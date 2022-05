Análisis Político

Antonio Frausto

Las redes de los candidatos

Pensar que el candidato que tenga más seguidores o más me gusta en redes sociales tendrá más votos el día de la elección es un grave error, si bien es importante que un aspirante tenga un amplio ecosistema digital, no significa que en automático será el ganador en una contienda electoral.

En la actualidad, las campañas políticas requieren de una estrategia de comunicación híbrida, es decir, que sus acciones comunicativas de aire, agua y tierra se alineen en una sola para transmitir y reforzar el mismo mensaje a los electores.

AMÉRICO EL MÁS SEGUIDO

Si midiéramos el éxito por el número de seguidores o likes recibidos, Américo Villarreal sería el ganador, ya que es el que cuenta con más seguidores en Facebook y Twitter con 87 mil y 10 mil 800 respectivamente, y con 5 mil 333 en Instagram, cifra similar a la de Arturo Diez y solo por abajo de César Verástegui.

Sin embargo, el candidato de “Juntos haremos historia” no cuenta con un canal de youtube ni con una página web, por lo que en las búsquedas en ambas plataformas aparece en la parte de arriba la información más vista, la cual no necesariamente es sobre su campaña política, por lo que se desaprovechan estos espacios para su promoción.

TRUKO POR WHATSAPP

César “Truko” Verástegui posee un ecosistema digital más completo, con cuentas en Facebook, Twitter, Instagram, canal en youtube y página web, lo que le permite llevar su mensaje a un mayor número de usuarios en internet.

Una de las novedades del candidato de la coalición “Va por Tamaulipas” es que ha implementado el Truko Chat, para que los ciudadanos puedan tener comunicación directa vía whatsapp con él, por lo que mediante otras redes sociales como Facebook se pueden enlazar al número 8341757596 para hablar con el candidato.

ARTURO DIEZ EN TIK TOK

El candidato de Movimiento Ciudadano tiene un muy completo ecosistema digital con Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y página web, pero además también se encuentra en redes sociales como Tik tok y Spotify.

Arturo Diez Gutiérrez ha aprovechado la plataforma del youtube al publicar hasta el momento 85 videos, desde sus recorridos de precampaña, sus spots y hasta la canción “¡Tamaulipas, cuanto te quiero!” que interpreta el joven Yuawi López que se hiciera famoso hace unos años con este mismo partido.

RECOMENDACIONES

Es común que los candidatos tengan cuentas de Facebook y Twitter, sin embargo, es un error sólo enfocarse en este par de plataformas digitales pensando que solamente se debe estar en las más populares, ya que se dejaría de llegar a potenciales electores que cuenta con otras redes sociales.

Cada red tiene su propio lenguaje

Si bien, todas las redes sociales deben tener el mismo mensaje, no significa que todas las publicaciones sean de la misma manera, es decir, cada plataforma digital tiene su propio lenguaje, por lo que la forma en que se publiquen debe ser de acuerdo a sus características.

Un like no es un voto

Las redes sociales son un canal más para comunicar el mensaje, es decir, no es lo mismo simpatizar con un candidato o una publicación en especial y darle like, que acudir a la urna para emitir un voto si no hay una identificación plena con ese proyecto político.

A pocos días de concluir las campañas a gobernador de Tamaulipas ¿Conoces las redes sociales de los candidatos Américo Villarreal, César “Truko” Verástegui y Arturo Diez Gutiérrez? ¿Crees que han impactado a los ciudadanos?

