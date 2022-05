Martha Isabel Alvarado



¿Se define Reynosa?



.-Maki se deja ver con AVA, y se pone poética

.-Los “dos votos”; bajo la promesa de 200 mil

.-Alberto Lara, tras 2 derrotas, va con Morena

.-‘El Carnal Marcelo’, vino a “meter el hombro”



Como dice el viejo corrido “El moro de Cumpas”: ‘Aquí se acabaron dudas’. Aplicado al caso de Reynosa, digamos que, por fin, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ despejó las que había en torno a su postura, rumbo a la elección para gobernador del 5 de junio próximo.



La ex jefa del Ayuntamiento de Reynosa (que en realidad sigue ‘mandando galleta’ en la estructura del mismo), organizó ayer domingo un evento masivo de mujeres, como marco para ventilar públicamente su apoyo al proyecto de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Allí se dejó ver la ex alcaldesa como la gran anfitriona, acompañada de su hijo, el alcalde CARLOS VÍCTOR PEÑA, quien anda en modo ‘porrista’ últimamente, exaltando al candidato de Morena a la gubernatura, cada que tiene a mano un micrófono.



Dirán los maliciosos: Allí tiene ya Américo sus “dos votos”. Pero veremos si en los hechos se cumple el compromiso de que se conviertan en 200 mil, para la causa de Morena en Reynosa.



Cabe recordar que, en la campaña de Carlos Peña Ortiz para presidente municipal, fue esa la misma meta que se trazaron en el seno familiar de los Peña Ortiz, ganar con 200 mil votos o más. En esa ocasión, el compromiso se habría entablado con MARIO DELGADO, dirigente nacional de Morena.



“Por angas o mangas”, como se dice coloquialmente, Maki Ortiz y su retoño no cumplieron esa meta, incluso se quedaron lejos de la misma, pues el triunfo de “Makito” se consolidó con solamente 101 mil 178 sufragios.



En Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, ganó la reelección como alcalde con 108 mil 160 votos, superando a “Makito”, sin ‘despeinarse’.



Volviendo con el tema del candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, diríase que no habría manera de que no gane Reynosa, pues a las estructuras que maneja el ex ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, se sumarían ahora la de Maki Ortiz y su hijo.



Como es sabido, el enlace formal en Reynosa de la campaña de Morena para la gubernatura, es “JR”, porque así lo dispuso el propio Américo Villarreal. Veremos qué tal se entienden él y Maki, habida cuenta de que esta última está acostumbrada a que la última palabra sea la suya.



Llamó la atención, que hasta poética se puso Maki Ortiz al ventilar su adhesión con Américo Villarreal (la cual se había ‘amarrado’ desde el viernes 6 de mayo durante una cena entre ambos, en la casa de la ex alcaldesa, de lo cual dimos cuenta aquí).



“Va mi espada en prenda”, dijo la ex alcaldesa, utilizado la frase que acuñó el primer presidente de México, GUADALUPE VICTORIA, para ‘jurar’ que Américo será el próximo gobernador de Tamaulipas, aunque advirtió: “No podemos creer que esto va a ser fácil”.



En los días previos, circularon versiones de que los Peña Ortiz se ‘repartirían’: que el alcalde Carlos Peña apoyaría a Américo, y su mamá a CÉSAR VERÁSTEGUI, El Truco, pero a juzgar por lo acontecido ayer domingo, quizá no sea así. (Aunque de volubles y mal-pagadores tienen fama en esa familia).



(Cuenta la ‘leyenda’ que, a un conocido empresario de Reynosa, que nomás le faltó “parir” a “Makito”, pues fue quien lo hizo candidato y quien ‘costeó’ buena parte de su campaña por la alcaldía, una vez logrado el objetivo, le dieron la espalda).



Otro que se sumó al proyecto de Américo en Reynosa, durante esta gira de cuatro días que realiza el candidato de Morena por esta ciudad fronteriza, la cual incluye un intenso ‘tour’ de medios de comunicación, fue el ex diputado local del PAN, ALBERTO LARA BAZALDÚA, que en fecha reciente perdió el Contrato Colectivo de la empresa Panasonic, del cual era titular su Sindicato, el SIAMAR.



Un dato que pocos saben, es que desde los tiempos en que era diputado ‘panista’, Beto Lara se ‘apalabró’ con RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, para apoyarlo por la gubernatura. De modo que ahora sólo cambió de ‘caballo’.



Qué ‘curiosa’ es la política, por decir lo menos. Maki y Beto Lara “se pelearon a muerte” en 2019, ante la supuesta ‘traición’ de este último, quien le había prometido apoyar a “Makito” para diputado local, y a la mera hora “se rajó”, quedándose él con la candidatura del distrito 06. Ahora, ambos ‘se toman de la mano’, en apoyo de Américo.



Por cuestión de horarios, mañana comentaremos sobre la visita del Canciller MARCELO EBRARD a Reynosa, donde asistiría a un mitin en la populosa colonia Juárez, en apoyo de Américo Villarreal. Propósito para el cual viajaría, de ida y vuelta, en vuelo comercial.



CONTRAFUEGO: El arte de ‘tragar sapos’, se queda corto.

Hasta la próxima.