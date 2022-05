Martha Isabel Alvarado

Aplican vacunas caducadas

.-Rubro de Salud, Talón de Aquiles de la 4-T

.-Otra de las clásicas del doctor López Gatell

.-Equipo de AVA, “deja en visto” a Maki Ortiz

.-Balconean a hijo menor de AMLO, en redes

No es por intrigar, pero la última etapa del programa de vacunación contra el Covid 19 realizado por el gobierno federal, nos recordó aquella expresión del presidente LÓPEZ OBRADOR, citando las características idóneas que deben tener sus colaboradores: 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia.

Habría que remontarnos a 2019, cuando el Senado de la República rechazó en varias ocasiones a JOSÉ ÁNGEL CARRIZALEZ, tamaulipeco, por cierto, para ocupar el cargo de titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA.

López Obrador entonces, que en términos cuantitativos en su administración le interesa tener servidores públicos con 90 por ciento de honestidad y sólo 10 por ciento de experiencia. “Antes era al revés 90 por ciento de experiencia, buenísimos y además charlatanes, pero eso sí, muy corruptos”, dijo.

Solo bajo ese ‘criterio’ se podría entender, por qué el encargado de gestionar la pandemia del Covid en México, HUGO LÓPEZ GATELL, haya ‘guardado’ más de la cuenta 1.5 millones de vacunas AstraZeneca con fecha de caducidad el 30 de abril pasado.

Dichas vacunas fueron distribuidas a diversos estados del país, entre ellos Tamaulipas, pocas horas antes de su vencimiento.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, se sacó de la manga una nueva fecha para la aplicación de las vacunas que caducaron el 30 de abril, determinando que las mismas tienen utilidad hasta el 24 de mayo. ¿Será?.

En el rubro de Salud, el gobierno de la “4-T” ha hilvanado varios fracasos, de los cuales, el típico ‘botón de muestra’ sería el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, creado el 1 de enero de 2020, al que prácticamente se le ‘expidió’ esta semana el ‘acta de defunción’.

Como bien se ha de recordar, en aquellos días en que ‘nació’ el INSABI, como titular del mismo fue designado el Arqueólogo, JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, quien según se sabe, hizo ‘méritos’ con AMLO, sirviéndole como ‘guía de turistas’ por el sureste mexicano.

Bien dice el dicho: “Lo que mal empieza, mal acaba”.

Por cuanto hace a la grilla tamaulipeca, trascendió que ya hubo un primer intento de acercamiento de la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, con el proyecto de su colega, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, candidato de Morena a la gubernatura.

Pero extrañamente, según nuestro “chismeante”, la ex alcaldesa no tuvo la acogida que esperaba entre los americanistas. ¡Uff!.

Ya a principios de semana, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Ciudad Victoria, Villarreal Anaya había manifestado su deseo de sumar a su proyecto al alcalde de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, pero no a su señora madre.

En dicha conferencia, Villarreal Anaya reconoció que Peña Ortiz estaría ‘alineado’ con Morena, por cuanto ha apoyado temas como la reforma eléctrica de AMLO, en un momento dado.

“Ahorita estamos buscando en mi persona el poder tener la comunicación con el presidente municipal Carlos Peña, que es quien está al frente de este importante municipio”, dijo Villarreal Anaya.

Digamos que Carlos Peña Ortiz, inició esta semana “a tambor batiente”, con el saldo favorable que para él representa el que se haya concretado su gestión de reubicar a los migrantes de Plaza de la República, en el albergue “Senda de Vida 2”.

En una improvisada declaración a los medios de comunicación que ofreció justo en la Plaza de la República, ya desalojada, Peña Ortiz agradeció el apoyo del delegado de Migración en Tamaulipas, SEGISMUNDO DOGUIN MARTÍNEZ, con quien por cierto habría tenido fuertes diferencias MAKI ORTIZ, siendo alcaldesa, precisamente por los migrantes de Plaza de la República.

Otra ‘falla’ de la ex alcaldesa de Reynosa, sería que no le inculcó modales políticos a su retoño, tal vez porque no llegó a imaginar que la relevaría en el cargo. Resulta, que al llegar al restaurante “Mansión del Prado” (la tarde del martes), a “Makito” se le olvidó que un alcalde, por el hecho de serlo, debe saludar a todos los ciudadanos.

Otro chamaco que dio mucho de qué hablar en las ‘benditas’ redes sociales, fue el hijo menor de AMLO, JESÚS ERNESTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, al ser captado fumando en una oficina de Palacio Nacional. Algo que no es para escandalizarse, incluso si se hubiese tratado de un “churro” de marihuana, eso solo concierne a sus padres, de los permisos que le dan o no. El punto es: ¿Quién tan cercano a la familia presidencial lo grabó?.

En contraste, un jovenazo que es motivo de orgullo para su familia, que esta semana obtuvo el título de Administrador de Empresas, es ALFONSO SÁNCHEZ GUERRA, hijo del ex alcalde de Matamoros, VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ GARZA y SILVIA GUERRA, quienes se encuentran felices de la vida ante el logro profesional de Alfonso III.

CONTRAFUEGO: La cortesía es un gesto de dignidad, no de sumisión.

Hasta la próxima.