Análisis Político

¿Una campaña exitosa o ganadora?

Hace años cuando incursionaba en las campañas políticas, una persona experimentada me preguntó, Antonio ¿Qué prefieres, una campaña exitosa o una ganadora? Me quedé pensando por unos segundos y le respondí, es lo mismo, si es exitosa significa que el candidato ganó, a lo que me contestó que no necesariamente.

Tiempo después, escuché de voz de la reconocida consultora política, Gisela Rubach lo mismo, que, no toda campaña exitosa es ganadora, pero que, si tuviera que elegir preferiría una ganadora, ya que una campaña electoral es la manera de acceder al poder, por lo que, si no se gana, no sirve de nada.

Es decir, una campaña puede ser exitosa por muchas cosas, por ejemplo, si el candidato es el más popular, si su eslogan de campaña es el que más se recuerda, que miles de personas lo acompañen en sus mítines o que aparezca más veces en los medios o plataformas digitales.

Apunto de concluir la contienda electoral para la gubernatura de Tamaulipas, entre Américo Villarreal, César “Truko” Verástegui y Arturo Diez Gutiérrez, podemos decir que, de las tres campañas políticas, dos han sido exitosas, sin embargo, sólo una será la ganadora.

LA DEL TRUKO LA MÁS EXITOSA

Sin duda, la campaña más exitosa en Tamaulipas, es la de César Verástegui, hace siete meses el entonces secretario general de Gobierno aparecía en tercera posición en las encuestas para elegir al candidato de su partido, por debajo de Chucho Nader e Ismael García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, la proyección mediática al ser arropado por la agrupación Va por Tamaulipas posicionó su figura por toda la geografía estatal, aunado a un muy buen trabajo en el tema de la comunicación social y redes sociales, apareciendo constantemente en los medios de comunicación y plataformas digitales con menciones positivas.

Durante la precampaña y como candidato único el conocimiento de su figura y la intención del voto hacia su persona continuó creciendo, más cuando fue respaldado por la militancia priista, generando en ese momento la percepción de que era un candidato competitivo.

La campaña ha sido exitosa, porque sus mítines han sido masivos, muchos con miles de tamaulipecos, sus spots, aunque polémicos, mostraron a un candidato del pueblo, con un lenguaje coloquial como dicen es “raza” y en la segunda parte de su campaña con el concepto de Defendamos Tamaulipas, deja en claro que es el único que puede evitar que MORENA llegue al poder, por lo que captará la mayoría del voto anti AMLO.

AMERICO UNA CAMPAÑA TRADICIONAL

Aunque con una campaña más tradicional y con la esencia ideológica de MORENA, teniendo como base los principios de no robar, no mentir y no traicionar, se puede decir que la campaña de Américo Villarreal también ha sido exitosa.

En sus mítines se han reunido cientos de personas y en los últimos como en sus cierres regionales han sido miles de tamaulipecos, su mensaje fue preciso, sacar del poder al PRIAN para acabar con los excesos e implementar en Tamaulipas un gobierno que pondrá al ciudadano en el centro del quehacer público.

En las últimas semanas el candidato de “Juntos haremos historia”, ha sido señalado por corrupción. Sin embargo, al no presentar pruebas contundentes como algún video o audio en donde aparezca el aspirante, los ataques no le afectarán demasiado y reforzarán su mensaje al asegurar que son acciones mediáticas del PRIAN para evitar que gane la elección, haciéndolo quedar para muchos como una víctima.

ARTURO NO LOGRO CONECTAR

Lamentablemente para Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez no logró conectar con los tamaulipecos, primero, porque estuvo muchos años alejados de la política, segundo, porque comenzó su campaña de posicionamiento muy tarde, apenas unos meses antes de la elección y tercero porque en lugar de tener a la prensa como aliada, se confrontó con una parte de ella.

Desde su arranque se vio que no sería una elección sencilla para el candidato naranja, cuando en Tampico no logró llenar las cientos de sillas que se colocaron para su inicio de campaña, por lo que su equipo optó que sus eventos fueran en espacios cerrados con poca gente y recorriera las calles y zonas de negocios, una campaña más de territorio.

Su eslogan y spots de campaña fueron atractivos, sin embargo, su participación en los debates no fue sobresaliente, expresando más sus buenos deseos que propuestas concretas y viables para implementar en Tamaulipas.

A un día de terminar la campaña de Américo Villarreal, César “Truko” Verástegui y Arturo Díez Gutiérrez, ¿Cuál de las tres les parecen a los tamaulipecos exitosa? Pero, sobre todo, ¿Cuál será a la que elegirán con su voto como la campaña ganadora?

