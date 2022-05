Martha Isabel Alvarado

Cuestión de oficio

.-Marcelo Ebrard, discreto, pero ‘en la jugada’

.-Maki Ortiz, con ‘apetito’ feroz de reflectores

.-Valderrama, El Guasón y alcaldes, ausentes

.-‘Arrejolan’ al candidato “De 10”…por ‘tímido’

El Canciller MARCELO EBRARD trató de ser discreto ante los gritos de ¡presidente! ¡presidente! que le tributaron el domingo en Reynosa, durante el evento masivo efectuado en la populosa colonia Benito Juárez, organizado en apoyo de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, candidato de Morena a la gubernatura.

Trascendió, que Ebrard llegó a Reynosa procedente del estado de Durango, donde acudió a respaldar a la candidata de Morena, MARINA VITELA RODRÍGUEZ.

Lo anterior da la idea de que Ebrard Casaubón trae ‘permiso’ para ‘moverse’ camino a la elección presidencial del 2024, y que sigue estando entre las “corcholatas” favoritas del presidente LÓPEZ OBRADOR, aunque la preferida por ahora sea CLAUDIA SHEINBAUM.

A leguas se nota, que Marcelo Ebrard tiene todo el oficio político del mundo, pues durante su estancia en Reynosa, se concretó a ponderar al candidato Américo Villarreal, a quien enalteció en su discurso.

En ningún momento “perdió pisada” Ebrard, creyéndose la ‘estrella’ de la tarde. De principio a fin, ese rol se lo dejó al candidato a la gubernatura, consciente de que a eso vino a Reynosa.

A diferencia de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, a la que no hubo poder humano que la moviera del centro del escenario, quedando en los flancos EBRARD y AMÉRICO VILLARREAL, y todavía más a la orilla, pegado a la escalera de descenso del templete, el ex ‘súper delegado’, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.

Tal vez la explicación de este ‘apetito’ feroz de reflectores mostrado por Maki Ortiz, sea el tiempo que ella ha permanecido sin ocupar un cargo, fuera del foco de atención colectiva. Y/o, que ella, siendo organizadora del evento, como muy dueña de su ‘atole’, podía servirse con la cuchara grande. En fin.

Por cierto, los que no mostraron mucho oficio que digamos, fueron algunos diputados, federales y locales, pues mientras hablaba AMÉRICO VILLARREAL en su turno al micrófono, desfilaron, uno a uno, para tomarse la ‘selfie’ con el Canciller.

Entre otros, los diputados: ELIPHALET GÓMEZ LOZANO, CASSANDRA DE LOS SANTOS, ADRIANA LOZANO, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, ÚRSULA SALAZAR, y hasta la diputada fuereña CLAUDIA SELENE AVILA, que resultó buena para la cumbia.

A todo esto, circulan versiones en el sentido de que hoy martes le sería retirado el fuero a la diputada Úrsula Patricia Salazar, sobrina de AMLO, efecto para el cual se requieren 24 votos (equivalentes a la mayoría calificada), y según se sabe, los panistas cuentan con alrededor de 19. Además de que se trata de un largo proceso que tomaría 20 días aproximadamente.

Los ausentes del evento que encabezó Ebrard en Reynosa, fueron: el ex ‘súper delegado’ RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, y el ex oficial mayor de la SEP, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, así como los alcaldes: HÉCTOR VILLEGAS “El Calabazo” de Río Bravo y MARIO LÓPEZ “La Borrega” de Matamoros. ¿No los invitaron?.

Tal vez se diga que a ambos alcaldes no los invitaron porque no son de Reynosa. Pero si así fuera, aún de más lejos vino el Senador por Zacatecas, JOSÉ NARRO ROBLES, que ya hasta oficina puso esta ciudad fronteriza. De este legislador se dice, que aspira a ser dirigente nacional de Morena.

En ese sentido, habría que recordar que MARIO DELGADO fue electo como presidente del CEN de Morena en octubre de 2019 (presuntamente con el ‘apoyo’ del hoy finado empresario SERGIO CARMONA), y concluye su gestión en agosto del 2023.

Al que “ya le andaba” durante la visita que hizo ayer a Reynosa, fue al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, pues previo a una conferencia de prensa que ofreció a las 11:00 de la mañana, un puñado de compañeros reporteros lo ‘atoraron’, diciéndole que “no ven claro”.

El candidato “De 10” es muy ‘tímido’ en ese aspecto, por lo visto.

Por allí anduvo paseándose de arriba a abajo, como con ganas de que lo entrevistaran los periodistas, el diputado local plurinominal del MC, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, o lo que queda de él, quien acompañó a Diez Gutiérrez en esta conferencia de prensa.

Nada qué ver con el ‘trapío’ que mostraba Gustavo Cárdenas, el entonces “muchacho alegre”, en aquellos ayeres en que fue coordinador de campaña de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, siendo este aspirante del PAN a la alcaldía de Reynosa.

“No es lo mismo los Tres Mosqueteros, que veinte años después”, dice conocida frase.

Sobre el tema del matrimonio igualitario con el que declaró estar de acuerdo, en apego a la ideología de su Partido, Cárdenas Gutiérrez, comentó, que para qué quieren adoptar familia esas personas, “mejor que adopten un perro”, dijo.

CONTRAFUEGO: Será de 10 centavos.

Hasta la próxima.