Martha Isabel Alvarado



Falta altura de miras



.-Diputados de Morena, con ‘sed de venganza’

.-Recuperar la JUCOPO no será una tarea fácil

.-AVA, hace un llamado a la unidad e inclusión

.-Aplaza nuevamente la SCJN, asuntos de CDV



No es por intrigar, pero de los 16 diputados locales que tiene Morena en la 65 Legislatura tamaulipeca, no hay uno que “saque la bola del cuadro”, hablando en términos beisboleros.



Conste que hablamos tanto de ellos, como de ellas.



Por lo visto, traen mucha “sed de venganza” los diputados morenistas, y no muestran altura de miras en torno a lo sucedido el pasado domingo. Dicho lo cual, por la ‘ocurrencia’ (que a ellos se atribuye), de llevar mariachis al recinto legislativo, para que cantaran “Las Golondrinas”.



En todo caso, se hubieran esperado a la entrega de la Constancia de Mayoría al Doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA que, en los resultados preliminares de la jornada electoral, se perfila como ganador. ¿Para qué tanta prisa, si traen el triunfo “en la bolsa”?.



Si así de rápidos como fueron para organizar este ‘festejo’, hubieran sido los diputados locales morenistas para defender la presidencia de la Junta de Coordinación Política, con ARMANDO ZERTUCHE ZUANI como “primera voz”, otro concepto se tendría de ellos. Se las arrebataron, “como quitarle un dulce a un niño”.



Dícese que, “en política, el timing lo es todo”.



Suponemos que los diputados y las diputadas de Morena, no conocen esa palabra, a juzgar por su ‘acelere’ por ‘festejar’, que los hace ver viscerales.



Venido a ver. Casi a la misma hora del ‘festejo’ en el Congreso local, el candidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, concedió una entrevista al noticiero Vallevisión, conducido por el compañero MARTÍN SIFUENTES, en la que tuvo expresiones muy sobrias, incluso algunas de ellas en tono conciliador.



He aquí un par de ejemplos:



“Este es un proceso democrático, vamos a trabajar sobre los puntos en que coincidimos, no en los que disentimos; en aquellos en que nos pongamos de acuerdo. Para eso es la política, para llegar a acuerdos, consensos, y buscar nuevos puntos de coincidencia para seguir avanzando en este gran estado”.



“Yo creo que nadie debe estar peleado con la idea de un desarrollo armónico, en paz y con oportunidades de trabajo y de prosperidad para todos”.



Puntualizó además Villarreal Anaya, que tan pronto reciba la Constancia de Mayoría (lo cual podría ocurrir el próximo sábado), hará un llamado a la unidad, bajo la premisa de trabajar en armonía por las tamaulipecas y los tamaulipecos.



Ante la pregunta expresa de su entrevistador, sobre cuál sería su primera acción de gobierno, Villarreal Anaya respondió:



“El decir que estamos trabajando en la unidad, en la inclusión, siempre en la búsqueda de acuerdos en los puntos en que coincidimos, para impulsar esta gran entidad”.



¿O sea, que Américo Villarreal no comulgaría con la ‘clarinada’ que ayer lanzó una diputada de Morena en el Congreso local, al grito de: “Ahora sí, todos chinguen a su madre”?.



Dice una frase de don JESÚS REYES HEROLES: “Sin emplear la cabeza muchas cosas se pueden hacer, pero no política”.



Por cierto, no parece tan fácil, que ahora que se asumen “ganados”, los diputados locales de Morena puedan rescatar la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco, considerando que para ello se requieren los votos de dos terceras partes de los miembros de la 65 Legislatura.



Respecto a la noticia que muchos esperaban surgiera ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las controversias 50/2021 y 70/2021 vinculadas al gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, eso no sucedió. Se pospuso nuevamente su discusión y votación.



Es muy difícil no pensar que los tiempos de la SCJN no guarden relación con los tiempos electorales que vivimos en Tamaulipas. Pero como humanos que somos, podemos estar equivocados.



Habrá que esperar.



CONTRAFUEGO: De la polarización, ya estamos hasta la madre.

Hasta la próxima.