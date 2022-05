En la calle conocí el dolor y no quiero que Tamaulipas sufra: “Truko” Verástegui

Redacción InfoNorte

El Mante. – Un gobierno que brinde seguridad a su pueblo, es una de las propuestas principales del candidato de la Coalición “Va por Tamaulipas”, César “Truko” Verástegui, quien ante la población de El Mante afirmó que día a día trabajará para garantizar un clima de paz y tranquilidad y a su vez reconoció y agradeció el apoyo de los medios de comunicación.

“En la familia conocí el amor y en la calle conocí el dolor y no quiero que el pueblo de Tamaulipas sufra, por eso voy a trabajar con ustedes y por ustedes”, señaló ante los miles de mantenses que lo acompañaron para refrendar su compromiso de llevarlo a la gubernatura del estado este domingo 5 de junio.

Cabe destacar que entre las propuestas de Truko Verástegui en materia de seguridad se encuentran contar con el doble de policías, mejor pagados y dar reconocimiento a su valentía y lealtad, más y mejores estaciones de vigilancia en carretera y zonas estratégicas, nueva policía de proximidad para prevenir delitos, nueva Policía Violeta para proteger a las mujeres tamaulipecas.

El abanderado de la Coalición conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática también tuvo palabras de agradecimiento para los medios de comunicación, en quienes reconoció su valiosa labor para llevar su mensaje a más tamaulipecos.

“En muy poco tiempo alcanzamos los niveles requeridos para ganar la elección, agradezco a la prensa todo el apoyo, gracias a ustedes he tenido la oportunidad de que hoy me conozca el 85 por ciento de la población, gracias a ustedes he podido llevar mis propuestas, gracias a ustedes la gente ha conocido mi historia, una historia de trabajo y de vida”, afirmó César Truko Verástegui.