comenta:



“Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento?. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundente es Aguascalientes”.



“Aquel fue el escenario en que se encontraban las elecciones en el país y logramos transformar ese escenario, logramos hacer donde no se veía una coalición, con quienes aquí no hubiéramos pensado que la podíamos concretar”.



“Eso no fue tarea sencilla, y logramos además procesar en unidad a nuestro candidato, dentro de cuatro que había de Acción Nacional, y un cierre de filas total. Y entonces se transformó el escenario, de un escenario muy complicado, a un escenario muy competitivo y ganador, eso fue lo que logramos”. ¿Será?.



Este sábado 30 de abril, está de ‘manteles largos’ por su cumpleaños el Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, que fuera finalista en el proceso interno de Morena para definir a su candidato a la gubernatura, quien seguramente recibirá parabienes de tantos amigos que hizo en Tamaulipas.



