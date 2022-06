Libra Expresión

Martha Isabel Alvarado



Amor con amor se paga



.-“La Borrega”, tributa el 2 a 1 a Morena

.-Fallan, Lety Salazar y Ramón Sampayo

.-En Reynosa, cifras distritales apretadas

.-Oseguera, ‘echó pa’ la calle’ con la ‘4-T’



No es por intrigar, pero de las pocas veces que el presidente LÓPEZ OBRADOR ha visitado Tamaulipas en lo que va de su mandato, varias se han centrado en Ciudad Madero, donde se encuentra asentada la refinería “Francisco I. Madero”.



Por citar sólo un par de ejemplos, anotaremos que AMLO estuvo allí el 25 de abril de 2021, así como el 5 de noviembre pasado, fecha esta última en que se comprometió a ampliar la inversión de 3 mil 500 millones de pesos destinados por su gobierno para la rehabilitación de la mencionada refinería.



Digamos que Ciudad Madero y su alcalde, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, emanado de Morena, han sido de los pocos que han gozado de privilegios en la agenda presidencial.



Por eso mismo, llama la atención que, en la elección para gobernador del pasado domingo, Oseguera no haya entregado buenas cuentas al Morena y el movimiento de la “4-T”.



En la frialdad de los números, ahí tienen ustedes amados lectores, que en Ciudad Madero ganó el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, El Truco, al contabilizar 35 mil 846 votos, contra 33 mil 079 de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



El presidente López Obrador tiene frases muy propias, que repite y repite, como para que se las ‘graben’ propios y extraños. Una de ellas: “Amor con amor se paga”. ¿Será que algo falló en el ‘amor’ de la “4-T” hacia Oseguera, y él les pagó con la misma moneda?. Es pregunta.



En contraste, el que dejó de lado el ‘amor propio’, para honrar el ‘amor’ a su Partido, el PAN, con todo y que este no le otorgó la candidatura a gobernador a la que aspiraba, fue el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER NASRALLAH.



Dicho lo cual, porque en Tampico, el candidato de la alianza PAN, PRI, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI obtuvo la victoria con 73 mil 051 votos, contra 62 mil 802 del candidato de la alianza Morena, PT, Verde, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Los ‘díceres’ apuntaban a que Nader estaba muy ‘dolido’ porque no fue candidato a gobernador, con todo y que contaba con méritos suficientes para serlo, dados sus resultados electorales del 2021 (al ganar la alcaldía, 2 diputaciones locales y 1 diputación federal).



Pero el resultado del pasado domingo hace suponer que, en todo caso, Nader se sobrepuso al ‘dolor’, y optó por la disciplina.



El caso de Matamoros es digno de análisis, ya que, en esa Heroica Ciudad, el jefe político del estado, así como el candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, CÉSAR VERÁSTEGUI, depositaron su confianza en la ex alcaldesa LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, con quien habrían hecho ciertas ‘concesiones’, por ejemplo, la libertad de su pareja, LUIS ALFREDO BIASI, entre otras cosas.



Otro en el que confiaron “El Truco” y el máximo líder del PAN en el estado para ganar Matamoros, fue el ex alcalde RAMÓN SAMPAYO (radicado en San Antonio, Texas), quien, por lo visto, falló.



Las cifras apuntan que, en Matamoros, AMÉRICO VILLARREAL ganó 2 a 1 en los tres distritos de ese municipio, algo que a querer o no abona el ‘currículum’ político del alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, quien de esta manera repite la ‘hazaña’ del 2021 en que ganó la reelección holgadamente, con 108 mil 160 votos.



Ahí les van los números: En el distrito 10 de Matamoros, Américo Villarreal obtuvo 33 mil 371 votos, contra 17 mil 979 de César Verástegui.



Mientras que en el distrito 11 asentado también en Matamoros, Villarreal Anaya acumuló 30 mil 558 votos contra 16 mil 671 de Verástegui Ostos.



El distrito restante de Matamoros, el número 12, quedó de la siguiente manera: Para Américo Villarreal los ciudadanos depositaron 30 mil 536 votos, contra 19 mil 221 de Verástegui.



Por cuanto hace a los distritos de Reynosa, la diferencia de votos entre ambos contendientes, fue apretada, mañana daremos detalle.



Hoy nos despedimos con una felicitación para el compañero y apreciado amigo MARTÍN SIFUENTES, pues a nuestro parecer, la cobertura de las elecciones de este domingo que él encabezó, junto a su equipo de trabajo, fue la mejor. Dicho esto, sin demérito del esfuerzo de los demás compañeros y empresas de medios, muy loable también. Enhorabuena.



Hoy es día de la Libertad de Expresión. Ejercerla, es honrarla.



CONTRAFUEGO: Los números son fríos, pero bien que ‘calientan’.

