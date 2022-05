Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un mes después…

¿Qué imaginaba de las campañas?, la realidad es que han cumplido con la expectativa, dos candidatos luchando seriamente por ganar la gubernatura y uno más de comparsa, sin la menor posibilidad de acercarse siquiera al segundo lugar.

Ahora le cambio la pregunta, ¿considera que alguien va a votar por uno, otro u el otro de los candidatos basados en una propuesta de campaña?, la verdad es que se necesita ser muy inocentes para considerar esa posibilidad como real, para desgracia nuestra el ciudadano dejó, y hace mucho, de creer en los políticos ciegamente como para escucharlos y creer que es lo que pueden esperar de ellos o ellas.

Tan desacreditada esta la política que, para cualquier palabra que no se cumple, el ciudadano utiliza la lapidaría frase de, “eran puras promesas de campaña”.

Hay que dejar claro, ni Arturo Diez, ni El Truko, tampoco Américo, son culpables de la desacreditación que tiene la política, pero es posible qué sí paguen los platos rotos, trataré de explicarme.

Lo cierto es que no se nota mucha emoción por las campañas, salvo seguidores y equipos de los candidatos son los que andan en la calle, la población hasta se dice harta de tanto spot en la tele, en la radio o donde quiera que ande.

A quién beneficia semejante cosa, a ninguno, vamos por partes, mire, los expertos en campañas dicen que los votos se gestionan en un 30 por ciento con dinero, con recursos, despensas, apoyos que se reciben de los candidatos, otro sesenta por ciento es motivado por los odios a los partidos políticos y gobernantes a los que acusan de tenernos en la desgracia, luego viene un cinco por ciento que sufraga por amor, fanatismo, y si, el otro porcentaje lo ocupa la propuesta.

Entonces, lo que suceda el próximo 5 de junio tendrá mucho que ver con el trabajo de los candidatos, desde luego, pero más por el rencor que se le tiene a Ya Saben Quien o a su enemigo en el Estado.

Y, si somos sinceros, en algo que tampoco han fallado los candidatos es en el entusiasmo, hasta el que está perdido anda muy alegre, sin mortificaciones, los otros dos, El Truko y Américo, todos los días tienen eventos, saludan a sus seguidores, van a proponer sus ideas a cada una de las regiones y hasta se dan el lujo de estar cerca de sus estructuras para seguir alentándolas.

La verdad es que, si la gubernatura se entregará por merecimientos, El Truko es el que más gasto económico, emocional y de trabajo ha realizado, sin embargo, los golpes de precisión y el trabajo que hace El Doctor, más lo que le abona el sentir de la gente no pueden soslayarse, es decir, al final la ciudadanía tendría que evaluar cual de los dos trabajos, o caminos, es mejor.

Un mes después de que iniciaron las campañas el panorama sigue siendo incierto en cuanto a lo atractivo que pueda ser salir a votar, también sobre la esperanza de si podrán aterrizar propuestas que muevan en ánimo del electorado y, sobre todo, la incertidumbre de saber quién podrá quitarse más odios de encima para evitar el famoso voto de castigo, el famoso voto que surge, dicen también los conocedores, producto del desgaste de ejercer el poder.

Y QUE SE DIJO HOY EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO SE reunió con obreros en Matamoros y se comprometió a acercar los recursos fundamentales que requiere la industria como el gas y el agua, programas de salud accesibles, seguridad, una bolsa de recursos a fondo perdido por más de 10 mil millones de pesos para emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como una relación estrecha con los sindicatos, forman parte de las propuestas que esta mañana presenta César Truko Verástegui en el marco del Día del Trabajo.

“Nuestro Estado será la capital del trabajo en el país, el corazón laboral, contamos con todo, ubicación privilegiada, recursos naturales, el interés de muchos empresarios que quieren apostarle y principalmente los tamaulipecos, que somos gente hecha en la cultura del trabajo, viene el tiempo de Tamaulipas”, afirmó en entrevista previo a un encuentro con miles de afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al que asistió como invitado especial.

A lo largo de su campaña el candidato a la gubernatura por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática ha sostenido mesas de trabajo con todos los sectores económicos a lo largo del Estado, presentando sus propuestas y revisando las áreas de oportunidad.

AMÉRICO ESTUVO EN Tampico y dijo

que el gobierno del cambio verdadero en Tamaulipas velará por la equidad, la paridad de género y por la protección a todas las mujeres para que vivan en paz, expresó el doctor Américo Villarreal Anaya.

Antes cientos de mujeres del sur de Tamaulipas, el candidato a la gubernatura por Morena, PT y PVEM, refrendó su compromiso para que las mujeres se sumen al cambio y la transformación con su capacidad, honestidad y tesón.

“Viene un gran cambio para las mujeres en Tamaulipas, habrá especial atención para que todas vivan con tranquilidad y paz; hago mi compromiso férreo para luchar y evitar todo tipo de violencia contra las mujeres”, expresó.

Rodeado por mujeres de Tampico, Madero y Altamira, quienes en todo momento mostraron su entusiasmo y refrendaron su apoyo al abanderado de ‘Juntos Hacemos Historia’, el doctor Américo Villarreal adelantó que su gobierno contará en paridad con mujeres capaces en cada una de las áreas del servicio público.

“Los otros ofrecen la continuidad de algo que no queremos, que no funcionó, esa forma de gobierno es la causante de los problemas, ellos crearon la problemática que ahora vivimos, los problemas no nacieron de la noche a la mañana, eso lo crearon los gobiernos desatentos, un gobierno corrupto y desaseado; los recursos los canalizaron al enriquecimiento de unos cuantos; eso no lo queremos. ¡Ya no más!”, señaló.

“Les pido su apoyo para que el 5 de junio hagamos valer esta oportunidad para un cambio histórico… ¿se puede?, preguntó, y las mujeres respondieron en una sola voz ¡“Claro que se puede”!

En el evento de este domingo, también tomó la palabra la doctora María de Villarreal, esposa del candidato, quien hizo un llamado a las mujeres vitamina de Tamaulipas y sumarse a este movimiento. “Que nadie se quede en el camino”, dijo. “Vamos a transformar a Tamaulipas, vamos a hacer historia”.

