Cierra “Truko” proselitismo a la cabeza de las preferencias electorales

Redacción InfoNorte

Nuevo Laredo. – Encabezando las preferencias electorales, el candidato a la gubernatura por la alianza “Va por Tamaulipas”, César “Truko” Verástegui este miércoles cerrará su periodo de campaña en la zona conurbada de Tamaulipas.

Diversos estudios demoscópicos publicados en la última semana le dan, en promedio, una ventaja de 12 puntos sobre su más cercano competidor. Estos resultados son producto de una campaña de altura, que se caracterizó por el diálogo personal, cara a cara que Verástegui sostuvo con los tamaulipecos.

De esta interacción surge un plan de gobierno que tiene al ciudadano en el centro de todas las acciones, teniendo como piedra angular el fortalecimiento de la seguridad en todas sus vertientes.

En este contexto, Verástegui Ostos se posiciona como el aliado de las mujeres, de la salud, de la educación, del deporte, de la cultura y las artes, de la generación de empleo, del impulso al desarrollo económico; se perfila como aliado de los emprendedores, de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, de la inversión, para la recuperación del sector agropecuario, del fortalecimiento de las regiones del estado, de sus ciudades y sobre todo de las familias tamaulipecas.

“Truko” Verástegui se posicionó a la delantera de esta contienda electoral, por su experiencia, por la capacidad demostrada en el cumplimiento de sus responsabilidades, pero, sobre todo, porque ha hecho de los tamaulipecos una extensión de su familia, como dijo recientemente, “en la familia conocí el amor y en la calle conocí el dolor y no quiero que el pueblo de Tamaulipas sufra, por eso voy a trabajar con ustedes y por ustedes”.

Así lo percibe la gente de todo el estado, como un hombre con carácter, con determinación, con visión, con la fortaleza para, de la mano de las y los tamaulipecos, construir el estado fuerte que nos merecemos

De esta manera, en lo que se espera será otro cierre de campaña mega masivo con la asistencia de miles de personas de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, se convocará a refrendar el triunfo electoral este próximo 5 de junio.

Cabe destacar que en los eventos de cierre de campaña que ha realizado en todas las regiones del estado, “Truko” Verástegui, reconoció la importancia de la participación ciudadana a favor del proyecto que representa; también habló sobre el apoyo que le brindaron los medios de comunicación para que su propuesta se haya dado a conocer en todos los rincones de Tamaulipas.

“Gracias a ustedes he tenido la oportunidad de que hoy me conozca el 85 por ciento de la población, gracias a ustedes he podido llevar mis propuestas, gracias a ustedes la gente ha conocido mi historia, una historia de trabajo y de vida”, mencionó recientemente en la ciudad de El Mante.

Después de la mega concentración ciudadana que se espera la tarde de este primero de junio, concluye el periodo de campañas y entra en vigor la conocida veda electoral, que culminará el próximo domingo 5 del presente mes, y al que los tamaulipecos acudirán de forma masiva a las urnas para refrendar el triunfo de César Verástegui Ostos.

Acompañaron al candidato, su señora esposa, Mercedes Aranda de Verástegui, su hija Martha; la diputada Federal Margarita Zavala Gómez del Campo y demás integrantes de los partidos que conforman la coalición.