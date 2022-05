Unidad de Morena, fuera de toda discusión: Américo

Redacción InfoNorte

“La unidad de Morena y la solidez de la candidatura común de “Juntos Hacemos Historia” por la gubernatura de Tamaulipas está fuera de toda discusión”, expresó el doctor Américo Villarreal Anaya, al referirse a la suma del alcalde de Reynosa, Carlos Peña y al dar a conocer siete postulados que seguirá su gobierno y que son los que abandera la Cuarta Transformación y se privilegiarán en el servicio público.

Al participar en rueda de prensa en este municipio, el candidato común a la gubernatura por los partidos Morena, PT y PVEM dijo que “unidos somos la mejor garantía de que con mi gobierno llegará el cambio y el bienestar a Tamaulipas”.

Lo anterior a propósito de la adhesión de Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa y de su madre, la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, quien también se sumó al proyecto de la transformación de Tamaulipas y con quien ha tenido reuniones de trabajo, luego de que los órganos jurisdiccionales resolvieran los recursos para la defensa de sus derechos políticos en el proceso interno de selección de la candidatura.

El doctor Américo Villarreal enumeró los postulados de la siguiente manera:

• Primero: Por el bien de todos, primero los pobres.

• Segundo: Por el bien de todos, acabaremos con la corrupción. No venimos a hacer negocios. Venimos a tomar decisiones y a trabajar por el bienestar de todos.

• Tercero: Haremos un gobierno dedicado a resolver los problemas las 24 horas del día, los 365 días del año.

• Cuarto: Mi gobierno será de puertas abiertas para todos los que se comprometan a no robar, no mentir y no traicionar al pueblo tamaulipeco.

• Quinto: Trabajaremos con los mejores, los más honestos y los más capaces.

• Sexto: Nosotros llegaremos al gobierno sin rencores ni resentimientos, pero haciendo esta nuestra consigna: Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

• Séptimo, haré un gobierno cercano al pueblo. Mi gobierno va a ser para todos. Para que las familias sean más prósperas y tengan más dinero en la bolsa.

Venimos a garantizar el cambio, el futuro y la esperanza que representa la 4T en Tamaulipas.

En el encuentro con las y los representantes de los medios de comunicación también dijo que en su gobierno se logrará que en todo Tamaulipas impere la paz social, y haya oportunidades para todos.

“Para que toda la ciudadanía, empresarios, comerciantes,

profesionistas, campesinos, jóvenes, mujeres y niñez puedan vivir con esperanza en el futuro. El compromiso de mi próximo gobierno es que vengan todos los programas de respaldo social y lo haremos sin excepciones”.