Martha Isabel Alvarado



Entre Egidio y MCL





.-‘Dogmas’ de Cavazos Lerma siguen vivos

.-No hay fecha para el regreso de “Makito”

.-Marcelo Olán no es el único ‘reconciliado’

.-Actual Síndico, demandó a Maki, en 2016



No es por intrigar, pero ya casi nadie se acuerda del ex gobernador de extracción Priista, MANUEL CAVAZOS LERMA, pero sus frases siguen estando presentes en la voz de algunos políticos de la actualidad de nuestra Tamaulipas altiva y heroica.



Por ejemplo, en boca del alcalde de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, que el pasado 24 de mayo solicitó licencia para separarse del cargo, dejando en su lugar a ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, quien dijo no saber por cuánto tiempo permanecerá en el mismo.



El joven “Makito” como se le conoce mediáticamente al hijo de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, su antecesora en la presidencia municipal, en un video publicado el fin de semana en sus redes sociales, en el que llamó a apoyar al candidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL, habló de procurar “Un nuevo amanecer para Tamaulipas”.



¿A poco no tiene todo el sello de MCL dicha expresión?.



Podría decirse que Carlos Peña Ortiz no ha consolidado un estilo propio durante el tiempo que lleva como servidor público, anteriormente, como titular del DIF municipal. Tal vez, porque de algún modo, lo ‘eclipsa’ la personalidad de su mamá.



En ese mismo video que grabó “Makito”, presuntamente en el Campus de la Universidad de Harvard, ataviado con una cuera en tonos café, con la toga y birrete de graduado, al invitar a apoyar a Villarreal Anaya, habló también de “El Tamaulipas que todos queremos”, frase esta última acuñada por EGIDIO TORRE CANTÚ.

¿Quién asesora al alcalde de Reynosa, con licencia actualmente, que no le infunde originalidad?.



Hasta ahorita, nadie ha dicho nada sobre cuándo estaría de regreso Peña Ortiz en Reynosa, incluso quienes se asumen como sus amigos, manifiestan no haber sido invitados aún al festejo con motivo de su graduación en Harvard University como Master en Administración Pública. Algo que tiene orgullosos a sus panegiristas.



A propósito de la licencia solicitada por Carlos Víctor Peña, fue que recordamos en días pasados lo acontecido en julio de 1999, cuando el alcalde de la época, LUIS GERARDO HIGAREDA, abandonó la presidencia municipal, misma que fue ocupada por el entonces regidor JUAN RIGOBERTO GARZA FAZ, por un período de 18 días.



Posteriormente, el Ayuntamiento de Reynosa formuló una terna, misma que envió al Congreso de Tamaulipas, de la cual surgió HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, como alcalde interino.



Como bien se ha de recordar, el trienio 1999-2001 en que Reynosa casi rompe récord con el ‘desfile’ de alcaldes, lo concluyó ERNESTO OMAR CANTÚ RESÉNDEZ, quien posteriormente fue candidato a la diputación federal (en 2003) y perdió ante la panista MAKI ORTIZ.



¿Qué pasará con lo que resta del trienio de gobierno 2022-2024 en el municipio de Reynosa?. No lo sabemos, pero se especula que el ‘receso’ de Carlos Peña Ortiz, iría para largo, aunque en principio circuló la versión de un lapso de 5 días para ir a graduarse.



No deja de ser curioso lo que le pasó a “Makito” con su antiguo antagonista, el abogado MARCELO OLÁN, que lo demandó por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito, en febrero de 2021.



Luego hicieron las pases, y Peña Ortiz, ya ungido como alcalde, invitó a Olán Mendoza como funcionario de su gabinete, pero la ‘bronca’ del 2021 quedó ‘viva’, tanto, que a raíz de la misma es ‘requerido’ el alcalde por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.



¿Será que a los Peña Ortiz les gusta hacer alianza con los que los demandan?. Dicho esto, por el caso de la Síndico Primero del Ayuntamiento 2022-2024, MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, que en 2016 impugnó la designación de MAKI ORTIZ como candidata del PAN a la alcaldía de Reynosa. ¿Lo recuerdan?.



Tan agraviada se sintió en aquellos ayeres la señora Tavares en su condición de aspirante a dicha candidatura, que interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas contra el proceso de designación de candidatos efectuado por el CDE del PAN, tratando de “tumbar” a Maki Ortiz. Y ahora, doña María Luisa cobra felizmente en la nómina del Cabildo, y sale en todas las fotos al lado de “Makito”.



Vueltas que da la política.



Desde este espacio enviamos un afectuoso saludo al presidente de Colegio de Notarios de Tamaulipas (y beisbolero de corazón), ALFONSO SALINAS FLORES, gremio que también se apresta a brindar servicios profesionales durante el próximo proceso electoral.



Hoy está de cumpleaños el compañero ALBERTO GUERRA SALAZAR autor de la columna “Crónicas Políticas”. ¡Felicidades!.



Mañana retomamos el tema de los cierres de campaña.



CONTRAFUEGO: ‘Amigo reconciliado, enemigo agazapado’.

Hasta la próxima.