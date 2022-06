Marco Antonio Vázquez Villanuva

Por fin se acabaron las campañas…

Después de martirizarnos millones de veces con propaganda que la verdad pocos atendían, las campañas políticas llegan a su fin, nos dejan un sabor agridulce, deje trato de explicarme.

Lo agrio, lo amargoso de este proceso electoral fue lo parecido a todas las elecciones pasadas, la guerra de dimes y diretes, la eterna necedad de meterse a un terreno de chismes, lodazal, las acusaciones, también elogios y buenas vibras sin que eso lo pueda digerir el ciudadano, sin que sepa cómo ni por qué han llegado hasta ahí.

Por supuesto, en pleno siglo 21 lo ideal es privilegiar la libertad de expresión, podría decirse que ya estamos preparados para saber qué de todo lo que se dice es verdad o mentira, sin embargo, duele que aun en estos tiempos mucha gente se deje guiar, incluso manipular, por las noticias falsas.

Quizá también sean un poco cansados, a algunos hasta les hartó, la gran cantidad de spots en radio, televisión e internet, porque en tan poquitos segundos no nos dicen mucho, a veces solo fueron elogios propios en otras denostaciones al enemigo y ya, hay que ser sinceros, en ese tipo de propaganda no se ve mucha propuesta que digamos.

Lo dulce, pues lo bueno es que los candidatos, hasta el que no va a ganar, hayan dado todo para tratar de meterse en nuestro subconsciente y convencernos de elegirlos el próximo domingo, porque los compromete con la ciudadanía.

Quién va a ganar, de ese tema hablamos el próximo lunes, a pocos días de ver los votos más vale contar historias que jugar a los adivinos, además, se trata de que usted reflexione su voto conforme a lo que vio, lo que espera para usted y sus hijos, lo que desea para el fututo.

Y si, cerrar con la recomendación de siempre, tenga paciencia, guarde la calma, no caiga en provocaciones, no pelee por lo que no es suyo como son los partidos políticos, el poder o los presupuestos porque quizá ni lo sean nunca, lo nuestro debe ser la fiesta, el celebrar que podemos seguir teniendo esperanza, es más, hasta el festinar que por fin se acabaron las campañas porque, lo que sigue, es entender que ya es tiempo de entrarle a la política de verdad y eso se refiere a buscar los espacios donde se define realmente lo que será del Estado, exacto, no debemos dejar solo al ganador, ya no más cheques en blanco a los políticos porque está visto que difícilmente van a cambiar por voluntad propia, por eso hay que meternos a fondo, por los nuestros…

EL TRUKO… sigue César Verástegui Ostos con los cierres de campaña y entrevistas, ayer a la televisión local le dijo que se siente entusiasmado al ver la gente contenta, con la esperanza de que se pueda resolver lo pendiente, “hay que modificar algunas acciones y eso proponemos al verlos a la cara, mi pasado respalda mis palabras”.

En pocas palabras dijo que le demandan seguridad, “No se quiere regresar al pasado, a los años de angustia, estrés, también nos solicitan fortalecer la economía, y le vamos a meter en bienes de capital, a las personas que necesiten incentivos, créditos, para los jóvenes talentosos, mujeres emprendedoras, después de la pandemia notamos un Estado maravilloso, solo dos cosas, la seguridad, y la inversión”.

Añadió que se siente orgulloso de su familia, “siempre he estado al pendiente, mis hijos crecieron escuchando política, culturalmente siempre somos bien unidos porque venimos de un pueblo donde en una manzana vivíamos todos, soy una persona feliz, tengo lo necesario con ellos”.

En su evento de cierre dijo que se la gente espera un gobierno que brinde seguridad a su pueblo, es una de las propuestas principales del candidato de la Coalición “Va por Tamaulipas”, César Truko Verástegui, quien ante la población de El Mante afirmó que día a día trabajará para garantizar un clima de paz y tranquilidad y a su vez reconoció y agradeció el apoyo de los medios de comunicación.

“En la familia conocí el amor y en la calle conocí el dolor y no quiero que el pueblo de Tamaulipas sufra, por eso voy a trabajar con ustedes y por ustedes”, señaló ante los miles de mantenses que lo acompañaron para refrendar su compromiso de llevarlo a la gubernatura del estado este domingo 5 de junio.

“En muy poco tiempo alcanzamos los niveles requeridos para ganar la elección, agradezco a la prensa todo el apoyo, gracias a ustedes he tenido la oportunidad de que hoy me conozca el 85 por ciento de la población, gracias a ustedes he podido llevar mis propuestas, gracias a ustedes la gente ha conocido mi historia, una historia de trabajo y de vida”, afirmó César Truko Verástegui que su último evento de cierre de campaña se espera sea en Tampico ante miles de personas.

AMERICO DIJO QUE El 5 será un día de fiesta democrática, donde la gente ira con alegría a votar por la esperanza de un futuro para Tamaulipas, dijo en la conferencia de prensa, tras el cierre de campaña en su municipio.

“La gente fue en carros propios al cierre en Reynosa, porque querían escuchar el mensaje del próximo gobernador, AMÉRICO VILLARREAL; tienen la necesidad de tener una esperanza de futuro y la vieron en él, convencidos de que es la mejor elección para Tamaulipas”.

“Para eso, necesitamos cambiar este miedo, por valor transformador; votar masivamente en las urnas y el 6 despertar respirando libertad”.

El vocero nacional de MORENA, Diego Hernández, advirtió comportamientos en el PAN-gobierno haciendo sospechar un intento de fraude electoral, pero dijo, están preparados, saben lo que andan haciendo y cuentan con una estructura electoral que blindará la elección, además de las fuerzas federales del orden, custodiando los paquetes electorales y dando garantías a los ciudadanos para que salgan a votar libremente.

Mientras el delegado del Comité ejecutivo Nacional de Morena dijo que el 1 de octubre el gobernador será una persona más y deberá hacerse justicia por todos los abusos que se están cometiendo.

Este martes hizo un evento de cierre de campaña en Matamoros, que junto con el de Reynosa van superando las decenas de miles de personas presentes y el ultimo evento de su campaña lo hará en Ciudad Victoria.

